W niedzielę w Warszawie odbywa się konwencja programowa Teraz! - nowego ugrupowania politycznego Ryszarda Petru i Joanny Scheuring-Wielgus.

Liderka nowo powstałej partii Teraz! podkreśliła, że dla polityków najważniejszy powinien być człowiek - jego godność i jakość jego życia. - Przyszłam do polityki z III sektora, z sektora organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, aby być w parlamencie ich głosem. Naszym głosem - mówiła.

Jej zdaniem to organizacje skupiające społeczniczki i społeczników, zaangażowane obywatelki i zaangażowanych obywateli są dziś najbliżej ludzi, są głosem wskazującym najlepsze rozwiązania prawne i społeczne. - I teraz przyszedł czas, aby ten głos, wasz głos - społeczniczek i społeczników, obywatelek i obywateli - był jeszcze bardziej słyszalny - oświadczyła.

- Dlatego cieszę się, że są dzisiaj tutaj ze mną dwie ważne dla mojego serca osoby. Kobieta, która wyprowadziła na ulice tysiące kobiet w Polsce i wykrzyczała hasło, które mam dzisiaj na koszulce: Uwaga, uwaga, tu obywatelki: Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - mówiła Scheuring-Wielgus. - Jest jeszcze jedna osoba. Osoba, która dzień w dzień, noc w noc angażuje się do obrony praworządności. To dzięki jego uporowi i jego zaangażowaniu, duch społeczeństwa obywatelskiego tkwi w nas - Paweł Kasprzak, Obywatele RP - dodała.

- Zdecydowałam się powołać nowe ugrupowanie polityczne wraz z Ryszardem Petru, który jest głosem ludzi przedsiębiorczych, którzy tworzą miejsca pracy i generują dochód. Teraz jest czas, aby połączyć aktywność społeczną i obywatelską z przedsiębiorczością Polek i Polaków. To dwa światy, które muszą być jednym światem, to dwa filary naszej partii - mówiła.

Posłanka podkreśliła, że celem nowego ugrupowania jest zapewnienie wysokiej jakości życia oraz możliwości indywidualnego rozwoju wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Polski. - Jeśli chcemy odnieść długofalowy sukces gospodarczy musimy zapewnić Polkom i Polakom dobre warunki życia. Dobre i godne warunki życia, a nie jałmużnę, to jest nasz wspólny cel - mówiła.

Scheuring-Wielgus oświadczyła, że marzy o Polsce gdzie przestrzegane są prawa człowieka.

- Marzę o mądrej edukacji, przemyślanej, stawiającej w centrum młodego człowieka, wydobywającą i wspierającą jego talenty i pasje, ale dbającą również o nauczyciela - mówiła.

Liderka Teraz! chce także, by polityka społeczna ukierunkowana była na wsparcie tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. - Przestańmy projektować Polskę dla ludzi zdrowych, zacznijmy ją projektować ją w pierwszej kolejności dla tych, którym jest trudniej, zdrowy i młody i tak sobie poradzi - dodała.

- Marzę o polityce kulturalnej nastawionej na wolność twórczą, edukację kulturalną i włączanie do uczestnictwa w kulturze, w mojej Polsce nie ma cenzury, a artysta jest wolny - podkreśliła.

Innym postulatem Scheuring-Wielgus jest zapewnienie prawdziwego rozdziału Kościoła od państwa. Zaproponowała, by zamiast religii w szkole miała miejsce edukacja obywatelska, by instytucje państwa były w pełni świeckie, tak jak i edukacja, służba zdrowia. Chce także "wyjaśnienia pedofilii" wśród księży i stanowienia prawa bez ideologii związanej z jedną konkretną religią.

- Moje marzenie to ochrona środowiska, bo to co robimy z naszą planetą dziś - zostawiamy naszym dzieciom, a ja nie chcę swoim dzieciom fundować katastrofy ekologicznej - podkreśliła.

- Obecna sytuacja polityczna wymaga jeszcze większej mobilizacji liderów społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli chcemy, aby nasza krajowa polityka zmieniła się, niezbędne jest wejście ludzi z ruchów obywatelskich i organizacji pozarządowych do polityki - oceniła Scheuring-Wielgus.

Petru: Obniżymy PIT i CIT do 16 proc., wprowadzimy korekty w 500 plus

Petru mówił na konwencji programowej Teraz!, że aby wygrać wybory, potrzebna jest całościowa wizja dostatniej Polski i plan działań. - My jako jedyni taki plan przygotowaliśmy. Ostatni rok spędziliśmy na analizie wyzwań, które stoją przed naszym krajem - podkreślił.

Zapowiedział, że Teraz! będzie reprezentować idee i wartości, których nikt na polskiej scenie politycznej nie reprezentuje, szczególnie skupiając się na gospodarce i kwestiach społecznych. - Robimy to po to, aby współrządzić Polską po wyborach w 2019 roku - dodał.

Polityk przedstawił najważniejsze postulaty swojego ugrupowania. Zdaniem Petru program "500 plus" nie sprawdził się, a okazał demograficznym fiaskiem. - Program ten wymaga głębokiej korekty. Wsparcie powinno iść na pierwsze dziecko tylko dla tych, którzy są aktywni, tylko dla tych, którzy potrzebują - mówił.

Petru zapowiedział obniżenie PIT i CIT do 16 proc. - Podatki muszą być niskie i proste. Muszą być liniowe. Podatek VAT będziemy obniżać, porządkując niedobór w kasie po rządach PiS - zaznaczył.

- Zmniejszymy ZUS do 500 złotych miesięcznie dla małych firm, aby w końcu mogły rozwinąć skrzydła - zadeklarował Petru.

Kolejnym postulatem Teraz! jest wprowadzenie ulgi budowlanej oraz dopłaty do wynajmu mieszkań. - Aby w Polsce budowało się więcej mieszkań, zaproponujemy ulgę budowlaną, na zasadach jakie obowiązywały w latach 90-tych. Wszystkim niezamożnym najemcom będziemy dopłacać miesięcznie do długoterminowego najmu - obiecał Petru.

Lider Teraz! chce także za rok zgłosić akces Polski do strefy euro, bo - jak zaznaczył - bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne Polaków jest ściśle związane z Europą. Jego zdaniem tylko euro gwarantuje stałą obecność Polski w strukturach decyzyjnych Unii Europejskiej.

Petru zaproponował odejście od węgla jako wyłącznego źródła energii. - Trzeba będzie wstrzymać wszelkie wielkie węglowe inwestycje tego rządu i postawić na energię odnawialną i konkurencję energetyczną - dodał.

Petru proponuje też, by do ochrony zdrowia wprowadzić na stałe sektor prywatny. - Po to aby zniknęły kolejki, wzrosły wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek - argumentował.

Kolejną propozycją Teraz! jest likwidacja zakazu handlu w niedziele. - W zamian zaproponujemy dwie wolne niedziele dla pracowników handlu - dodał Petru.

- Zlikwidujemy pisowskie podatki i daniny: daninę solidarnościową, podatek bankowy, opłatę recyklingową, opłatę za deszcz, opłatę mocową i wiele innych - zapowiedział lider Teraz!

Ponadto, Petru zapowiedział likwidację KRUS i przywilejów emerytalnych. - Polska dzisiaj to nie jest kraj rolników małorolnych i górników dołowych. Inne grupy społeczne nie mogą ich w kółko finansować - ocenił.

Nowe ugrupowanie chce napisać Kartę Nauczyciela na nowo, by promować dobrych nauczycieli i dobre praktyki w edukacji.

Partia chce także zlikwidować abonament telewizyjny, by misja publiczna była realizowana w ramach przetargów między stacjami.

- Sprywatyzujemy większość spółek państwowych, aby nigdy więcej nie były już obsadzane miernotami politycznymi - zarówno spółki miejskie, urzędy pracy i spółki Skarbu Państwa - oświadczył Petru.

- Nasze siły zbrojne powinny stać się elementem NATO-wskiego systemu reagowania. Musimy być gotowi, aby wraz z naszymi europejskimi sojusznikami, np. Francją, Wielką Brytanią brać udział w operacjach militarnych. Do tego potrzebna jest zasadnicza modernizacja wojska, a nie mrzonki o obronie terytorialnej - przekonywał polityk.

- To są nasze wyzwania. To są moje zobowiązania - podkreślił. - Polska może stać się bogatym i bezpiecznym krajem zamożnej Europy. Bo Polacy na to zasługują - dodał Petru.