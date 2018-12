Radny PiS Dariusz Figura zgłaszając punkt do porządku obrad przypomniał, że od 1 stycznia 2019 r. stolica będzie odbierać pięć frakcji śmieci: metal, papier, szkło, bioodpady i tzw. resztkowe. Do tej pory - jak podkreślił - nie został jednak rozstrzygnięty przetarg dla firm, które miałyby się tym zająć. Obecnie termin otwarcia ofert w przetargu to 10 grudnia, ale - jak zastrzegł Figura - firmy mogą się od niego odwołać i miasto może nie wybrać wykonawcy oraz podpisać z nim umowy w tym roku. Ponadto, jak mówił, firmy będą miały jeszcze trzy miesiące na przygotowanie się do odbioru.

Figura ocenił, że obecnie przetarg jest "koszmarnie opóźniony". - Miasto miało dwa lata na przygotowanie się do odbioru odpadów, aby ten system wdrożyć - mówił. Dodał, że obecny na sali wiceprezydent Olszewski już za czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz odpowiadał za to zagadnienie merytorycznie.

Figura mówił, że radni klubu PiS domagają się informacji od prezydenta Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie, m.in. szczegółowego planu od 1 stycznia 2019 r. - kto ma odbierać odpady, gdzie one mają trafiać i czy to będzie zgodne z planem. Mówił również w imieniu klubu PiS, że domaga się przedstawienia przez Trzaskowskiego długofalowego planu, gdzie mają trafiać odpady.

Z kolei radna KO Aleksandra Gajewska zapowiedziała, że sprawą odbioru śmieci mają się zająć w poniedziałek połączone komisje rozwoju i ochrony środowiska, gdzie odbędzie się dyskusja, aby w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Rady Warszawy w czwartek mogło dojść do przedstawienia stanowiska.

W odpowiedzi Figura przyznał, że obecnie nie ma już czasu na dyskusję, "teraz powinno dojść do działania". - Tutaj każdy dzień jest ważny - powiedział.

W głosowaniu wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przygotowań miasta do wywozu odpadów został odrzucony. Za odrzuceniem głosowało 39 radnych, a tylko 18 było za jego wprowadzeniem.

Olszewski przekazał dziennikarzom, że ws. śmieci odbędzie się w czwartek w stołecznym ratuszu o godz. 12.45 konferencja prasowa Trzaskowskiego.

Pod koniec listopada minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił, że problem odpadów w stolicy narasta. - Stan gospodarki odpadami w Warszawie jest bardzo zły w porównaniu do innych stolic europejskich. KE robiła badanie i Warszawa wypada bardzo źle, także w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami (...). W 2020 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych powinien wynieść 50 proc. W 2017 r. Warszawa osiągnęła poziom 20 proc. - podkreślił minister.

Minister środowiska ocenił, że prawdopodobne jest, że w razie problemu z przetargiem władze stolicy powierzą zorganizowanie nowego systemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania (MPO) w ramach tzw. postępowania in-house. Kowalczyk odniósł się do sytuacji, jaka zaistniała latem w stołecznej dzielnicy Mokotów, gdzie MPO przejęło odbiór śmieci po firmie Lekaro. Minister wskazał, że w wielu miejscach odpady zalegały w upale ponad dwa tygodnie, co stwarzało zagrożenie sanitarne. Według ministerstwa ta sytuacja stwarza obawy, czy MPO jest przygotowane do odbioru śmieci z całej aglomeracji.

W listopadzie wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zapewnił w rozmowie z PAP, że w stolicy odpady od mieszkańców są i będą odbierane na bieżąco. Wyjaśnił także, że nowy system selektywnej zbiórki formalnie zacznie funkcjonować na terenie całej stolicy od 1 stycznia 2019 r.