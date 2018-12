O przyjęciu uchwały w sprawie Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) poinformowali we wtorek na konferencji prasowej w Gdańsku przewodniczący zarządu okręgu pomorskiego PiS poseł Janusz Śniadek oraz szef klubu radnych PiS w gdańskiej Radzie Miasta Kacper Płażyński.

Śniadek poinformował, że uchwała zostanie przesłana m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwidze Emilewicz; przypomniał, że prace nad nowelizacją zakładającą m.in. przeniesienie siedziby PAK z Gdańska do Warszawy trwają, a projekt w tej sprawie ma dopiero zostać skierowany do Sejmu.

Bardzo się cieszę, że ta uchwała została przez zarząd okręgu pomorskiego PiS podjęta, bo to jest krok w stronę dyskusji, którą uważam, że się powinno rozpocząć jeszcze na tym etapie, z którym mamy do czynienia teraz, czyli jeszcze na etapie rządowym, a jeżeli projekt wpłynie do parlamentu, to na poziomie parlamentarnym - dodał Płażyński.

Dostrzegamy ogromny potencjał, jaki drzemie i w Gdańsku, i całym Pomorzu. Polska Agencja Kosmiczna już teraz ma znaczące wyniki, znaczące sukcesy – podkreślił Płażyński. Uważamy, że Pomorze może jak najbardziej stanowić fantastyczne miejsce do rozwoju tego typu technologii, tym bardziej, że to już się w tej chwili dzieje - powstało ponad 30 firm specjalizujących się w tych kosmicznych kierunkach, mamy kadrę, mamy zaplecze akademickie – zauważył Płażyński. Przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z programem zrównoważonego rozwoju.

Dlatego naszym zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, bo oczywiście Warszawa również ma swoje atuty, ale uważamy, że ten kierunek zmian związany z Polską Agencją Kosmiczną powinien zmierzać w tym kierunku, aby nie tylko zostawić siedzibę w Gdańsku, ale poszerzać jej kompetencje – powiedział Płażyński. Dodał. że „tutaj nie chodzi o żadne polityczne, czy ambicjonalne kwestie tej czy innej osoby, tu chodzi zwyczajnie o to, co jest dobre dla Pomorza i dla Rzeczypospolitej”.

W uchwale przedstawiono argumenty, które zdaniem jej autorów przemawiają za pozostawieniem siedziby PAK w Gdańsku. "Plan zrównoważonego rozwoju, którego jednym z celów jest decentralizacja instytucji państwowych, był jednym z wyborczych postulatów programowych Prawa i Sprawiedliwości. Dla Pomorza i Gdańska plan Pana premiera Mateusza Morawieckiego stał się szansą dla stworzenia drugiej poza gospodarką morską specjalności naszego regionu, którą może być inżynieria kosmiczna" – czytamy w uchwale.

Podkreślono w niej, że województwo pomorskie „posiada znaczące osiągnięcia w branży IT i ten potencjał może być z powodzeniem wykorzystany dla stworzenia projektu +Zatoki Kosmicznej+ w naszym województwie”. Przypomniano, że kilka lat temu pomorskie uczelnie (Uniwersytet Morski, Akademia Marynarki Wojennej oraz Politechnika Gdańska) stworzyły nowy, unikatowy kierunek studiów - technologie kosmiczne i satelitarne.

"W ostatnich trzech latach na Pomorzu powstało 30 firm branży kosmicznej pozyskujących skuteczne środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej” – głosi uchwała. Jak zaznaczono, jedna z tych firm - SpaceForest – przed 6 dniami wystrzeliła pierwszą rakietę skonstruowaną w całości na Pomorzu. „Planuje się, że w ciągu roku osiągnie ona pułap kosmosu (100 km) umożliwiając wynoszenie w przestrzeń kosmiczną obiektów (satelitów) o masie 100 kg, które mogą zostać niebawem zbudowane w firmach i uczelniach z Trójmiasta” – podkreślono.

Autorzy uchwały przypomnieli też, że na Pomorzu trwają prace nad morskimi aplikacjami kosmicznymi służącymi do nawigacji, w tym „unikatowym w świecie rozwiązaniem -satelitarnym systemem automatycznej identyfikacji statków”. Działacze PiS podkreślili też, że Politechnika Gdańska dysponuje drugim pod względem mocy obliczeniowej komputerem w Polsce i buduje właśnie tzw. „bunkier danych”, który – „jako jedyny w naszym kraju spełniać będzie wszystkie najnowsze normy europejskie dotyczące bezpieczeństwa danych zarówno pod względem cyberbezpieczeństwa jak i fizycznego bezpieczeństwa danych”.

27 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o PAK. Nowelizacja przewiduje przeniesienie siedziby centrali PAK z Gdańska do Warszawy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wyjaśniało, że przenosiny to usankcjonowanie stanu faktycznego, ponieważ większość pracowników PAK wykonuje swoją pracę w stolicy. Według resortu "istotne są także kwestie logistyczne związane z realizacją bieżących zadań, takich jak np. konieczność stałej współpracy agencji z ministerstwami i urzędami centralnymi, jak również utrzymywanie kontaktów międzynarodowych”. „Również większość podmiotów polskiego sektora kosmicznego jest skupiona w województwie mazowieckim" – napisał w komunikacie MPiT.