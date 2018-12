Petru pytany w wieczornym programie na antenie TVN24, czy nie zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego oświadczył: "nie zamierzam dlatego, że władza jest w Polsce". - Z tego co wiem, Joanna Scheuring-Wielgus planuje startować, będę ją popierał – powiedział.

Odnosząc się do kwestii, czy partia Teraz! wystartuje pod własnym szyldem, jej lider wskazał, że "w zeszłym tygodniu zakończyła swój żywot Koalicja Obywatelska".

- Nikt, moim zdaniem, o zdrowych zmysłach nie wejdzie do tej formuły Koalicji Obywatelskiej. Mamy deklarację ze strony PSL i SLD, że w tej formule nikt nie chce być tak przytulony, że aż zostanie wchłonięty. Optymalna koalicja, mówiłem to wielokrotnie, byłaby: wszyscy razem dla Europy i w takiej formule, że każdy ma udziały – powiedział.

Koalicja, jak stwierdził, "powinna być mozaikowa, czyli wszystkie ugrupowania razem". - Czy to będzie forma partyjna, czy osób? Wolałbym nawet w wyborach, żeby to były osoby, bo one mogą pociągnąć wynik bardzo mocno – powiedział.

- W wyborach do Parlamentu Europejskiego możemy naprawdę spuścić łupnia PiS-owi dlatego, że nawet ich elektorat nie jest zwolennikiem wychodzenia z Unii Europejskiej – ocenił.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja 2019 r.