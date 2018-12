We wrześniu Robert Biedroń poinformował, że zamierza stworzyć nowy projekt polityczny.

W środę Krzysztof Śmiszek, adwokat reprezentujący Ruch Roberta Biedronia, był pytany w programie Rzeczpospolitej #RZECZoPOLITYCE o szczegóły i cele nowo powstającej siły politycznej. Jak powiedział, ruch będzie kojarzony z integracją europejską. - Ma na celu takie wywindowanie pozycji Polski w Unii Europejskiej, żebyśmy mogli spokojnie, obok Francji i Niemiec, stać i nadawać ton polityce europejskiej - oznajmił.

Zapewnił jednocześnie, że ruch wystawi swoje listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Tworzymy listy odrębne, które zaoferują Polkom i Polakom nową jakość - zapowiedział. Dopytywany, dlaczego ruch nie wystartował w ostatnich wyborach samorządowych, Śmiszek odparł, że obecnie są "na etapie budowania ruchu" i wybory do Parlamentu Europejskiego będą "najlepszym sprawdzianem dla tego ruchu".

Na pytanie, czy Robert Biedroń nie oszukał swoich wyborców kandydując na radnego, a później rezygnując z otrzymanego mandatu, i czy taka sytuacja nie powtórzy się w wyborach do PE, a później w wyborach do Sejmu, a być może także i w wyborach na prezydenta Polski, Śmiszek zapewnił, że "Robert Biedroń jest przede wszystkim skutecznym politykiem, który wprowadził silną drużynę do Rady Miejskiej w Słupsku".

- Pokazał, że potrafi budować silne ugrupowania, silne poparcie - zaznaczył. - Robert będzie startował do europarlamentu i będzie też startował do Sejmu, zapowiedział to już kilka tygodni temu - powiedział. - Robert Biedroń buduje poparcie, jest liderem tego ruchu i musi być na każdej liście po to, żeby wskazać obywatelom i obywatelkom kierunek, w jakim powinniśmy iść - powiedział. Dodał, że "to jest zadanie polityka, który jest odpowiedzialny i który buduje ruch na dłużej niż na jedne wybory".

Pytany, czy w planach ruchu jest także start Roberta Biedronia w wyborach prezydenckich, Śmiszek odparł, że do tego jeszcze "dużo czasu", a teraz ruch skupia się na tym, "żeby wprowadzić silną reprezentację do Parlamentu Europejskiego i do polskiego Sejmu".

Śmiszek był także pytany o to, kto finansuje ruch. - Jesteśmy finansowani z dobrej woli obywateli i obywatelek - powiedział, zaznaczając, że "na razie" nie ma partii politycznej, która otrzymywałaby wielkie subwencje. Przyznał, że "cała machina" jest realizowana w ramach fundacji Instytutu Myśli Demokratycznej, która - jak zapewnił - jest "jawna i przejrzysta".

Śmiszek powiedział też, że nazwa "Ruch Roberta Biedronia" nie jest nazwą ostateczną, a jedynie została mu nadana przez media "na potrzeby dyskusji publicznej". Przypomniał, że 3 lutego na warszawskim Torwarze odbędzie się konwencja otwierająca partię. - Tam pokażemy naszą drużynę, pokażemy nasz program, i oczywiście pokażemy nazwę - zadeklarował.

Podkreślił równocześnie, że nowo powstająca siła polityczna będzie partią, ponieważ - jak zapewnił - "nie odżegnujemy się od demokratycznych reguł". - Uważamy, że w naszym systemie wyborczym funkcjonują partie, to my nie będziemy uciekać od tej konwencji, (...) partia to jest docelowy rezultat naszych działań - dodał.