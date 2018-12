Na pierwszym miejscu, poza kategoriami, umieszczono Matteo Salviniego – szefa współrządzącej we Włoszech prawicowej Ligi, wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych Włoch. Zdaniem portalu to on będzie miał największy wpływ na to, co będzie się działo w Europie. Pozostałe 27 osób podzielono na kategorie. Oprócz "człowieka czynu" jest to "marzyciel" (dreamer) i "zakłócacz" (disruptor).

Politico zamieszcza obszerną sylwetkę Nowackiej, podobnie jak i innych osób, które znalazły się na tegorocznej liście 28. Liderkę ugrupowania Inicjatywa Polska portal nazywa "budowniczą mostów" i pisze: "zrobiła ona coś niezwykłego jak na lewicowego polskiego polityka. Przedłożyła praktyczną politykę nad czystość ideologiczną. Przed polskimi wyborami samorządowymi (...) przyłączyła swe małe lewicowe ugrupowanie do dwóch partii po drugiej stronie tradycyjnego spektrum politycznego: liberalnej ekonomicznie Nowoczesnej i znacznie większej, centroprawicowej Platformy Obywatelskiej"