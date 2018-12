Według informacji PAP do spotkania dojdzie we wtorek o godz. 15.40.

Schetyna w radiowej "Trójce" pytany o tematykę rozmowy z Mosbacher powiedział, że będą to przede wszystkim kwestie relacji polsko-amerykańskich.

Przede wszystkim to kwestia relacji polsko-amerykańskich, one są zawsze w tych rozmowach najważniejsze. Kwestia naszego bezpieczeństwa - wspólnej aktywności w NATO, ale też tego wszystkiego w moim przekonaniu, co złego stało się w ostatnich czasach (...) - to jest kwestia listu pani ambasador Mosbacher w sprawie ingerencji w rynek mediów, walki z prywatnymi mediami prowadzonej przez rząd i jej bardzo stanowczego weta w tej sprawie - powiedział przewodniczący PO.

Jego zdaniem, takie działania są ponadstandardowe, ponieważ Stany Zjednoczone - nasz sojusznik, strategiczny partner i przyjaciel - w bardzo poważny sposób traktuje trójpodział władzy, wolność mediów. To coś świętego w kulturze amerykańskiej, w kulturze wolnego świata - i to co dzieje się w Polsce - dodał lider PO.

Pod koniec listopada tygodnik "Do Rzeczy" poinformował, że ambasador Mosbacher przesłała na ręce premiera Mateusza Morawieckiego list komentujący polskie śledztwo ws. środowisk neonazistowskich w Polsce oraz materiału telewizji TVN na ten temat. W liście Mosbacher wyraża "głębokie zaniepokojenie niedawnymi zarzutami wysuwanymi przez przedstawicieli polskiego rządu wobec dziennikarzy i kierownictwa TVN i Discovery". Wyjaśnia, że chodzi o wyemitowany w TVN24 reportaż dotyczący działalności neonazistów w Polsce.

Ambasador wyraża na koniec przekonanie, że przedstawiciele polskiego rządu "przestaną atakować, nie mówiąc już o ściganiu, niezależnych dziennikarzy, którzy reprezentują interes publiczny i wzmacniają nasze społeczeństwa".