Prezydent podziękował, że w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tak bardzo mocno mówimy o polskiej wsi i jej zasługach dla wolnej i niepodległej Polski.

- Z jednej strony dla odzyskania i walki o niepodległość, z drugiej strony także dla ogromnego rozwoju naszego kraju (...). Polska wieś, to - śmiało można powiedzieć, w sensie Polska - 1052 lata tradycji od chrztu Polski, od kiedy datujemy istnienie polskiego państwa - powiedział Duda.

Dodał, że "polska wieś była zawsze" i służyła rozwojowi i utrzymaniu kraju. Podkreślił, że polscy chłopi byli także obrońcami swoich domów i ojczyzny, jak mówił, "to właśnie wiejscy chłopcy tworzyli oddziały partyzanckie Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, to właśnie oni byli później Żołnierzami Niezłomnymi, to także oni włączyli się w wielki ruch >Solidarności<".

Prezydent dodał, że to właśnie polscy chłopi, ludzie polskiej wsi powiedzieli "nie" kolektywizacji. - To właśnie polska wieś utrzymała zręby polskości, to właśnie polska wieś utrzymała własność, to właśnie polskiej wsi m.in. zawdzięczamy to, że w 1989 roku, udało nam się na tę niepodległość i pełną suwerenność z powrotem wychodzić - powiedział Duda.

Prezydent zaznaczył, że cieszy go, że "od tamtego czasu i przez cały czas polscy rolnicy w miarę swoich możliwości starają się gospodarować jak najbardziej nowocześnie. Cieszę się że Polska wieś się dzisiaj rozwija i cieszę się ogromnie z tego, że staje się coraz zasobniejsza. Cieszę się z tego bardzo, bo potrzebujemy ogromnie nowoczesnego rolnictwa. Potrzebujemy, żeby nie tylko zapewniało nam ono, jak pan minister (rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski – PAP) mocno zaznaczył - suwerenność żywnościową. Ale także żebyśmy mogli szczycić się w jeszcze większym stopniu eksportem zdrowej wspaniałej polskiej żywności, która będzie nadal podbijała światowe rynki" - powiedział.

Zaznaczył, że Narodowa Wystawa Rolnicza pokazuje, jak nowoczesna jest obecnie polska wieś, jak podąża za pozytywnymi i wartościowymi światowymi trendami.

- Mam nieodparte przekonanie, że dzisiaj państwo polskie realizuje te tak ważne słowa wypowiedziane o polskiej wsi przez Ojca Świętego Jana Pawła II, że polska wieś potrzebuje wszechstronnego wsparcia ze strony państwa - i dzisiaj to się dzieje; poprzez realizowane programy, poprzez program 500 plus, poprzez bardzo mądrą politykę prowadzoną także przez pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego – podkreślił prezydent. Podziękował ministrowi za „troskę w prowadzeniu spraw polskiej wsi, polskich rolników, a jednocześnie przy tym wszystkim za wielkim pragmatyzm, tak niezwykle zawsze cenione przez polskich rolników czy z polskiej wsi".

Prezydent powiedział również, że "z ogromną radością" dowiedział się, że rząd planuje obniżenie stawki VAT na chleb i na ubranka dziecięce. - To jest ważne dla polskiego rolnika - zaznaczył.

- Ale jednocześnie chcę bardzo mocno powiedzieć jedno; otóż pojawiają się również głosy, że ma być podwyższony VAT na leki weterynaryjne z 8 do 23 proc., a więc o 15 proc. Proszę państwa, proszę o wycofanie się z takich pomysłów; nie zgodzę się na podwyższenie VAT na leki weterynaryjne, bo to ugodzi w polskie rolnictwo, ugodzi w hodowców zwierząt, ugodzi także w zwykłych ludzi, bardzo często starszych ludzi, którzy mają swoich pupili, zwierzęta i często już dzisiaj z trudem są w stanie podołać kosztom opieki weterynaryjnej nad nimi. Uderzy wreszcie w schroniska dla zwierząt, które są naprawdę bardzo ważne - powiedział prezydent.

Według niego taka podwyżka stawki VAT byłaby "naprawdę bardzo szkodliwa i bardzo dotkliwa". - Apeluję, by się z tego wycofać i absolutnie nie łączyć tego z elementami, które mają być obniżką VAT, tak bardzo ważną dla ludzi (...) na podwyżkę się tutaj nie zgadzam - dodał prezydent.

Wiceminister finansów Filip Świtała zapewnił w rozmowie z PAP, że stawka VAT na leki dla zwierząt pozostanie na niższym poziomie 8-proc., tak jak jest obecnie.

"Prezydent, przy okazji wystawy, sam >ukręcił< sobie owocowy koktajl, który później wypił" - relacjonowały też media.

Prezydent Andrzej Duda na otwarciu Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu "ukręcił" owocowy koktajl. pic.twitter.com/UtwTBilEGj — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) 30 November 2018

"Już nie jesteśmy tym ubogim krewnym"

W trakcie otwarcia Narodowej Wystawy Rolniczej minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wskazał, że "wieś pełni szereg ważnych funkcji na rzecz całego społeczeństwa, na rzecz narodu. Dzięki produkcji żywności jesteśmy krajem w tym zakresie suwerennym. Rolnictwo polskie jest wielkim działem gospodarki, również z ogromnymi sukcesami eksportowymi" – powiedział.

Ardanowski podkreślił, że polska wieś miała "wielki wkład w niepodległość i w rozwój gospodarczy Polski". - Ta wystawa łączy w sobie element historyczny, ale również pokazuje rozwój techniki rolniczej, postępu, jaki w rolnictwie się na przestrzeni 100 lat dokonał, a także pokazuje osiągnięcia polskiej hodowli - powiedział minister.

Zauważył, że wystawa ma walor także dydaktyczny, jest zorganizowana jako miejsce spotkań całych rodzin. - Dlatego są specjalne strefy dedykowane również dzieciom, żeby mogły zobaczyć zwierzęta, których w realu być może nigdy nie widziały. To wielka pomoc dydaktyczna - mówił.

Minister podkreślił również, że Polska jest liczącym się uczestnikiem światowego rynku żywności i czuje odpowiedzialność wobec wszystkich wyzwań, które stoją przed rolnictwem na świecie.

- Już nie jesteśmy tym ubogim krewnym, który prosi innych o wsparcie, ale jesteśmy liczącym się graczem, jeżeli takiego nieładnego słowa można użyć, liczącym się udziałowcem, uczestnikiem światowego rynku żywności – powiedział.

- Czujemy naszą odpowiedzialność również wobec tych wszystkich wyzwań, które stoją przed rolnictwem na świecie: głodu, zmian klimatycznych. My w tym wszystkim również bierzemy udział - dodał.

Minister podkreślił, że dla niego ważnym elementem jest sobotni Kongres Rolnictwa Polskiego, gdzie organizacje rolnicze, rolnicy z różnych organizacji, będą dyskutowali nie tylko o historii, ale również o przyszłości rolnictwa i obszarów wiejskich.

"Polska żywność jest marką o światowej renomie"

List do uczestników wydarzenia skierował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił w nim, że 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do wspólnego świętowania, ale jednocześnie do podsumowań i kreślenia planów na przyszłość.

"100 lat odzyskanej niepodległości to cały wiek dynamicznych przemian naszej państwowości. Przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Czas niezwykłego rozwoju. Polska wieś przebyła ten okres w sposób wyjątkowo spektakularny. Skok cywilizacyjny i technologiczny, który dokonał się w rolnictwie, okazał się mieć wielkie znaczenie dla polskiej gospodarki. Rolnictwo współpracuje dziś z ośrodkami naukowymi, korzysta z najnowszych zdobyczy nauki i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Polska żywność jest marką o światowej renomie” – napisał premier.

"Jednocześnie w wyjątkowy sposób ludzie polskiej wsi łączą nowoczesność z tradycją. Dbają i promują swoje dziedzictwo, wspaniałą, bogatą kulturę i spuściznę materialną. Szacunek do tradycji sprawił, że mieszkańcy wsi zawsze bronili swojej podmiotowości, niezależności i przywiązania do polskości. Narodowa Wystawa Rolnicza jest próbą przedstawienia i podsumowania 100-lecia przemian, które dokonały się w czasach niepodległej Polski" – dodał.

Wszystkim gościom i uczestnikom wydarzenia premier przekazał pozdrowienia. "Dziękuję organizatorom Wystawy oraz prelegentom i uczestnikom konferencji naukowej >1918-2018 stulecie przemian polskiej wsi<. "Dziękuję za wysiłek włożony w przypomnienie i podsumowanie pozytywnej ewolucji polskiej wsi, oraz pokazanie tych wartości, które niesie ze sobą przez stulecia. Wartości ważnych także dla nas dzisiaj: przywiązania i szacunku dla historii, kultury i obyczajów" – podkreślił Morawiecki.

List do uczestników wydarzenia skierował również marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Napisał, że 100-lecie odrodzenia suwerennego państwa polskiego to okazja do podsumowania minionego wieku. Jak wskazał, "okres ten, to czas reform we wszystkich dziedzinach życia, a także fundamentalnych zmian w społeczeństwie, gospodarce, kulturze, czy edukacji".

"W przemianach tych, działacze ruchu chłopskiego odegrali niezwykle istotne znaczenie. Organizowana konferencja naukowa sprzyjać będzie przypomnieniu historii i tradycji wsi polskiej, wkładu chłopów w tworzenie podwalin gospodarki II Rzeczypospolitej. To również sposobność do podkreślenia udziału rolników w procesie walki o wolność i suwerenność naszego kraju; zarówno w czasach II wojny światowej, jak i w okresie powojennym" - zaznaczył marszałek.

"Cieszę się, że obchody 100-lecia odzyskania niepodległości uświetni Narodowa Wystawa Rolnicza. Jestem przekonany, że to prestiżowe wydarzenie zgromadzi wiele osób zainteresowanych branżą rolniczą. Ufam, że dla przybyłych gości będzie to niepowtarzalna możliwość, by nie tylko zapoznać się z najnowocześniejszymi osiągnięciami tego sektora gospodarki, ale również z bogatą historią polskiego rolnictwa na przestrzeni ostatnich 100 lat. Mam także nadzieję, że dla wystawców udział w wydarzeniu stanie się ważną platformą do poszerzenia wiedzy, wymiany poglądów i doświadczeń" – napisał Kuchciński.

Rozpoczęta w piątek Narodowa Wystawa Rolnicza przygotowana została z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Ma być okazją do zaprezentowania tradycji polskiej wsi i współczesnych osiągnięć agrotechniki. Organizatorem przedsięwzięcia jest resort rolnictwa. Wydarzenie potrwa do niedzieli, wstęp na ekspozycję jest wolny.