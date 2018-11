- Skoro Razem, Zieloni, SLD Lewica Razem - nie będę wymieniał wszystkich dwudziestu podmiotów - są zainteresowani tym, żeby stworzyć wspólną listę i razem iść do wyborów do europarlamentu, no to pytamy Roberta Biedronia, co ty Robercie na to? I oczekujemy tutaj konkretnej odpowiedzi, czas biegnie – mówił w piątek Andrzej Rozenek na antenie Radia Dla Ciebie.

- Jeżeli współpraca, jeżeli koalicja nie wyrasta z wartości, to może skończyć jak Koalicja Obywatelska, która nie potrafi przebić się przez swój "szklany sufit". Na razie chcemy skupić się na tworzeniu nowego ugrupowania, nowego ruchu - powiedział PAP Standerski, odnosząc się do słów Rozenka.

- Z naszego punktu widzenia warto rozmawiać, ale warto rozmawiać przede wszystkim o problemach i perspektywach dla naszego kraju, a wszystkie rozmowy o współpracy muszą wyrastać z wartości oraz rzeczywistych potrzeb społeczeństwa - mówił szef zespołu programowego Biedronia.

- W polityce najważniejsza jest autentyczność i wiarygodność. Teraz właśnie na tym się skupiamy - podkreślił współpracownik byłego prezydenta Słupska. Jak dodał, obecnie Biedroń "jeździ po całej Polsce", organizuje "Burze Mózgów", "rozmawia z Polkami i Polakami o ich najważniejszych problemach i pomysłach na to, by ich głos był wreszcie słyszalny i szanowany przez polityków".

Według niego "taka jest potrzeba wyborców", co widać to po tym, że - jak mówił - "tysiące ludzi" przychodzą na spotkania z Biedroniem. - Chcemy pozostać wierni tym, którzy na nas liczą - zaznaczył. W czwartek wieczorem były prezydent Słupska rozmawiał z mieszkańcami Warszawy podczas kolejnego z cyklicznych spotkań "Burza Mózgów z Robertem Biedroniem”. Organizatorzy poinformowali PAP, że do udziału w tym wydarzeniu zarejestrowało się przez internet 2100 osób.

Standerski dodał w rozmowie z PAP, że odpowiedź na słowa Rozenka była konsultowana z Biedroniem i wypowiada się w jego imieniu.

We wrześniu Biedroń poinformował, że rezygnuje z ponownego ubiegania się o urząd prezydenta Słupska i zamierza stworzyć nowy projekt polityczny. Nazwę, program i struktury nowej partii politycznej ma ogłosić 3 lutego 2019 r. w warszawskiej Hali Torwar.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 r.