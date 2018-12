Na Kukiz’15 zagłosowałoby wtedy 8 proc. ankietowanych, a Wolność – 4 proc.

- PiS wygrywał do tej pory na tym, że nie miał konkurencji na prawicy, a obóz liberalno-lewicowy był rozbity. Jeśli dojdzie do zjednoczenia opozycji, to partii rządzącej będzie bardzo trudno wygrać. Chyba, że PiS znajdzie jakieś cudowne środki na wielki program w rodzaju 500 plus – komentuje dla "Super Expressu" prof. Antoni Dudek, politolog.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 29-30 listopada 2018 roku na próbie 1098 dorosłych Polaków.