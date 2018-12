W sobotę w Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której liderzy Zjednoczonej Prawicy podsumowali trzy lata rządów oraz przedstawili plany na kolejny rok. Szef KPRM proszony o komentarz do wystąpień liderów Zjednoczonej Prawicy stwierdził: "Dobre zakończenie roku. Podsumowanie trzech lat z jednej strony, wyzwania i najważniejsze priorytety na rok przyszły. Trudny rok, rok wyborczy".

- Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że będziemy zmierzać do podniesienia standardu życia Polaków do poziomu europejskiego, że będziemy walczyć o podniesienie plac – mówił dziennikarzom Michał Dworczyk.

Podkreślił jednocześnie, że ugrupowanie rządzące jest w swoich obietnicach wiarygodne. - Obietnice wyborcze z 2015 r. w przytłaczającej większości zostały już spełnione, to nas uwiarygadnia – powiedział.

Szef KPRM dodał, że kolejne programy będą przedstawione "zaraz po Nowym Roku". - Jestem przekonany, że te nowe programy, podobnie jak deklaracje z roku 2015, zostaną zrealizowane – zaznaczył.

Dworczyk podkreślił ponadto, że podczas sobotniej konwencji po raz kolejny wybrzmiała propozycja dialogu dla opozycji. - Kolejna propozycja dyskusji na temat tego, jakie reformy wprowadzać, żeby Polska była krajem, w którym żyje się dobrze wszystkim obywatelom. Zobaczymy, czy opozycja z tego skorzysta. Mamy nadzieję, że tak, dlatego, że interes Polski jest interesem nas wszystkich – powiedział.

Minister dopytywany, czy sobotnią konwencję można traktować jako początek kampanii wyborczej do PE odparł: "Wchodzimy w trudny, wyborczy rok. Rok wyborów do PE, do parlamentu RP, tak naprawdę teraz mamy jeszcze parę dni, żeby w nastroju świątecznym spokojnie wypocząć, to jest czas na refleksję, a potem bardzo trudny i ciężki rok przed nami".

Dworczyk pytany był przez dziennikarzy o propozycję lidera PO Grzegorza Schetyny dotyczącą obniżenia PIT i CIT.

- Platforma Obywatelska jest kompletnie niewiarygodna w swoich wypowiedziach – odparł Dworczyk. Jak dodał, nie trzeba na to szukać przykładów historycznych, gdyż – jak mówił - wystarczy spojrzeć na zapowiedzi PO sprzed ostatnich wyborów samorządowych i na to co się dzieje w ostatnich dniach. - W miastach rządzonych przez Platformę Obywatelską i Koalicję Obywatelską podnoszone są opłaty komunalne, zmniejszane są bonifikaty na zmianę użytkowania wieczystego. Warszawiacy między innymi, mieszkańcy Łodzi odczują wkrótce te decyzje podejmowane przez władze PO, które jeszcze niedawno brzmiały zupełnie inaczej – mówił Dworczyk.

- Przed wyborami PO jest w stanie zadeklarować wszystko, po wyborach, jak to wygląda, sami możemy zobaczyć – dodał.