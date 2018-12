Odpowiadając na pytania na piątkowej konferencji prasowej Ziobro stwierdził, że KNF otrzymała od "Kasy Krajowej SKOK informacje, że są nieprawidłowości w pięciu SKOKach, w tym w SKOKu Wołomin". Według prokuratury ta informacja pochodziła z września 2012 r.

My stawiamy zarzuty, że po przeprowadzonych kontrolach najpóźniej w październiku 2013 r. powinna być wydana decyzja o ustanowieniu nadzoru tymczasowego, po to, by zapobiec przestępczemu wyprowadzaniu pieniędzy ze SKOKu Wołomin - powiedział Ziobro. Według niego ówczesna KNF - której członkowie zostali zatrzymani w czwartek i następnie postawiono im zarzuty - miała nadmiar informacji na ten temat i powinna była temu zapobiec.

Według prokuratora generalnego w maju 2013 r. osoby, którym teraz stawiane są zarzuty, doszły do wniosku, że uprawdopodobnione jest popełnienie przestępstwa w SKOK Wołomin i skierowano do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie. Jak mówił, w czerwcu 2014 r. zatrzymani zostali członkowie zarządu SKOK Wołomin, ale dopiero pod koniec 2014 r., w październiku, pod naciskiem prokuratora, podjęto decyzję o zarządzie tymczasowym w tej SKOK.

Ziobro stwierdził, że podczas posiedzenia Komisji przedstawiciele resortu finansów i NBP związani - jak zaznaczył - jeszcze z poprzednią władzą, oceniali, że KNF rażąco spóźniła się ze swoją decyzją i powinna była ją podjąć już z początkiem roku 2013.

Ziobro: PO nie uda się wmówić, że czarne jest białe

Ziobro został poproszony podczas piątkowej konferencji prasowej o komentarz do stanowiska polityków PO, którzy twierdzą, że PiS zatrzymując b. szefa KNF Andrzeja J. oraz jego zastępcę Wojciecha K. - w związku ze śledztwem dotyczącym SKOK Wołomin - chce "przykryć PiS-owskie afery SKOK i KNF". PO zażądała w piątek, aby Ziobro na posiedzeniu Sejmu "wytłumaczył się ze skandalicznych czynów" prokuratury.

W czwartek agenci CBA na polecenie szczecińskiej prokuratury regionalnej zatrzymali byłego szefa KNF Andrzeja J. i sześciu podległych mu urzędników, m.in. Wojciecha K. (byłego zastępcę przewodniczącego KNF). W piątek prokuratura poinformowała, że zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące niedopełnienia ciążących na nich obowiązków. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin.

Prokurator generalny pytany, czy zamierza się w Sejmie tłumaczyć przed opozycją, odparł: "retoryka Platformy Obywatelskiej pokazuje tylko podwójne standardy tej partii".

Według niego, PO "oczekuje twardych działań wtedy, kiedy to dotyczy przedstawicieli obecnego obozu rządzącego". - I słusznie, my takie twarde działania podejmujemy - wskazał.

Jednak - jak zaznaczył Ziobro - Platforma jednocześnie "oczekuje zupełnie innego postępowania co do osób, które są związane z ich obozem politycznym". Jako przykład podał m.in. sprawę posła Stanisława Gawłowskiego; zarzucił PO, że broni człowieka, co do którego są "poważne podejrzenia, że dopuszczał się ciężkich przestępstw łapówkowych i korupcyjnych".

Zamiast domagać się i stwarzać szansę na wyjaśnienie sprawy, to jest obrona do upadłego i obrona Częstochowy. Tak też postępuje PO (...) w przypadku swoich kolegów nominatów z KNF w okresie swoich rządów - mówił prokurator generalny. - Zamiast bić się w piersi i żałować za krzywdy, jakie spotkały tysiące Polaków (...), to oni chcą oskarżać tych, którzy tę sprawę zamierzają wyjaśnić - powiedział Ziobro.

Oświadczył, że fakty w sprawie SKOK Wołomin są "miażdżące". - Te fakty prędzej czy później trafią do polskiej opinii publicznej (...) i Platformie nie uda się wmówić, że białe jest czarne, a czarne jest białe - podkreślił prokurator generalny.