Wniosek o zarejestrowanie partii został złożony w ubiegłym tygodniu. Pełnomocnikiem "Ruchu Prawdziwa Europa" jest europoseł Mirosław Piotrowski, który choć nigdy nie był członkiem PiS, w wyborach startował z list tej partii.

O tym, że powstanie nowej partii jest wyłącznie kwestią czasu świadczyły, zdaniem Wirtualnej Polski, kolej wydarzenia. Choćby brak poparcia o. Rydzyka dla PiS w wyborach samorządowych. Co, z kolei, miało być konsekwencją usunięcia z rządu kolejnych ministrów: Jana Szyszki, Witolda Waszczykowskiego i Krzysztofa Jurgiela. "O. Tadeusz Rydzyk ma też ubolewać nad zbyt małym wsparciem finansowym ze strony rządu oraz wstrzymaniem prac nad zaostrzeniem prawa aborcyjnego" - pisze portal.

Media odnotowały też, że na ostatnich, 27. urodzinach Radia Maryja nie było prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

Mirosław Piotrowski na razie nie chce komentować powstania ugrupowania. - Szczegółowych informacji chętnie udzielę po wpisaniu "Ruchu PE” przez sąd do rejestru partii politycznych - mówi Wirtualnej Polsce. Portal dotarł też do innego inicjatora powołania partii, który wymienia kandydatów mających wystartować z ramienia Ruchu do Parlamentu Europejskiego.

Pada nazwisko byłego posła PiS i byłego wiceprezesa PZU Andrzeja Jaworskiego (zostałby jedynką na Mazowszu). Wśród kandydatów wymieniani są również: były minister środowiska Jan Szyszko, europosłanka Urszula Krupa, posłanka Gabriela Masłowska, posłanka Anna Sobecka, i sam europoseł Mirosław Piotrowicz.