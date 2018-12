Jak zaznaczył CBOS, obecnie do zdecydowanych zwolenników urzędującego gabinetu zalicza się 12 proc. ankietowanych, a 22 proc to zwolennicy umiarkowani. Od listopada znacząco przybyło badanych deklarujących obojętność wobec rządu (z 29 proc. do 34 proc.) oraz – w mniejszym stopniu – jego przeciwników (z 24 proc. do 27 proc.). Tak jak poprzednio co dwudziesty ankietowany nie potrafił określić swojego stosunku do obecnej Rady Ministrów (5 proc.). Ostatni raz w tej kadencji parlamentu zwolennicy rządu byli tak mało liczni we wrześniu 2016 roku - podaje CBOS.

Jak wynika z sondażu, w porównaniu z wynikami uzyskanymi w poprzednim miesiącu Morawiecki stracił w oczach opinii społecznej mniej niż rząd. W pierwszej dekadzie grudnia 47 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie, że stoi on na czele rządu (od listopada spadek o 3 pkt. proc.), a niezadowolenie zadeklarowało 33 proc. (wzrost o 2 pkt.). 20 proc. wyraziło obojętność wobec osoby premiera (wzrost o 1 pkt).

Od poprzedniego miesiąca w mniejszym stopniu niż ogólne poparcie dla rządu spadły oceny efektów jego pracy. 49 proc. badanych wyniki działalności rządu Morawieckiego od czasu objęcia przezeń władzy ocenia pozytywnie (od listopada spadek o 4 pkt. proc.), a co trzeci ankietowany – negatywnie (33 proc., wzrost o 3 punkty). Blisko co piąty dorosły Polak nie potrafi ocenić rezultatów działalności obecnego rządu (18 proc., wzrost o 1 punkt).

Podobnie jak oceny wyników dotychczasowej działalności rządu, pogorszyły się oceny polityki gospodarczej. 48 proc. badanych uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (od listopada spadek o 4 punkty procentowe), a 38 proc. jest przeciwnego zdania (wzrost o 3 punkty). Wyrobionej opinii w tej kwestii nie ma 14 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.).

Według CBOS można powiedzieć, iż konkretne działania rządu oraz premier zyskują większe poparcie niż rząd jako całość. Analitycy CBOS podkreślili, że z analiz wynika, iż brak poparcia dla rządu wiąże się z deklaracjami nieufności wobec Zbigniewa Ziobry (komunikat CBOS o zaufaniu do polityków - w przygotowaniu).

Wśród zwolenników PiS oraz Solidarnej Polski i Porozumienia zdecydowanie dominują zwolennicy obecnego gabinetu. Wśród potencjalnych wyborców PSL, Kukiz’15, badanych niezdecydowanych, czy pójść na wybory, a także osób deklarujących absencję w ewentualnych wyborach parlamentarnych - dominują oceny obojętne wobec rządu. Zwolennicy pozostałych uwzględnionych w badaniu partii opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, czyli PO, SLD, Nowoczesnej, partii Wolność Janusza Korwin-Mikke, Partii Razem, Partii Zieloni oraz Ruchu Narodowego przewagę mają przeciwnicy rządu. Ankietowani, którzy zamierzają pójść na wybory parlamentarne, ale nie wiedzą, na kogo zagłosują, lub odmawiają odpowiedzi na to pytanie, są w swym stosunku do rządu dość podzieleni, z niewielką przewagą obojętnych.

Porównując wyniki obecnego badania z danymi z poprzedniego miesiąca, CBOS zwraca uwagę na spadek poparcia dla rządu Morawieckiego wśród respondentów deklarujących zamiar głosowania w hipotetycznych wyborach parlamentarnych na listy firmowane przez PiS (z 82 proc. do 74 proc.), przy jednoczesnym wzroście odsetka osób obojętnych (z 14 proc. do 21 proc.).

Tradycyjnie najczęściej poparcia urzędującemu gabinetowi udzielają badani identyfikujący się z prawicą, choć w porównaniu z listopadem jest ono wyraźnie niższe (spadek zwolenników z 71 proc. do 64 proc.). Z kolei niechęć wobec rządu ponadprzeciętnie często deklarują ankietowani identyfikujący się z lewicą; w tym miesiącu robią to nawet nieco częściej niż poprzednio (wzrost z 52 proc. do 56 proc.).

Wraz z poziomem wykształcenia rośnie odsetek przeciwników rządu (od 11 proc. wśród badanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, do 45 proc. wśród osób z wyższym wykształceniem), a ponadto ankietowani legitymujący się dyplomem wyższej uczelni znacznie rzadziej niż reszta badanych zaliczają się do zwolenników obecnego gabinetu (zaledwie 25 proc. w tej grupie). Obecny rząd znacznie częściej popierają osoby w wieku powyżej 55 lat (43 proc. w grupie wiekowej 55–64 lata i 48 proc. w grupie powyżej 65 lat), natomiast ankietowani poniżej 35 roku życia na tle pozostałych wyróżniają się wysokim odsetkiem deklarujących obojętność wobec rządu (49 proc. w grupie wiekowej 18–24 lata i 44 proc. w grupie 23–34 lata).

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo od 29 listopada do 9 grudnia na 1016 dorosłych mieszkańcach Polski.