W piątek po południu parlamentarzyści PiS przybyli do Jachranki, by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu ich klubu. W spotkaniu poza liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim uczestniczą premier Mateusz Morawiecki, ministrowie jego rządu, a także parlamentarzyści PiS.

Według nieoficjalnych informacji PAP podczas zamkniętej części wyjazdowego klubu PiS prezes partii Jarosław Kaczyński poruszał m.in. temat konieczności "dyscypliny medialnej" polityków partii.

Sasin poinformował, że na zamkniętym posiedzeniu klubu PiS w Jachrance trwa dyskusja między posłami i senatorami partii a kierownictwem. Według szefa KSRM rozmowy dotyczą zarówno polityki krajowej, jak i spraw wewnętrznych partii.

Szef KSRM poinformował, że dyskusje dotyczą m.in. nadchodzących w 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, a także kolejnych wyborów - prezydenckich oraz parlamentarnych.

Pytany o to, co będzie "kołem zamachowym" kampanii wyborczej do PE odpowiedział, że jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym, co będzie się działo w trakcie kampanii.

- Zdajemy sobie sprawę, że musimy dużo mocniej przemówić do mieszkańców wielkich miast, chociaż mamy nadzieję, że te wybory europejskie to będą wybory, gdzie swoje uczestnictwo głosem wyborczym zamanifestują nie tylko mieszkańcy wielkich miast, ale również masowo wezmą w nich udział mieszkańcy wsi i mniejszych miasteczek - mówił Sasin.

- Przed nami jeszcze jest i ogłoszenie naszego programu wyborczego na te wybory, w tej chwili te dyskusje trwają, będą kolejne wydarzenia, gdzie będziemy również o naszych zamiarach mówić, w tej chwili jest jeszcze na to za wcześnie - dodał szef KSRM.

Sasin zaprzeczył, jakoby miało dojść w najbliższym czasie do zmian personalnych w rządzie. - W żadnym wypadku nie ma o tym mowy ani na tym posiedzeniu ani w najbliższej przyszłości dającej się przewidzieć, nie przewidujemy żadnych zmian personalnych, które dotyczyłyby tych osób, które pełnią swoją funkcję w rządzie czy w innych instytucjach państwowych - powiedział szef KSRM.

Mówiąc o planach PiS na przyszłość, polityk podkreślił, że ambicją jego formacji jest, by poziom życia Polaków bardzo szybko zbliżał się do poziomu życia innych narodów UE. - Chcemy na te najbliższe wybory pokazać tego typu programy, które spowodują, że ten wzrost poziomu życia będzie szybki, że Polacy rzeczywiście będą mogli te swoje aspiracje realizować - dodał polityk.

Jego zdaniem Polacy powinni mieć możliwość podróżowania, udziału w kulturze oraz dobrach konsumpcyjnych. - Musi być więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków. To jest dla nas dzisiaj i na ten najbliższy czas, na te najbliższe wybory podstawowy cel do zrealizowania - zaznaczył szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Nie zdradził jednak żadnych konkretów dotyczących nowych programów rządu. - W ten chwili nie mam możliwości, żeby również w szczegółach mówić o tych sprawach, które są naszym zamierzeniem. Będziemy je komunikować w najbliższych miesiącach. Ten okres następnego roku to jest okres, kiedy pewne sprawy zostaną już pokazane - zapowiedział Sasin. Zastrzegł przy tym, że niektóre projekty zostaną ewentualnie zrealizowane dopiero w następnej kadencji.

W posiedzeniu klubu w Jachrance udział biorą również szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin. Pierwsza, wstępna część przemówienia prezesa PiS podczas posiedzenia klubu była dostępna dla mediów.