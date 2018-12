Kancelaria Premiera zamieściła na Twitterze krótkie nagranie z wypowiedzią premiera, zapowiadające konferencję "Praca dla Polski", która ma odbyć się w sobotę w Warszawie. Podczas konferencji przewidziano m.in. wystąpienie szefa rządu.

🎥Chcemy Polski dumnej i ambitnej. Polski, która będzie tworzyła warunki do spełnienia marzeń i aspiracji wszystkich naszych rodaków.



Dziś, godz. 12:00, konferencja #PracaDlaPolski 🇵🇱 pic.twitter.com/kRbHhOHI6E — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 1, 2018

Te trzy lata, które właśnie mijają od przejęcia odpowiedzialności za losy państwa przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, obóz Zjednoczonej Prawicy to dobry czas, żeby popatrzeć na to, co udało nam się zrobić i na czym powinniśmy się skoncentrować na przyszłość w tej naszej pracy dla Polski"- powiedział w nagraniu Morawiecki.

Jak podkreślił, główne cele, które przyświecały PiS i rządowi to praca dla rozwoju gospodarczego, praca dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i poczucia stabilności Polaków. Na tym zależało nam najbardziej i cieszę się, że w dużym stopniu udało się osiągnąć wiele celów związanych z solidarnością, związanych z poczuciem społecznej pewności, społecznego bezpieczeństwa - powiedział premier.

Chcemy Polski dumnej i ambitnej. Polski, która będzie tworzyła warunki do spełnienia marzeń i aspiracji wszystkich naszych rodaków. Aspiracji, które wiążą się z rozwojem technologii, z innowacyjnością, z godnymi miejscami pracy. Polski dla wszystkich– stwierdził szef rządu.