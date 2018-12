Marcin Horała nie wykluczył, że komisja będzie chciała spytać byłego premiera, czy miał wiedzę, czy go informowali, czy interesował się w ogóle tą sprawą. Wiele wskazuje na to, że Donald Tusk wezwany przynajmniej w roli świadka będzie, żeby opowiedział o swoim stanie wiedzy - mówił Horała. Dodał, że jeżeli były premier będzie wezwany, to pewnie pod koniec prac komisji, żeby zweryfikować inne informacje zebrane w toku prac.

W poniedziałek komisja śledcza ds. VAT ma przesłuchać ministra finansów za rządów PO-PSL Jana Vincenta Rostowskiego. Pan Jan Vincent Anthony, Anthony Vincent, jednym z problemów, jakie mamy, jest, jak się pan Rostowski nazywa, też przecież bardzo kluczowy i podejrzewam, że przynajmniej jeszcze raz, pod koniec prac komisji, będzie (ponownie) wezwany poza tym dzisiejszym przesłuchaniem - powiedział Horała.

Rostowski będzie zeznawał jako świadek w postępowaniu badającym, czy w latach 2007-2010 w instytucjach publicznych nie nastąpiły zaniedbania, które doprowadziły do uszczuplenia dochodów skarbu państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Luka z tego tytułu jest szacowana nawet na około 260 mld zł.