Współczesna Polska jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej przyjaznych miejsc dla Żydów w Europie. Dopiero co raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokazał bardzo niepokojącą tendencję - antysemickie incydenty rosną prawie wszędzie. Jednym z niewielu miejsc, w którym się (to) zmniejsza, jest Polska - powiedział Morawiecki.

Wszędzie w Europie synagogi są chronione przez mocno uzbrojoną policję lub nawet przez siły zbrojne. W Polsce nie ma takiej potrzeby. My oczywiście potępiamy wszelką nienawiść wobec Żydów i ścigamy je z pełną siłą - ale jestem szczęśliwy, że mogę powiedzieć, że incydenty takiej nienawiści są marginalne i nie reprezentują poglądów naszego narodu - dodał.

Morawiecki: Przyjmujemy migrantów, którzy ciężko pracują i się integrują

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla izraelskiego dziennika "The Jerusalem Post" oświadczył, że Polska przyjęła wielu migrantów, którzy ciężko pracują i integrują się dobrze z polską kulturą, ale nie będzie popierać modelu przyjmowania wszystkich, którzy przekroczą granicę.

Odnośnie do migrantów, mamy inne podejście. Przyjmujemy osoby, które chcą wnosić pozytywny wkład do naszego społeczeństwa. Przyjęliśmy wielu migrantów i oni ciężko pracują. Budują tu swoją przyszłość i dobrze integrują się z naszą kulturą. Oni także wnoszą wkład do naszej gospodarki i wspierają szybkie tempo naszego rozwoju - mówił premier Morawiecki.

Nie możemy popierać modelu niektórych państw - polityki zapraszania niemal każdego, kto przekroczy nasze granice, przyznawania hojnych zasiłków socjalnych i sprzyjania powstawaniu gett, które z powodu braku integracji są pożywką dla radykalizmu. Naszym pierwszym obowiązkiem jest ochrona naszych obywateli - oświadczył szef polskiego rządu.

Izrael, podobnie jak Polska, jest w grupie państw, które zapowiedziały, że nie podpiszą w przyszłym tygodniu ONZ-owskiego paktu migracyjnego.