- Kwestia Sądu Najwyższego i wieku emerytalnego sędziów w SN jest tylko jednym problemem, a powinniśmy patrzyć na wszystkie inne, które są objęte procedurą z art. 7 - powiedział Timmermans na spotkaniu z polskimi dziennikarzami w Komisji Europejskiej w Brukseli.

W przyjętych 20 grudnia 2017 r. zaleceniach dla Polski w sprawie praworządności KE domaga się zmiany nie tylko ustawy o Sądzie Najwyższym, ale też o sądach powszechnych, KRS, a także "przywrócenia niezależności" Trybunału Konstytucyjnego.

- Jest jasne, że wciąż mamy dużo pracy do wykonania. To było jasne wskazanie ze strony państw członkowskich, które zadały wiele pytań do (wiceszefa MSZ) pana Konrada Szymańskiego i jego zespołu - mówił wiceszef KE relacjonując wtorkowe wysłuchanie podczas Rady ds. Ogólnych.

Jak zaznaczył, KE dostrzega postęp, bo polskie władze są na ścieżce dostosowania się do orzeczenia tymczasowego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie przywrócenia w Sądzie Najwyższym stanu sprzed wprowadzonych przez PiS zmian.

- Wciąż czekamy, żeby to prawo weszło w życie. Wciąż musi być podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę i potem wdrożone. Mam nadzieję, że stanie się to szybko, bo minęły dwa miesiące od kiedy Trybunał zdecydował, że to powinno być zrobione - oświadczył Timmermans. Jak mówił, jest dla niego śmieszne, że polski rząd popędza KE w sprawie wycofania skargi z TSUE, tymczasem w dwa miesiące od wydania orzeczenia Trybunału, nadal nie jest ono wdrożone.

Jak zaznaczył, jeśli chodzi o inne kwestie związane z procedurą z art. 7 nic do tej pory się nie zmieniło. Dodał, że z tego właśnie powodu KE nalega na kontynuowanie dialogu i wprowadzenie zmian. - Życzeniem Komisji jest, by niezależność wymiaru sprawiedliwości w Polsce była zagwarantowana - powiedział Timmermans. Tłumaczył, że chodzi o kwestie dotyczące KRS i jej niezależności, czy nowej izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Mamy sporą liczbę przykładów, że środki dyscyplinujące zostały wykorzystane, żeby wzywać sędziów, by wytłumaczyli się, dlaczego publicznie wypowiadali się o niezależności sądownictwa. To ma efekt mrożący na sędziów - zaznaczył wiceszef KE.

Timmermans odrzucił jednocześnie twierdzenia, że nie powinien łączyć kampanii wyborczej z uczestniczeniem w procedurze z art. 7 przeciw Polsce. - To nonsens, moje stanowisko nie zmieniło się w tej sprawie w ciągu ostatnich trzech lat - zapewniał.

Oskarżenia o konflikt interesów wobec niego zaczęły się po tym, gdy 8 grudnia w Lizbonie podczas kongresu Partii Europejskich Socjalistów (PES) został on oficjalnie wybrany na kandydata socjalistów na przyszłego szefa KE.

- Fakt, że jestem kandydatem wiodącym w europejskich wyborach, nie ma wpływu na moje stanowisko - powiedział Timmermans. Zwracał uwagę, że żaden z ministrów w rządach państw członkowskich nie rezygnuje ze sprawowania swojej funkcji, czy wypełniania zadań w czasie kampanii wyborczej.