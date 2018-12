W piątek po południu politycy PiS przybyli do Jachranki (woj. mazowieckie), by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu ich klubu; politycy mają dyskutować o bieżącej sytuacji w Polsce i zbliżających się wyborach.

Do Jachranki przybyli prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu, a także parlamentarzyści PiS.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiadała, że głównym tematem posiedzenia będą przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się wiosną oraz jesienne wybory do Sejmu.

Będziemy mówić o tym, co mamy robić w kontekście nadchodzących wyborów, zarówno do europarlamentu, jak i do polskiego parlamentu. Ale będzie też ocena bieżącej działalności politycznej i tego, co się dzieje w kraju - mówiła Mazurek.

Wyjazdowe posiedzenie klubu ma się rozpocząć od wystąpienia lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ta część posiedzenia ma być otwarta dla mediów.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił wcześniej w piątek w radiowej "Trójce", że będzie to "bardzo ważne wystąpienie". Jak dodał, wystąpienie Kaczyńskiego będzie "o przyszłości naszej kampanii wyborczej, o przyszłości, o polityce, o Prawie i Sprawiedliwości, o sytuacji w Polsce".