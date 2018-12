Polska ambasada we wpisie na Twitterze wskazała autorowi artykułu i redakcji dziennika, że "nie było +polskich obozów koncentracyjnych+, ale niemieckie, nazistowskie obozy zbudowane i działające na okupowanych ziemiach polskich podczas II wojny światowej”.

Placówka poprosiła o "natychmiastowe skorygowanie błędu, aby nie wprowadzać w błąd czytelników".

Kilkanaście minut po ukazaniu się wpisu na Twitterze w internetowym wydaniu "USA Today" pojawiła się nowa wersja artykułu, zawierająca wyjaśnienie, że w poprzedniej wersji "błędnie określiła obozy koncentracyjne w okupowanej przez nazistów Polsce".

Wprowadzające w błąd czytelników określenie pojawiło się na łamach dziennika w piątek w omówieniu wywiadu, jakiego telewizji NBC udzielił Steven Spielberg, reżyser nagrodzonego siedmioma Oscarami filmu "Lista Schindlera" w 25. rocznicę jego premiery. Omówienie to ukazało się pod tytułem "Spielberg: po 25 latach +Lista Schindlera+ ma obecnie jeszcze większe znaczenie".

"USA Today" to dziennik rozchodzący się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy i docierający codziennie do ok. 6 mln czytelników.

W wywiadzie Spielberg argumentuje, że po obserwowanym obecnie wzroście liczby ataków antysemickich w USA znaczenie jego filmu jest jeszcze większe, niż tuż po premierze w 1993 roku. Producent tego dzieła, wytwórnia Universal Pictures, po 25 latach zamierza wznowić dystrybucję „Listy Schindlera”, w tym - bezpłatnie – na seansach dla uczniów szkół średnich.

Film Spielberga o niemieckim przemysłowcu Oskarze Schindlerze, który podczas Holokaustu uratował ponad 2 tys. Żydów przed zagładą, dając im zatrudnienie w swojej fabryce w okupowanym Krakowie.

Amerykański Instytut Filmowy (American Film Institute - AFI) w 2007 roku umieścił "Listę Schindlera" na ósmym miejscu listy 100 najlepszych filmów ostatnich 100 lat.

Film Spielberga odniósł sukces artystyczny nie tylko, ale także – wbrew przewidywaniom Universal Pictures – olbrzymi sukces kasowy. Reżyser przeznaczył swoje dochody z filmu na stworzenie Fundacji Shoah (USC Shoah Foundation). Instytucja, działająca od roku 2006 przy Uniwersytecie Południowej Kalifornii pod nazwą USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Preservation (USC Shoah – Instytut Wizualnej Historii i Ochrony), dotąd zgromadziła ponad 55 tys. utrwalonych w formie wideo wywiadów ze świadkami prześladowań z czasów II wojny światowej oraz z osobami, które przeżyły Holokaust.