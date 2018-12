Podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS Kaczyński powiedział, że takie różnice są dwie - pierwszą jest reakcja na zło.

Jest różnica, która wynika z tego, że przecież w każdym wielkim obozie politycznym, wielkim zbiorze ludzi, muszą znaleźć się czarne owce. To wynika ze statystyki - ludzie, którzy łamią prawo, którzy dopuszczają się różnego rodzaju czynów niewłaściwych, niegodnych - albo po prostu takie, które są karane przez kodeksy - w szczególności kodeks karny - powiedział szef partii.

My reagujemy w zgodzie z prawem. Twardo, zasadniczo - podkreślił Kaczyński.

Są ludzie, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości i nawet odgrywali pewną rolę polityczną, którzy bardzo długo za naszym rządów znajdują się w aresztach śledczych - powiedział.

My domagamy się kar, my wyciągamy wnioski - także te najdalej idące. My robimy wszystko, by ograniczać tego rodzaju zjawiska, aby redukować je do minimum - przekonywał, podkreślając, że druga strona zamiata takie sprawy pod dywan.

W piątek po południu politycy PiS przybyli do Jachranki (woj. mazowieckie), by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu ich klubu; politycy mają dyskutować o bieżącej sytuacji w Polsce i zbliżających się wyborach.

Do Jachranki przybyli prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie jego rządu, a także parlamentarzyści PiS.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiadała, że głównym tematem posiedzenia będą przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się wiosną oraz jesienne wybory do Sejmu.

Będziemy mówić o tym, co mamy robić w kontekście nadchodzących wyborów, zarówno do europarlamentu, jak i do polskiego parlamentu. Ale będzie też ocena bieżącej działalności politycznej i tego, co się dzieje w kraju - mówiła Mazurek.