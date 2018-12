- Zwrócę się zaraz do pana marszałka Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania, o to, żeby Wysoka Izba mogła wyrazić swoje zdanie w odniesieniu właśnie do tego, czy ma być kontynuowany program reform, zmian, który zaproponowaliśmy - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Jednocześnie też jest to ważne dlatego, że zbliża się jutro i pojutrze posiedzenie Rady Europejskiej, posiedzenie bardzo ważne i na tym posiedzeniu Rady Europejskiej ja muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, że rząd ma poparcie większości parlamentarnej - dodał premier.

Marszałek Sejmu uwzględnił ten wniosek w porządku obrad.

- Mija teraz trzy lata rządów PiS, Zjednoczonej Prawicy, rządów, które zdecydowanie zmieniły sposób patrzenia na politykę gospodarczą, politykę społeczną - mówił szef rządu.

- W nawiązaniu do tego mamy dzisiaj na pewno pewien zakręt, który chcemy w dyskusji, w pewnej debacie wyjaśnić, co dla społeczeństwa jest tą drogą, którą społeczeństwo wybiera - czy ta droga wspólnotowa - droga, gdzie jest odpowiedzialność za wszystkich, za całą naszą wspólnotę - czy droga, która wcześniej w różnych latach III RP była proponowana - dodał.

Przekonywał, że dla opozycji najważniejsze jest pytanie "kto powinien rządzić". - Dla mnie najważniejsze jest, jak powinniśmy rządzić, czy w interesie wszystkich Polaków, czy Polska jest pewną jednością, czy też patrzymy na to jak na pewne grupy interesu - podkreślał.

Premier podczas swojego wystąpienia dziękował wszystkim swoim ministrom. - Dziękuję premierowi Piotrowi Glińskiemu, ministrowi kultury, że konsekwentnie odbudowuje naszą kulturę. I za działania, które doprowadziły do poprawy jakości życia artystów - mówił.

Beacie Szydło podziękował za wszystkie działania na niwie społecznej. Jarosławowi Gowinowi - za to, że "podjął się trudnego zadania poprawy stanu polskiej nauki".

Ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za "tak ważne reformy w sądownictwie, prowadzące do zwiększanie niezawisłości sędziów".

Mariuszowi Błaszczakowi i jego poprzednikowi w MON, Antoniemu Macierewiczowi - za wielkie zasługi dla wojska, powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej i wielkie zakupy zbrojeniowe. - Nasze obchody Dnia Niepodległości pokazały w pigułce, jak można dbać o bezpieczeństwo narodowe - ocenił premier.

Joachimowi Brudzińskiemu, szefowi MSWiA - za wspaniałą robotę, bo "miał do zabezpieczenia największą imprezę stulecia i zrobił to perfekcyjnie".

- Dziękuję ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za przywrócenie sterowności polskim służbom specjalnym - kontynuował premier. - Dziękuję Teresie Czerwińskiej za dbałość o nasze finanse, ministrowi Tchórzewskiemu za rozwiązania z dziedziny energetyki, które wybiegają na 20 lat do przodu.

Morawiecki podkreślił zasługi ministra Andrzeja Adamczyka dla infrastruktury, przede wszystkim dla odbudowy kolei. Jerzemu Kwiecińskiemu, szefowi resortu inwestycji i rozwoju, pogratulował programu budowy mostów. - Czekamy teraz na wnioski i oferty - mówił.

Jadwigę Emilewicz, minister przedsiębiorczości, docenił za to, co zrobiła dla przedsiębiorców, a Henryka Kowalczyka, ministra środowiska, za dbałość o czyste powietrze i programy w tym temacie rozpisane na wiele lat.

Premier wyliczał w swoim wystąpieniu również zasługi szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej, ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowiczowi i minister edukacji narodowej - Anny Zalewskiej.

Janowi Ardanowskiemu, ministrowi rolnictwa, podziękował za "szybkie działania, również z w programie suszy". - Niech susza będzie tu symbolicznym porównaniem. Nie tak dawno rolnicy walczyli z suszą w 2015 r. Wtedy państwo przeznaczyło na rekompensaty 450 mln zł. My daliśmy cztery razy więcej - podkreślił premier.

Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, z resortu gospodarki morskiej, podziękował za determinację we wdrażaniu pomysłu przekopu na Mierzei Wiślanej. - Ostatnie działania Rosji wobec Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej pokazały, jak ważne i perspektywiczne to działania - podkreślił premier Morawiecki.

Ministrowi sportu, Witoldowi Bańce, podziękował m.in. za worki medali, z których wracają nasi lekkoatleci z kolejnych międzynarodowych zmagań.

Beatę Kempę podczas swojego wystąpienia Morawiecki wyróżnił z kolei za konsekwentne przekonywanie, równiez europejskich polityków, że najlepsza pomoc uchodźcom jest wtedy, gdy udzielana jest im na miejscu. - To mi pomogło w sukcesie 29 czerwca na forum Rady Europejskie. Polska razem z Grupą Wyszehradzką przekonała wtedy całą UE, że najlepszym systemem pomocy jest dobrowolność, a nie przymusowe relokacje - podkreślił.

- Chcę poprosić Wysoką Izbę o mandat do dalszego prowadzenia rozmów z UE - podsumował. - Proszę o zaufanie. Mija sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Mam więc prośbę do Wysokiej izby, by Polska była dalej wspólną sprawą. Wyciągam rękę do opozycji, rękę już raz odtrąconą. Ale zapraszam opozycję do wspólnych wielkich obchodów w przyszłym roku: wstąpienia do UE, do NATO, rocznicy Okrągłego Stołu.