- W środę lub w czwartek spotkamy się z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer. Będziemy rozmawiać o dalszej współpracy - zapowiedział w środę przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

Wcześniej klub PO przez aklamację przyjął nową nazwę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Do klubu dołączyli dotychczasowi posłowie Nowoczesnej, a jego wiceprzewodniczącymi zostali Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa.

- Dzisiaj głównym wyzwaniem jest walka z PiS i w tej walce musimy działać wspólnie. Dlatego w polskim parlamencie powstał klub Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska - podkreśliła Kamila Gasiuk-Pihowicz, która przeszła do nowego klubu.

Gasiuk-Pihowicz, która była szefową klubu Nowoczesnej, zaznaczyła, że powstanie klubu PO-KO, to "kolejny krok na najważniejszej drodze do najważniejszego celu, jakim jest odsunięcie PiS od władzy i zakończenie tego koszmaru polskiej demokracji jakim są rządy PiS".

- Wiemy, że w Nowoczesnej są osoby, które chciałyby iść bardziej samotną drogą w nadchodzących wyborach. Wiemy, że są osoby, które widzą swoją przyszłość polityczną w projektach, które dopiero powstają, mówią o tym otwarcie. Ale wszystkich, którzy chcą wzmacniać Koalicję Obywatelską poprzez wspólny klub zapraszamy do współpracy. Będziemy do niej zachęcać i przekonywać - oświadczyła Gasiuk-Pihowicz.

Jak dodała, "drzwi do wzmacniania szyldu Koalicji Obywatelskiej poprzez wspólny klub w polskim parlamencie są dla wszystkich szeroko otwarte".

W statucie Nowoczesnej istnieje zapis, że jeżeli ktoś rezygnuje z członkostwa w klubie automatycznie wygasa jego członkostwo w partii.

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer komentując decyzję byłych już posłów Nowoczesnej podkreśliła, że nie doszło do połączenia klubów, a nowy klub "nie jest klubem Koalicji Obywatelskiej". - Przejście kilku posłów nie czyni z tamtego klubu, klubu Koalicji Obywatelskiej (...). To, co się dzisiaj stało niewątpliwie nadwyręża nasze wzajemne zaufanie, ale nie zmienia to faktu, że uważam, że KO, szersza koalicja jest potrzebna Polsce - oceniła. Jak zaznaczyła sytuacja ta utrudnia rozmowy koalicyjne, jednak nie zamyka ich.

Podkreśliła, że nie ma czegoś takiego jak Koalicja Obywatelska bez dwóch podmiotów, czyli PO i Nowoczesnej. - Nie ma czegoś takiego, jak koalicja złożona z jednej partii, po prostu nie istnieje, to nieistniejący twór - mówiła Lubnauer.

- W tym momencie rozumiem, że KO była koalicją na wybory samorządowe, wierzę, że powinna być koalicją na kolejne wybory - dodała.

Lubnauer podkreśliła, że nie planuje na razie dołączenia do wspólnego klubu KO.

Pytana, czy nie ma poczucia porażki stwierdziła, że "nie jest sukcesem fakt, że z klubu wyszło część posłów". - Każdy odpowiada sam przed sobą i każdy musi zdecydować za ważne, jakie ideały uważa za ważne, widocznie dla tych posłów ideały Nowoczesnej nie były wystarczająco ważne - mówiła.

Zdaniem Lubnauer, przejście do nowego klubu grupy posłów jest objawem "nielojalności, szczególnie ze strony Kamili Gasiuk-Pihowicz w stosunku do członków Nowoczesnej". Posłanka przypomniała, że Gasiuk-Pihowicz pełniła funkcję szefowej regionu mazowieckiego Nowoczesnej, wiceprzewodniczącej partii i przewodniczącej klubu. - W związku z tym, w pewnym stopniu zrobiła wbrew woli ludzi, za których odpowiadała - dodała.

Według nieoficjalnych informacji, PO miała zagwarantować Kamili Gasiuk-Pihowicz drugie miejsce na liście z okręgu warszawskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.