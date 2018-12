STYCZEŃ

1.1. - Polska objęła na dwa lata niestałe członkostwo w Razie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zasiada tam po raz szósty; pierwszy raz miało to miejsce w latach 1946-1947, a później kolejno w 1960 roku (kadencja dzielona z Turcją), w latach 1970-71 i 1982-83. Jako wolny kraj Polska objęła niestałe członkostwo w RB w latach 1996-97.

3.1.- Premier Mateusz Morawiecki w Budapeszcie; była to jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu stanowiska szefa rządu. Premier spotkał się z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem.

5.1.- Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie atrybucyjne ws. utworzenia w KPRM Departamentu ds. Pomocy Humanitarnej, którym kieruje Beata Kempa. Do zadań Departamentu należy koordynacja oraz monitorowanie pomocy płynącej z Polski głównie do potrzebujących w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

9.1.- Rekonstrukcja rządu. Odwołani zostali: szefowie MON - Antoni Macierewicz oraz MSZ - Witold Waszczykowski, ministrowie: środowiska - Jan Szyszko, zdrowia - Konstanty Radziwiłł i cyfryzacji - Anna Streżyńska. Nowym ministrem finansów została Teresa Czerwińska, a ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński. Dotychczas resortami finansów i rozwoju kierował Mateusz Morawiecki. Jadwiga Emilewicz została ministrem przedsiębiorczości i technologii, Jacek Czaputowicz - nowym szefem MSZ, a Łukasz Szumowski - ministrem zdrowia. Mariusz Błaszczak - dotychczas szef MSWiA - objął resort obrony; a nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu - Joachim Brudziński. Ministrem środowiska został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. Andrzej Adamczyk został ministrem infrastruktury; wcześniej był ministrem infrastruktury i budownictwa.

- Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz została nową przewodniczącą klubu Nowoczesnej; zastąpiła na tym stanowisku szefową partii Katarzynę Lubnauer. "Otwieramy nowy rozdział w Nowoczesnej" - mówiła po wyborze nowa szefowa klubu.

10.1.- Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt komitetu "Ratujmy Kobiety 2017" liberalizującego prawo aborcyjne. Propozycja Komitetu Obywatelskiego #ZatrzymajAborcję, zaostrzająca przepisy, trafiła do dalszych prac w komisji.

- Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski uchylił decyzję w sprawie nałożenia na TVN kary w wysokości 1 479 000 zł. Kara odbiła się szerokim echem w Europie i USA. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert wydała oświadczenie, w którym władze USA wyraziły zaniepokojenie decyzją Polski, by ukarać grzywną prywatnego nadawcę telewizyjnego "za rzekome stronnicze relacjonowanie demonstracji przed parlamentem w grudniu minionego roku”. „Ta decyzja zdaje się podważać niezależności mediów w Polsce" - podkreślono w komunikacie.

- Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku przedstawiła raport techniczny. We wnioskach znalazło się m.in. stwierdzenie, że lewe skrzydło samolotu Tu-154 M zostało zniszczone w wyniku eksplozji wewnętrznej, a brzoza nie miała wpływu na pierwotne zniszczenie skrzydła.

11.1.- Beata Mazurek (PiS) została wicemarszałkiem Sejmu; na tej funkcji zastąpiła Joachima Brudzińskiego, który został szefem MSWiA; pozostała rzeczniczką partii i klubu parlamentarnego PiS.

- Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Antoniego Macierewicza na przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania katastrofy w Smoleńsku.

- Zarząd Krajowy PO wykluczył z partii Joannę Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka, którzy - odwrotnie niż chciał klub PO - głosowali za odrzuceniem projektu komitetu "Ratujmy Kobiety 2017"i za skierowaniem do sejmowej komisji propozycji komitetu "#ZatrzymajAborcję".

- Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski zawiesili członkostwo w klubie Nowoczesnej. Powodem była postawa grupy posłów N., którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad projektem liberalizującym prawo aborcyjne. (Nie głosowało 10 posłów Nowoczesnej, jedna osoba wstrzymała się od głosu).

12.1.- Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek podał się do dymisji. Zastąpi go Maciej Materka (wcześniej pełnił funkcję dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA oraz pracował w służbach specjalnych: UOP, ABW i CBA).

16.1.- Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego, która wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, liczoną od wyborów samorządowych w 2018 roku. Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

19.1.- Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora PiS Stanisława Koguta, o co wnioskowała do izby prokuratura. Prokuratura chciała postawić Kogutowi kilka zarzutów dotyczących łapownictwa. Wcześniej senator Kogut zrzekł się immunitetu parlamentarnego. W grudniu ub.r. CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, wśród nich syna senatora Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym; prezesem tej fundacji jest senator Kogut.

21.1. - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił wszczęcie śledztwa ws. propagowania faszyzmu przez organizację „Duma i Nowoczesność”. "Superwizjer" TVN24 ujawnił wyniki swego dziennikarskiego śledztwa dotyczące działalności niektórych polskich środowisk narodowych. "+Ołtarzyk+ ku czci Adolfa Hitlera, płonąca swastyka, "Sieg Heil!". To dzieje się na spotkaniach polskich neonazistów. Dziennikarzom "Superwizjera" TVN udało się przeniknąć do tego środowiska. Na nagraniach ukrytą kamerą widać, jak ono funkcjonuje" - tak o materiale "Superwizjera" pisze na swych stronach internetowych TVN24.

23.1.- Prof. Małgorzata Gersdorf wybrana na przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek ocenił, że Gersdorf podjęła się "trudnej roli, za co na pewno należą się jej wyrazy szacunku".

24.1- Prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki uczestniczyli w Davos w Światowym Forum Ekonomicznym.

25.1.- Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował do działaczy partii list ws. senatora Stanisława Koguta. Przedstawiciele naszej formacji odmówili potraktowania jednego ze swoich członków jak zwykłego obywatela RP, niekorzystającego z żadnych przywilejów - ocenił.

26.1.- Sejm uchwalił nowelizację ustawę o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, zgodnie z którą każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". .

- Lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że w porozumieniu z przewodniczącą Katarzyną Lubnauer, podjęto decyzję o budowie koalicji PO-Nowoczesna na tegoroczne wybory samorządowe.

- Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Davos z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

27.1.- Ambasador Izraela Anna Azari, podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, zaapelowała o zmianę w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Jak podkreśliła "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady". Ambasador powiedziała, że nowelizacja budzi w Izraelu "dużo, dużo emocji" i "odrzuca ją rząd Izraela". "Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, żeby zrobić jakąś zmianę w tej nowelizacji" - mówiła.

- Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem. Rozmawiał z nim również prezes PiS. J. Kaczyński poinformował po spotkaniu, że rozmowa dotyczyła m.in. kwestii współpracy militarnej oraz "szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tej części Europy".

28.1.- Rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała, że Polska nie będzie zmieniać żadnych przepisów w ustawie o IPN: "Mamy dosyć oskarżania Polski i Polaków o niemieckie zbrodnie". Podobne stanowisko zajął rząd.

- Rozmowa telefoniczna premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Izraela Benjamina Netanjahu, podczas której potwierdzili, że potrzebny jest dialog w celu wyjaśnienia zmian w ustawie o IPN.

29.1.- Ambasador Izraela Anna Azari wyraziła nadzieję na stworzenie polsko-izraelskiej grupy roboczej, która na nowo rozpatrzy nowelizację ustawy o IPN i doprowadzi do porozumienia.

- Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski spotkał się z Anną Azari. "Rozmowa była trudna i szczera. Przedstawiłem zdecydowanie krytyczną ocenę głosów pojawiających się w Izraelu ws. noweli ustawy o IPN oraz warunki, które pozwolą na normalizacje debaty" - powiedział PAP po spotkaniu Szczerski.

31.1.- Departament Stanu USA wezwał stronę polską do przeprowadzenia ponownej analizy ustawy o IPN z punktu widzenia jej potencjalnego wpływu na zasady wolności słowa i "naszej zdolności do pozostania realnymi partnerami". "Jesteśmy zaniepokojeni konsekwencjami projektu tej ustawy; jeśli weszłaby ona w życie mogłoby to wpłynąć na strategiczne interesy Polski i jej stosunki - ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem włącznie" - podkreślono w nocie.

LUTY

1.2.- Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o IPN.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz rozwiązał gabinet polityczny; odwołano także m.in. 10 ambasadorów, 9 dyrektorów departamentów i 7 konsulów generalnych.

6.2.- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o IPN, a jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego.

- Ustawa, która wprowadza karanie za przypisywanie zbrodni nazistowskich narodowi polskiemu, niekorzystnie wpłynie na wolność słowa i badania naukowe - oświadczył sekretarz stanu USA Rex Tillerson.

7.2.- Szef PO Grzegorz Schetyna spotkał się z ambasadorem USA Paulem Jonesem. PO zapowiedziała zgłoszenie projektu nowelizacji ustawy o IPN, by zagwarantować racjonalną politykę historyczną.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się z ambasadorem Rosji Siergiejem Andriejewem; podczas spotkania oświadczył, że oczekuje zwrotu wraku samolotu rządowego, który rozbił się pod Smoleńskiem.

12.2.- Sześć osób, w tym b. wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL zatrzymanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Według prokuratury przy prywatyzacji Ciechu doszło do niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez b. urzędników MSP, przy współdziałaniu przedstawicieli firmy świadczącej usługi doradcze na rzecz ministerstwa.

14.2.- Nowelizacja ustawy o IPN opublikowana w Dzienniku Ustaw.

- Władysław Frasyniuk doprowadzony na przesłuchanie do prokuratuy; usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej 2 policjantów na służbie podczas blokowania miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca 2017 roku.

16.2.- Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z kanclerz Angelą Merkel.

17.2.- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką na marginesie Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Prezydent Ukrainy zaapelował do Polski o wstrzymanie się od działań, które mogą zagrozić pozytywnym osiągnięciom w dialogu na tematy historyczne - podaje strona ukraińska. Polski premier sprzeciwił się próbom, niedającego się niczym uzasadnić, zakazu władz ukraińskich prowadzenia poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku polskich ofiar konfliktów i represji - podała KPRM.

- Podczas jednego z paneli w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa dziennikarz Ronen Bergman zwracając się do szefa polskiego rządu ws. nowelizacji ustawy o IPN przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki, która przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ zostali zadenuncjowani na Gestapo przez Polaków. Następnie oświadczył: "Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę? Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia".

Odpowiadając na pytanie Bergmana, Morawiecki powiedział m.in.: "Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy (ang. perpetrators). Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy".

W Izraelu odebrano wypowiedź Morawieckiego jako stwierdzenie, że wśród sprawców Holokaustu byli także Żydzi i co wywołało ostrą reakcję. Premier Izraela Benjamin Netanjahu uznał wypowiedź za "oburzającą", a lider izraelskiej Partii Pracy Awi Gabbaj powiedział, że brzmiała jak negowanie Holokaustu. Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Ronald S. Lauder w opublikowanym w nocy z soboty na niedzielę oświadczeniu potępił wypowiedź Morawieckiego, jako "absurdalną i niesumienną".

18.2.- Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak podano, rozmowa służyła m.in. deeskalacji napięcia między Warszawą a Tel Awiwem. Dialog o tej najtrudniejszej historii jest niezbędny, ku przestrodze; taki dialog z Izraelem będziemy prowadzić - poinformował Morawiecki po rozmowie z premierem Izraela.

MARZEC

1.3.- Po raz ósmy odbyły się uroczystości ustanowionego w 2011 r. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda wręczył tego dnia nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego oraz odznaczenia państwowe.

- Weszła w życie nowela ustawy o IPN, którą prezydent skierował wcześniej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Nowela wprowadza karę do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę Niemiecką. W ustawie o IPN znalazły się przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów (także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką). Nowelizacja wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, USA i na Ukrainie.

5.3.- Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmniejszenie liczby stanowisk w rządzie o 20-25 proc., likwidację nagród dla ministrów i wiceministrów oraz ograniczenie liczby kart kredytowych służących do płatności w resortach. Wcześniej posłowie opozycji zgłaszali się w interpelacjach o informacje ws. przyznanych nagród w gabinecie premier Beaty Szydło oraz ws. wykorzystania kart płatniczych w resorcie obrony.

6.3.- Sejm wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Wówczas pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS.

- Sejm uchwalił ustawę degradacyjną, pozbawiającą stopni wojskowych członków WRON i pozwalającą degradować – także pośmiertnie – osoby, które "w latach 1943-1990 sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu". 30 marca prezydent Andrzej Duda ustawę zawetował. Jako powód podał przepisy pozbawiające stopni wojskowych członków WRON z mocy prawa, bez możliwości złożenia wyjaśnień i bez trybu odwoławczego, a także brak zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów osób nieżyjących. Kilka dni po ogłoszeniu prezydenckiego weta prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył: "Uznaliśmy tę sprawę w tym momencie za zamkniętą". Dodał, że PiS nie będzie brało udziału w przygotowywaniu "nowej ustawy degradacyjnej".

8.3.-Rząd opublikował "białą księgę" ws. reform wymiaru sprawiedliwości. Nie ma jakiegokolwiek ryzyka politycznego wpływania na Sąd Najwyższy; spór o TK jest zakończony, a polscy sędziowie mają bardzo mocne gwarancje niezawisłości - to jej niektóre tezy. Liczący 98 stron dokument został przekazany szefowi Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi przed spotkaniem z premierem Mateuszem Morawieckim.

9.3.- Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Wilnie, gdzie spotkał się z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem, prezydent Dalią Grybauskaite oraz odwiedził Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie.

12.3.- Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisje 17 wiceministrów i zapowiedział ogłoszenie kilku kolejnych dymisji. Wśród odwołanych byli: Maciej Małecki i Rafał Bochenek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Michał Woś z ministerstwa sprawiedliwości.

- Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia uznał, że prezydent Łodzi Hanna Zdanowska jest winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera Włodzimierza G. Prezydent zapowiedziała, że odwoła się od wyroku i że zamierza startować w jesiennych wyborach samorządowych na prezydenta Łodzi.

15.3.- Sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z urzędu warunkowo zwolnił z odbywania kary Tomasza Komendę, który w 2004 r. prawomocne został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Mężczyzna, według prokuratury, nie popełnił tej zbrodni. Tomasz Komenda wyszedł na wolność z aresztu śledczego we Wrocławiu.Śledztwo w tej sprawie zostało wznowione na prośbę rodziców Małgorzaty K. przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę i w czerwcu ub.r. prokuratura poinformowała, że w sprawie zbrodni zatrzymano Ireneusza M.

16.3.- Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas spotkał się w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem.

- Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii, Jacek Czaputowicz i Boris Johnson, spotkali się w piątek bazie RAF Northolt na zachodzie Londynu, gdzie rozmawiali m.in. o wspólnej reakcji na próbę zabójstwa Siergieja Skripala.

19.3.- Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Była to druga (po Francji) oficjalna wizyta zagraniczna Merkel, od jej wybrania przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec.

21.3.- Szef MSZ Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie, w obecności prezydenta, premiera i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r. Podkreślał, że źródłem pozycji międzynarodowej Polski jest jej pozycja w Europie oraz zdolność do artykułowania interesów państw swojego regionu, a główne zagrożenie dla Polski stanowi - jego zdaniem - polityka Rosji.

23-24.3.- Prezydent Andrzej Duda przebywał z dwudniową wizytą w Budapeszcie, gdzie spotkał się z prezydentem Węgier Janosem Aderem. Prezydent wziął także udział w obchodach 12. Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

26.3.- Szef MSZ Jacek Czaputowicz poinformował, że Polska podjęła decyzję o uznaniu za persona non grata czterech dyplomatów rosyjskich. Była to wspólna z kilkunastoma państwami reakcja na próbę otrucia b. pułkownika rosyjskiego wywiadu GRU i brytyjski agenta Siergieja Skripala, o którą posądzana była Rosja.

28.3.- Szef MON Mariusz Błaszczak, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał umowę na dostawę amerykańskich zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot dla Polski. Będą one podstawą programu obrony powietrznej średniego zasięgu "Wisła". Błaszczak poinformował, że za system Patriot, razem z systemem zarządzania polem walki, zapłacimy 4 miliardy 750 milionów dolarów.

KWIECIEŃ

3.4.- Weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przewidująca przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dotychczas ten wiek to 70 lat); w SN powstaną dwie nowe Izby z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Nowela zakłada możliwość składania skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów od 1997 r. Ustawę o SN - oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - Sejm uchwalił 8 grudnia ub. r. Obie ustawy były inicjatywą prezydenta Dudy, który w lipcu ub.r. zawetował poprzednie nowe przepisy o SN i KRS - ich projekty były autorstwa PiS - wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność.

5.4.- Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu przekażą swoje nagrody na cele społeczne. Zapowiedział, że w Sejmie zostanie złożony projekt obniżający o 20 proc. pensje poselskie oraz że zostaną wprowadzone "limity obniżające" dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. Prezes PiS zapowiedział również, że mają zostać zniesione "wszelkie dodatkowe, poza pensją, świadczenia, jeśli chodzi o kierownictwa spółek Skarbu Państwa".

9.4.- Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans spotkał się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską i I prezes Sądu Najwyższego - Małgorzatą Gersdorf. Wizyta była kontynuacją dialogu między polskimi władzami a KE dot. sytuacji wokół TK oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

10.4.- W Warszawie podczas uroczystych obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej odsłonięto pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską.

11.4.- Podkomisja smoleńska, z b. ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem na czele, zaprezentowała raport technicznych podkomisji, w którym zawarto tezę, że przyczyną śmierci osób na pokładzie samolotu Tu-154 M była eksplozja w centropłacie, jednak nie zostało jeszcze ustalone czym eksplozja ta została spowodowana.

12.4.- Prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin wzięli udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu.

- Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS; zakłada ona wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN.

- Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sekretarza generalnego i posła PO Stanisława Gawłowskiego. Z wnioskiem o taką zgodę wystąpiła do Sejmu Prokuratura Krajowa.

13.4.- CBA zatrzymało posła i sekretarza generalnego PO Stanisława Gawłowskiego. Postawiono mu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Gawłowski nie przyznał się do żadnego.

14.4.- Liderzy PO i Nowoczesnej Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer ogłosili wspólny start partii w wyborach samorządowych pod nazwą Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

- Podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pięć nowych projektów i reform, w tym m.in. mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla seniorów Dostępność+, nowy fundusz dróg lokalnych.

15.4.- Sąd zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące posła Stanisława Gawłowskiego.

18.4.- W Sejmie początek protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy domagali się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia; zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS. Będzie trwał do 27 maja.

20.4.- Prezydent Andrzej Duda spotkał się z protestującymi w Sejmie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tzw. daniny solidarnościowej, z której miałby zostać utworzony fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych.

23.4.- Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk został przesłuchany w warszawskim Sądzie Okręgowym w charakterze świadka w procesie b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego ws. organizacji wizyty prezydenta L. Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.

30.4.- Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że przedstawiła pierwsze zarzuty dla podejrzanych o popełnienie przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości ponad 446 mln zł i narażenia Skarbu Państwa na straty ponad 83 mln zł z tytułu podatku VAT.

- Posłowie PO złożyli w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz szefowej MRPiPS Elżbiety Rafalskiej w związku z ich "polityczną odpowiedzialnością" za protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie.

MAJ

1.5.- Klub PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; zakładał on m.in. finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej.

- Rozpoczęło się miesięczne przewodnictwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska objęła dwuletnie, niestałe członkostwo w RB ONZ 1 stycznia

2.5.- W całym kraju obchodzono Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków poza Granicą. Na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie uroczyście podniesiono flagę państwową. W ceremonii wziął udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Odbyła się też uroczysta defilada wojskowa przy akompaniamencie orkiestry wojskowej. Po uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe oraz flagi państwowe m.in. organizacjom polonijnym.

- Świętowano też Dzień Polonii. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wygłosił orędzie, w którym podkreślił, że naród to wspólnota losu pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych; bycie cząstką tej sztafety pokoleń nadaje głęboki sens istnieniu każdego z nas. Wskazywał, że oba te święta spaja ze sobą w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, która zakładała m.in. wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN. Nowel została uchwalona przez Sejm 12 kwietnia. Jej projekt został opublikowany 3 kwietnia na stronach Sejmu - tego samego dnia, gdy w życie weszła ustawa o SN uchwalona 8 grudnia 2017 roku. "Projektowana nowelizacja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie w tej ustawie zmian o charakterze doprecyzowującym, zapewniających sprawną realizację przewidzianych w niej procedur" - uzasadniono potrzebę zmiany.

3.5.- Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji święta Konstytucji 3 Maja zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, aby referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Prezydent zaapelował o obecność na referendum, w którym - jak podkreślił - wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się, co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski.

- Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda spotkała się z przebywającymi od 18 kwietnia w gmachu Sejmu rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnościami, którzy wcześniej zwrócili się w liście do niej o takie spotkanie w Sejmie. Protestujący w Sejmie domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

- Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów dot. Trybunału Konstytucyjnego, która zakładała ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów. Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, "choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane". "Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską" - podkreślono.

- KPRP poinformowała też, że prezydent podpisał nowelizację ustaw sądowych dot. m.in. zwołania pierwszego posiedzenia KRS. nowela przewiduje m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

4.5.- Udostępniono treść projektu PiS nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewidywał, że skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich, a asesorów sądowych będzie mianował prezydent.

Wcześniejszą ustawę o SN Sejm uchwalił 8 grudnia 2017 r.; przepisy weszły w życie 3 kwietnia. Ustawa wprowadziła możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat; mogło je składać osiem podmiotów m.in. RPO, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Finansowy i prezes UOKiK.

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że nie będzie śledztwa ws. podejrzenia składania fałszywych zeznań w śledztwie dotyczącym obrad Sejmu z 16 grudnia 2016 r, podczas którego uchwalono ustawę budżetową. Zawiadomienie w sprawie złożył w styczniu sędzia Igor Tuleya.

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych dyrektorów w KPRM. Zdaniem prokuratury pracownicy kancelarii premiera nie zataili posiadania udziałów w spółce "Solvere".

Chodzi o dyrektora Centrum Informacyjnego Rządu Piotra Matczuka i dyrektora Departamentu Obsługi Medialnej Annę Plakwicz, którzy po odejściu z KPRM - według mediów - mieli jako właściciele spółki "Solvere" przygotowywać na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy". Według doniesień medialnych, spółkę "Solvere" mieli założyć jeszcze jako pracownicy kancelarii premiera.

7.5.- Sąd Okręgowy w Szczecinie utrzymał postanowienie sądu rejonowego o utrzymaniu aresztu dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Jego pełnomocnik Roman Giertych ocenił postanowienie jako "głęboko niesłuszne" i "głęboko niesprawiedliwe".

9.5.- Sejm odrzucił wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego złożony przez PO, Nowoczesną i PSL-UED; jako powód podano sposób prowadzenia przez marszałka obrad w czasie głosowań nad zmianami w ustawach sądowych. Według nich Kuchciński prowadził wtedy obrady w sposób skandaliczny, uniemożliwił posłom zadawanie pytań i zgłaszanie wniosków formalnych.

- Posłanka Joanna Schmidt odeszła z Nowoczesnej. Podkreśliła, że nie może się zgodzić na sposób, w jaki traktowane są wartości Nowoczesnej i osoby, które na rzecz tych wartości pracują. "Nie godzę się na sekowanie w partii wartościowych ludzi" - mówiła.

10.5.- Oficjalna wizyta w Warszawie prezydenta Czech Milosza Zemana. Czeski przywódca spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałkami: Sejmu Markiem Kuchcińskim i Senatu Stanisławem Karczewskim. Duda i Zeman podkreślili, że potrzebna jest jak największa spójność Grupy Wyszehradzkiej, bo tylko działając wspólnie będziemy liczyć się w gremiach takich jak UE i będziemy w stanie forsować wspólne interesy.

- Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która zmienia przepisy dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów.

- Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Uposażenie posła i senatora będzie odpowiadało 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu.

11.5.- Założyciel Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował, że opuszcza partię. "Nowoczesna to moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą" - zaznaczył.

14.5.- Szef węgierskiego rządu Viktor Orban z wizytą w Warszawie; premier Mateusz Morawiecki podkreślił po spotkaniu z Orbanem, że współpraca Polski i Węgier rozwija się wzorowo; mamy jednoznaczne stanowisko ws. migracji; stanowiska ws. przyszłego budżetu UE są bardzo bliskie. Chcemy silnej Europy - zadeklarował Orban.

16.5.- Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. Duda złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim w Jersey City. Podczas uroczystości obecny był m.in. burmistrz Jersey City Steven Fulop. Władze Jersey City i społeczność polska osiągnęły porozumienie w sprawie Pomnika Katyńskiego. Nowe miejsce, w którym miałby stanąć monument, znajduje się na nadbrzeżu rzeki Hudson i jest oddalone o 60 metrów w kierunku południowym od jego dotychczasowej lokalizacji przy Exchange Place.

- Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, skazanego prawomocnie w 2004 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Komenda spędził w więzieniu 18 lat.

17.5.- W związku z objęciem przez Polskę 1 maja przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda prowadził debatę otwartą na wysokim szczeblu, poświęconą roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

"Chcemy podkreślić, że nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem dla cywilizowanych narodów, aby zapewnić długotrwały pokój - pokój oparty na zaufaniu i wzajemnie respektowanych normach i wartościach" - oświadczył Duda.

- Premier Mateusz Morawiecki w Sofii uczestniczył w szczycie Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. UE jest podzielona ws. rozszerzenia Bałkanów Zachodnich; Polska jest wśród krajów, które przekonują, że lepiej wyciągnąć dłoń do tych niewielkich państw, a plusy z ich przyjęcia do Unii zdecydowanie przewyższają ryzyka - powiedział Morawiecki.

22.5.- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o Sądzie Najwyższym i ustroju sądów, które zakładają zmiany w przepisach dotyczących skargi nadzwyczajnej oraz mianowania asesorów w sądach powszechnych.

- Weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących TK, która zakłada ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. w ciągu siedmiu dni.

23.5.- Prezydent Słowenii Borut Pahor z wizytą w Polsce; spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą; obaj politycy na cmentarzu wojennym w Gorlicach wzięli udział w ceremonii odsłonięcia pomnika upamiętniającego żołnierzy słoweńskich poległych w latach 1914-1918.

25.5.- W Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polska wspiera ambicje Rumunii w zakresie przystąpienia do strefy Schengen. Premier Rumunii Viorica Dancila zadeklarowała, że chciałaby pogłębienia współpracy gospodarczej z Polską.

27.5.- Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych zdecydowali o zawieszeniu trwającego od 40 dni protestu w Sejmie. Prezydent komentując dla PAP tę decyzję powiedział, że jest ona "dobra i odpowiedzialna" oraz otwiera pole do dalszych spokojnych rozmów na temat sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dodał, że jest gotowy wspierać rząd w pracach nad kolejnymi rozwiązaniami służącymi osobom niepełnosprawnym.

28.5.- W Sejmie odbyło się posiedzenie plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Wystąpienia wygłosili m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz marszałkowie Sejmu i Senatu.

Prezydent podkreślił, że stabilna, bezpieczna Europa to najlepsza w historii amerykańska inwestycja na świecie. Wskazał, że transatlantycka jedność jest ważna szczególnie teraz, gdy niektóre podmioty, w tym Rosja, testują i podważają system bezpieczeństwa tworzony przez Sojusz. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że mimo rozbieżności między krajami członkowskimi, Sojusz Północnoatlantycki pozostaje gotowy do wspólnej obrony i zmienia się stosownie do wyzwań.

29.5.- Ambasador Rosji Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ w związku z niewpuszczeniem do Rosji szefa PISM Sławomira Dębskiego; wiceszef MSZ Andrzej Papierz wręczył ambasadorowi notę, w której strona polska domaga się wyjaśnienia tego incydentu.

CZERWIEC

4.6.- Premier Mateusz Morawiecki został przyjęty w Stolicy Apostolskiej na audiencji u papieża Franciszka.

- Poseł Stanisław Pięta został zawieszony w prawach członka partii i klubu PiS; został też wycofany z prac komisji śledczej ds. Amber Gold oraz komisji ds. służb specjalnych. To pokłosie publikacji dziennika "Fakt", który napisał, że Pięta miał romans i według gazety obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen.

5.6.- Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier i jego małżonka Elke Buedenbender z dwudniową wizytą w Polsce. "Gdy spoglądamy dziś i patrzymy wstecz, to pamiętamy o straszliwych zbrodniach, jakie Niemcy popełnili na Polakach i w Polsce. wówczas dzisiejsza przyjaźń i partnerstwo polsko-niemieckie jest niemal cudem" - powiedział prezydent Niemiec.

- w Dzienniku Ustaw opublikowano trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. wraz z zaznaczeniem, iż rozstrzygnięcia te wydano z naruszeniem przepisów. Publikacja jest wynikiem kwietniowej nowelizacji przepisów o Trybunale.

6.6.- Sejm odrzucił wnioski PO o wotum nieufności wobec wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Oba były związane z protestem niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Jak ocenili, protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych przedstawili słuszne postulaty i mieli prawo oczekiwać wsparcia.

- Polski wymiar sprawiedliwości stał się przedmiotem raportu sporządzonego przez sprawozdawcę ONZ Diego Garcię-Sayana. Krytykuje on podjętą w Polsce reformę, twierdząc, że poprzez umożliwianie ingerencji władz ustawodawczych i wykonawczych ograniczana jest niezależność sądownictwa.

8.6.- W Warszawie spotkali się przywódcy państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W trakcie obrad, w których uczestniczyli prezydenci Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz przewodniczący parlamentu Czech, przyjęta została wspólna deklaracja dziewięciu państw; głosi ona, że lipcowy szczyt NATO powinien wzmocnić jedność Sojuszu oraz wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe.

12.6.- Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha przedstawił propozycję 15 pytań, które mogą znaleźć się w referendum konsultacyjnym ws. zmian w konstytucji. Wśród propozycji znalazły się pytania m.in. o uchwalenie nowej konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, takich jak 500 Plus oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w UE.

14.6.- Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry w głośnej sprawie drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT. W mocy pozostaje wyrok, w którym Adama J. uznano za winnego wykroczenia, choć odstąpiono od kary. Ziobro złożył kasację na korzyść drukarza.

15.6.- Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego, która uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych i upraszcza procedurę odwoławczą ws. podziału na okręgi wyborcze.

- Sejm przyjął nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zakładającą m.in. obniżanie uposażenia lub diety parlamentarzysty za zachowanie nielicujące z pełnioną funkcją na sali posiedzeń oraz innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści.

- Weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym, która wprowadziła zmiany w instytucji skargi nadzwyczajnej oraz mianowania asesorów w sądach powszechnych.

- Liberalno-Społeczni - to nazwa nowego koła, które powołali byli posłowie Nowoczesnej: Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Joanna Schmidt. Jak mówił Petru, nowe koło jest zalążkiem przyszłej partii politycznej, która będzie powołana tuż po wyborach samorządowych.

- Funkcjonariusze CBA zatrzymali b. prezesa spółki GetBack S.A. – Konrada K. w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w działaniach grupy kapitałowej GetBack SA. Następnie usłyszał on zarzut usiłowania wyłudzenia 250 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju; prokuratura zarzuca mu też wyprowadzenie 23 mln zł, w tym przywłaszczenie ok. 15 mln zł.

18.6.- Wizytę w Warszawie złożył wiceszef KE Frans Timmermans; wyraził on nadzieję na kontynuowanie konstruktywnego dialogu z polskim rządem.

- Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela.

19.6.- Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) będzie nowym ministrem rolnictwa.

- Premier Mateusz Morawiecki wziął w Berlinie udział w sesji politycznej IX Petersburskiego Dialogu Klimatycznego.

- Sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec b. prezesa spółki GetBack Konrada K.

21.6.- Szefowie resortów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii Jacek Czaputowicz i Boris Johnson oraz obrony Mariusz Błaszczak i Gavin Williamson spotkali się na konsultacjach w formule tzw. kwadrygi. Polskę i Wielką Brytanię łączą historia i teraźniejszość oraz wartości – wolność, demokracja i prawa jednostki; żołnierze obu krajów na wschodniej flance NATO bronią bezpieczeństwa Europy – mówili.

22.6.- Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Tartu z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Wraz z kilkoma przywódcami państw regionu Duda wziął udział w obchodach 100-lecia niepodległości Estonii.

24.6.- W Brukseli odbyło się spotkanie 16 przywódców krajów UE dotyczące problemu migracji. Liderzy nie przyjęli deklaracji końcowej. Włochy przedstawiły swój plan m.in. w sprawie podziału migrantów; Niemcy chcą porozumień w mniejszych grupach. Polska nie uczestniczyła w spotkaniu. Według szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka spotkanie w Brukseli to "nie był żaden nieformalny szczyt", tylko spotkanie kilkunastu państw, które miało na celu "odgrzanie starego tematu, tematu, który został odrzucony przez kraje unijne, czyli przymusowej relokacji". Nie biorąc udziału w nieformalnym spotkaniu kilkunastu państw UE ws. migracji rząd polski pokazał, że stoi na straży zasad, które powinny w UE funkcjonować - mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin

25.6.- Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie musi przepraszać b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego za swe wypowiedzi przypisujące mu "zdradę dyplomatyczną" w związku z działaniami po katastrofie smoleńskiej. Warszawski sąd oddalił nieprawomocnie powództwo b. szefa MSZ.

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi ws. naruszenia nietykalności cielesnej dwóch umundurowanych policjantów na służbie.

- Prokurator Generalny wystąpił do marszałka Sejmu z kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu.; mają mu zostać postawione zarzuty popełnienia kolejnych dwóch przestępstw - o charakterze korupcyjnym i prania brudnych pieniędzy. Żona Gawłowskiego usłyszała zarzut prania brudnych pieniędzy; prokuratura zdecydowała też o 100 tys. zł poręczenia majątkowego oraz dozorze policyjnym.

27.6.- Sejm przyjął zmiany w noweli ustawy o IPN, zakładające odejście od przepisów karnych. Zmiany uchylają art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Z wnioskiem do marszałka Sejmu o uzupełnienie porządku obrad Sejmu o punkt dotyczący nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zwrócił się wcześniej tego dnia premier Morawiecki. Tego samego dnia Senat przyjął nowelizację bez poprawek a prezydent ją podpisał.

Wieczorem premierzy Mateusz Morawiecki w Warszawie i Benjamin Netanjahu w Tel Awiwie ogłosili wspólną, sześciopunktową, deklarację. Podkreślili w niej "brak zgody na przypisywanie Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa nazistów i ich kolaborantów, potępienie przez oba rządy wszelkich form antysemityzmu i odrzucenie antypolonizmu oraz innych negatywnych stereotypów narodowych".

"Rządy Polski i Izraela bardzo ostro potępiają wszelkie formy antysemityzmu i wyrażają swoje zaangażowanie, aby przeciwstawiać się wszelkim jego formom; wyrażają także odrzucenie antypolonizmu" - głosi deklaracja, którą odczytał premier Morawiecki. Premier Netanjahu oświadczył, że jego kraj z zadowoleniem przyjął nowelizację polskiej ustawy o IPN. W czasie przemówienia odczytał po angielsku treść wspólnej z premierem Morawieckim deklaracji.

W oświadczeniach zadowolenie z przyjęcia nowelizacji wyraził Departament Stanu USA, a także m.in:. Liga Przeciwko Zniesławieniu (ADL), Komitet Żydów Amerykańskich (AJC).

- Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Rydze z prezydentem Łotwy Raimondsem Vejonisem. "Uważamy, że sankcje wobec Rosji powinny być utrzymane; będziemy przeciwni wszelkim działaniom, które miałyby prowadzić do jakiegoś resetu w stosunkach z nią - powiedział Duda po rozmowach z Vejonisem. Duda zaznaczył, że obaj opowiadają się za pozostawaniem w dialogu z Rosją. "Chcemy, by za decyzjami o rozlokowaniu sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO poszły odpowiednie decyzje dotyczące lokalizacji dowództw oraz procedur na wypadek ataku" - oświadczył Duda.

28.6.- Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę, która głosi, że sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją RP pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 r.

LIPIEC

2.7.- Podczas narady Ambasadorów RP premier Mateusz Morawiecki ocenił, że kryzys polityczno-gospodarczy doprowadził do realnego osłabienia Unii, poprzez m.in. Brexit. Polska absolutnie nie zamierza podążać drogą Wielkiej Brytanii, nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich - oświadczył szef polskiego rządu.

- Nie ma przyszłości Europy bez Polski; mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z ambasadorami RP. Na Polsce spoczywa odpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej.

- Prezydent Andrzej Duda wręczył gen. Rajmundowi Andrzejczakowi akt mianowania na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Andrzej Duda wręczył także akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu Szefowi Sztabu Generalnego generałowi Leszkowi Surawskiemu, któremu podziękował za 38 lat pracy w armii. Gen. Surawski został również odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która obniża uposażenia parlamentarzystów o 20 proc.

- Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dot. ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o przepisy dot. przechodzenia sędziów SN w stan spoczynku. Władze w Warszawie mają miesiąc, aby odpowiedzieć na to wezwanie KE.

- Trybunał Sprawiedliwości UE jest instytucją, która ma rozstrzygać spory dot. prawa europejskiego, będziemy dowodzić, że reforma sądownictwa, leży w kompetencji poszczególnych państw członkowskich - mówił szef MSZ Jacek Czaputowicz.

- W Jasionce k. Rzeszowa odbyło się Forum Regionów Trójmorza. "Spotkanie jest nowym i ważnym etapem rozwoju Inicjatywy Trójmorza, co muszę przyznać, przyjmuję z wielką satysfakcją, radością, ale i wdzięcznością dla państwa, że bierzecie udział w tym - w moim przekonaniu – niezwykle ważnym spotkaniu i niezwykle ważnej idei" – mówił prezydent Andrzej Duda. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że zainicjowany w 2015 roku projekt Trójmorza czerpie z myśli politycznej marszałka Józefa Piłsudskiego i stanowi wypełnienie dziedzictwa świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego.

- po spotkaniu z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i Małgorzaty Gersdorf wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że nie ulega wątpliwości, że na mocy obowiązujących przepisów pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf przechodzi w stan spoczynku na mocy prawa. Małgorzata Gersdorf powiedziała, że jej status się nie zmienił po rozmowie z prezydentem, bo zgodnie z konstytucją kadencja I prezesa SN trwa 6 lat. Dodała, że w środę jeszcze przyjdzie do pracy, ale desygnowała Józefa Iwulskiego do wykonywania obowiązków podczas jej nieobecności, bo zamierza pójść na urlop.

- Marek Kuchciński pozostaje marszałkiem Sejmu. W głosowaniu odrzucony został wniosek o jego odwołanie, złożony przez kluby PO i Nowoczesną.

- 4.7.- Po godz. 8 sędzia Małgorzata Gersdorf stawiła się w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z nową ustawą o SN przechodzi ona w stan spoczynku z dniem 4 lipca, a p.o. I Prezesa decyzją prezydenta Andrzeja Dudy jest sędzia Józef Iwulski.

- W siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyła się debata dotycząca przyszłości Unii Europejskiej, której głównym mówcą był premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał on m.in., że Unia targana w ostatnich latach kilkoma kryzysami, znalazła się na zakręcie, na którym musi ponownie wsłuchać się w głos swych obywateli. W swoim wystąpieniu krytykował też plany ograniczenia finansowania polityki spójności.

- Prezydent Andrzej Duda wysłał imienne pisma do sędziów SN i NSA, którzy nie złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania, ze stwierdzeniem, że na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca przeszli w stan spoczynku - poinformował prezydencki minister Andrzej Dera.

6.7.- Wizyta w Warszawie szefa japońskiej dyplomacji Taro Kono. Mamy nadzieję na intensyfikację polsko-japońskich kontaktów gospodarczych; widzimy ogromne pole współpracy w sektorze energetycznym - powiedział szef MSZ Jacek Czaputowicz.

- Osoby, które funkcjonują w spółkach skarbu państwa nie będą kandydowały z list PiS na żadnym szczeblu samorządu - poinformował prezes partii Jarosław Kaczyński. Taką decyzję podął Komitet Polityczny PiS.

7.7.- Jesteśmy przed wyborami samorządowymi i musimy pokazać, że jesteśmy razem, że potrafimy się łączyć, chcemy ze sobą rozmawiać – mówił lider PO Grzegorz Schetyna na Konwencji Regionalnej Koalicji Obywatelskiej, na której zaprezentowano kandydatów Koalicji na prezydentów miast w Łódzkiem.

8.7.- Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej na terenach dawnych nieistniejących już polskich wsi na Wołyniu i złożył wieniec na cmentarzu w Ołyce pod Łuckiem, w miejscu bezimiennego pochówku w zbiorowej mogile zamordowanych Polaków. Druga niedziela lipca jest tradycyjnym terminem obchodów rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli. W niedzielę 11 lipca 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przeprowadzona przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu, określana mianem rzezi wołyńskiej. Podczas wizyty na Ukrainie w niedzielę prezydent Duda w ramach obchodów 75. rocznicy rzezi wołyńskiej odwiedził tereny, na których znajdowała się polska wieś - Kolonia Pokuta. Prezydent wziął też udział w mszy świętej w intencji ofiar mordu, odprawionej w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku.

- Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w Sahryniu (Lubelskie) wziął udział w uroczystościach upamiętniających kilkuset Ukraińców pomordowanych w tej wsi podczas akcji przeprowadzonej w 1944 r. przez polskie podziemie zbrojne. Prezydent zaapelował o wzajemne pojednanie i nieupolitycznianie przeszłości.

11.7- Sąd zdecydował o zastosowaniu kaucji w wysokości 500 tys. zł wobec Stanisława Gawłowskiego (PO) i przedłużył areszt posłowi do czasu jej wpłacenia. Jeśli kaucja zostanie wpłacona, poseł PO będzie mógł wyjść z aresztu, w którym przebywa od połowy kwietnia w związku z zarzutami, m.in. korupcyjnymi. Zażalenia na decyzję szczecińskiego sądu o warunkowym tymczasowym areszcie dla podejrzanego posła złożyła prokuratura. Poseł opu.ścił areszt 12 lipca.

12.7.- Na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS zmian m.in. w Prawie o prokuraturze i w ustawie o Sądzie Najwyższym. Przewiduje on, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na I prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów SN - zakłada projekt wniesiony przez PiS. Obecnie Zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska.

- W Warszawie rozpoczął się III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej; jego organizatorami byli marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Rozpoczynając szczyt Karczewski podkreślił, że jest on jedną z inicjatyw służących budowie wspólnoty państw regionu. "Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej powinny wspólnie zaangażować się m.in. w dyskusje o wieloletnim budżecie UE, przyszłości Unii i problemach demograficznych" - ocenił podczas szczytu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Zaproponował też organizację wspólnych obchodów trzydziestolecia przemian 1989 r.

13.7.- Na dziedzińcu Zamku Królewskiego odbyło się Zgromadzenie Narodowe, które uczciło 550-lecie polskiego parlamentaryzmu i 100-lecie odzyskania niepodległości. Uczestnicy uroczystości wysłuchali orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu. Spełnianie zapowiedzi wyborczych jest nie tylko przywilejem, ale obowiązkiem względem obywateli - mówił prezydent. Parlamentarzyści nie mogą być stronnikami partykularnych grup interesów, ulegać wpływom czynników zewnętrznych; znamy przecież takie smutne przypadki i ich skutki w prawie każdej z epok – i pamiętamy je ku przestrodze - dodał.

Zgromadzenie Narodowe poprzedziła uroczysta msza św. w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

W ZN nie wziął udziału klub PO. Lider Platformy Grzegorz Schetyna jako powód takiej decyzji podał "niszczenie demokracji przez PiS". PO w piątek zorganizowało uroczyste posiedzenie klubu, na które zaprosiło m.in. byłych parlamentarzystów partii. Politycy Nowoczesnej i PSL opuścili posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Klub PSL-UED opuścił posiedzenie ZN, ponieważ nie ma dziś powodów do świętowania, a parlamentaryzm jest w głębokim kryzysie - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Posłowie Kukiz'15 uczestniczyli w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, bo my nie obrażamy się na państwo polskie, choć nie zgadzamy się z polityką PiS - mówił wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

18.7.- Przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold został przesłuchany b. minister finansów w rządzie PO-PSL Jan Vincent Rostowski w wątku dotyczącym służb skarbowych.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się z polskimi ekspertami z Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, na którym zapewnił, że Polsce zależy na kontynuowaniu strategicznego partnerstwa z Ukrainą.

19.7.- Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował, że wystartuje w wyborach samorządowych mając poparcie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD, PSL i własnego zaplecza - Przyjaznego Krakowa.

20.7.- Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie projektu postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w dniach 10-11 listopada 2018 r. dot. zmian w konstytucji. Propozycja zawierała 10 pytań, w tym m.in. o system prezydencki.

- Sejm uchwalił nowelizację przepisów m.in. o Sądzie Najwyższym i sądach ws. procedur wyboru I prezesa SN i obsadzania stanowisk sędziowskich w SN.

- Sejm wybrał skład komisji śledczej ds. VAT. Członkami komisji zostali: Marcin Horała, Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz (PiS), Zbigniew Konwiński (PO), Marek Jakubiak (Kukiz'15), Mirosław Pampuch (Nowoczesna) i Genowefa Tokarska (PSL-UED). Horała został przewodniczącym komisji, a jego zastępcami zostali Smoliński Jakubiak.

- Sejm znowelizował Kodeks wyborczy, wprowadzając zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Według noweli każdy okręg w wyborach do PE ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

21.7.- Szef MSZ Jacek Czaputowicz przebywał z wizytą w Sudanie, gdzie spotkał się m.in. z wiceprezydentem i premierem tego kraju Bakrim Hasanem Salihem oraz ministrem SZ Mohammedem ed-Dirdirim Ahmedem. Ministrowie omówili ekonomiczną i polityczną sytuację w Sudanie oraz w regionie, w tym zakresie ochrony praw człowieka, a także współpracę w ramach organizacji międzynarodowych.

25.7.- Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta konsultacyjnego referendum ogólnokrajowego ws. zmian w konstytucji. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 47 głosów. Za podjęciem przez Senat takiej uchwały opowiedziało się 10 senatorów, przeciw było 30, od głosu wstrzymało się 52.

Żałuję, że społeczeństwo nie będzie miało szansy, by 10 i 11 listopada wypowiedzieć się ws. zmian konstytucji - powiedział po głosowaniu wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

- Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem stolicy, to rozpocznie budowę dwóch nowych linii metra.

26.7.- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw m.in. o ustroju sądów, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze

- Zarząd warszawskiego SLD cofnął Andrzejowi Celińskiemu rekomendację do startu w wyborach prezydenckich w stolicy. Decyzja ta miała związek z jego obraźliwymi wpisami w internecie pod adresem innego z kandydatów na prezydenta stolicy - Jana Śpiewaka. Nowym kandydatem Sojuszu został Andrzej Rozenek.

- Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski uruchomił stronę internetową mowprawde.pl, na której zamieszczane są wypowiedzi jego kontrkandydata Patryka Jakiego dot. m.in. rządów PO w stolicy skonfrontowane z informacjami przedstawionymi przez autorów strony.

27.7.- Senat przyjął nowelę Kodeksu wyborczego dot. ordynacji do PE; każdy okręg w wyborach ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

- Wnuk legendy "Solidarności" Anny Walentynowicz - Piotr Walentynowicz - jako pierwszy obywatel Polski - otrzymał status pokrzywdzonego w prowadzonym przez organy Federacji Rosyjskiej śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej.

29.7.- Prezydent Andrzej Duda odznaczył 24 osoby, w tym uczestników powstania warszawskiego. Ordery i odznaczenia państwowe wręczone zostały podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent złożył także kwiaty przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

30.7.- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; nowelizacja m.in. wprowadza nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację.

- Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zgodził się na przyjazd do Smoleńska polskich prokuratorów wraz z ekspertami i na oględziny szczątków Tu-154M.

- Synowie b. premiera Tadeusza Mazowieckiego pozwali do sądu lubelską radną PiS Annę Jaśkowską, która nazwała ich ojca m.in. stalinowcem i agentem NKWD

31.7.- Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystym Apelu Pamięci na stołecznym pl. Krasińskich w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany prawa, które pozwolą stworzyć spis grobów powstańców warszawskich oraz żołnierzy podziemia niepodległościowego i objąć je specjalną ochroną państwa.

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się z amerykańskimi kongresmenami, z którymi rozmawiał nt. bezpieczeństwa na obszarze transatlantyckim, rozszerzeniu obecności sił amerykańskich w Polsce oraz przystąpieniu do Visa Waiver Program, czyli Programu Ruchu Bezwizowego.

- Były szef ABW Krzysztof Bondaryk usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty w sprawie przyjęcia do służby w Agencji na funkcję jego doradcy, osoby, co do której istniały okoliczności powodujące ryzyko podatności na szantaż lub wywieranie presji.

SIERPIEŃ

1.8.- Odbyły się oficjalne uroczyste obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i przedstawiciele partii politycznych. Jak co roku mieszkańcy Warszawy zatrzymali się o godz. 17, by przy dźwięku syren uczcić minutą ciszy pamięć powstańców.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję, by zwiększyć dwukrotnie fundusz wsparcia dla żyjących powstańców, żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, a także by groby m.in. powstańców warszawskich, które nie mają już opiekunów, były utrzymywane przez państwo.

2.8.- Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami oraz zdecydował się zawiesić stosowanie trzech przepisów ustawy o SN dotyczących o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów SN, którzy przekroczyli 65. rok życia. Według Kancelarii Prezydenta działanie SN, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta ani jakiegokolwiek innego organu. Z kolei zdaniem prezes TK Julii Przyłębskiej działanie SN naruszyło konstytucję.

15.8.- Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego; na Wisłostradzie odbyła się Wielka Defilada Niepodległości. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie. Bitwa Warszawska to historia naszego zwycięstwa, naszej wielkiej dumy przed całym światem, bo Polacy, polscy żołnierze obronili wtedy Europę przed "czerwoną zarazą"; kto wie, co by się stało gdyby nie męstwo polskich żołnierzy - mówił prezydent.

16.8.- Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego wprowadzającą zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Według ezydenta zmiany miały doprowadzić do tego, że efektywny próg wyborczy wyniósłby co najmniej kilkanaście procent. Prezydent zwrócił uwagę, że w prawie europejskim jest określony 5-procentowy próg wyborczy.

- Prezydent Andrzej Duda udał się z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą z oficjalną wizytą do Australii i Nowej Zelandii.

20.8.- Negatywna opinia szefa ABW dot. wniosku Ludmiły Kozłowskiej o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE. W rezultacie została ona objęta zakazem wjazdu na terytorium Polski oraz UE.

23.8.- Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania wyborczego z mieszkańcami Elbląga zapowiedział, że rząd będzie realizować przekop Mierzei Wiślanej. Szef rządu zapewnił, że środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie.

- Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. przepisów, na podstawie których Sąd Najwyższy zawiesił niektóre zapisy nowej ustawy o SN.

28.8.- Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła w dwóch turach głosowania siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego.

31.8.- W Gdańsku oficjalne obchody z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, w których wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami i przedstawiciele NSZZ "Solidarność", ale bez Lecha Wałęsy, który świętował z Komitetem Obrony Demokracji.

Podpisanie Porozumień Sierpniowych było zwycięstwem jedności i woli walki - mówił premier Mateusz Morawiecki w Gdańsku w 38. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Podziękował stoczniowcom, którzy wówczas - jak mówił - "stanęli na tamtych barykadach wolności".

W kościele św. Brygidy odbyła się msza św. z okazji 38. rocznicy Sierpnia 1980 r., podpisania porozumień sierpniowych oraz powstania NSZZ „Solidarność” z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, b. prezydenta Lecha Wałęsy oraz szefa "S" Piotra Dudy.

Fakty są takie, że w 1989 r. nastąpiła w Polsce w zasadzie bezkrwawa rewolucja, ale płacimy za to cenę - tą ceną są choroby, które wciąż drążą nasze państwo; w SN wciąż orzekają sędziowie, którzy skazywali ludzi niepodległościowego podziemia - mówił prezydent Andrzej Duda podczas mszy św.

WRZESIEŃ

1.9.- Na gdańskim Westerplatte odbyły się uroczyste obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz szefowie MON i MSWiA.

Z Westerplatte zwracam się do wszystkich rodaków: tych którzy nam sprzyjają, do naszych przeciwników i do opozycji, by takie miejsca jak to były miejscami zgody - mówił premier. Zaapelował też: pójdźmy razem w jednym marszu niepodległości 11 listopada; w ten dzień bądźmy razem.

- 1 i 17 września to dwie czarne plamy na mapie roku stulecia odzyskania niepodległości; przypominają, że Polska została rozdarta na 6 lat pomiędzy naszych dwóch wielkich wrogów, hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki - mówił podczas uroczystości w Tczewie prezydent Andrzej Duda.

- PO zatwierdziła listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej do Rady Warszawy i rad dzielnic. Na pierwszych miejscach list do stołecznej rady znaleźli się - oprócz dotychczasowych radnych i członków kierownictwa warszawskiej PO - także przedstawiciele Nowoczesnej.

- Stowarzyszenie Inicjatywa Polska zapowiedziało podjęcie rozmów z PO i Nowoczesną nt. wspólnego startu w wyborach do sejmików województw - taką decyzję podjęły władze stowarzyszenia, którym kieruje Barbara Nowacka.

2.9.- W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że obóz Zjednoczonej Prawicy "idzie razem ku zwycięstwu, ku lepszej Polsce". Mówił również, że chce, aby "wspólnym wysiłkiem doprowadzić do tego, by za 15-20 lat w Polsce było tak, jak na zachód od naszych granic".

Premier Mateusz Morawiecki wymienił pięć propozycji PiS na wybory samorządowe; programy termomodernizacji budynków mieszkalnych „Ciepły dom” , "Segregujesz-płacisz mniej", "Nowoczesna gmina" oraz „Sto megabitów na stulecie niepodległości". Zapowiedział też środki na budżet obywatelski w gminach.

3.9.- Rozpoczęła się akcja billboardowa PiS pod hasłem "Dotrzymujemy słowa w rządzie. Na billboardach znalazły się hasła programowe, które PiS zaprezentowało na tzw. "PiS-busach".

- Robert Biedroń ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o urząd prezydenta Słupska. Zarekomendował jako kandydatkę na prezydenta swoją obecną zastępczynię Krystynę Danilecką-Wojewódzką.

4.9.- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział złożenie projektu noweli Kodeksu wyborczego, która da możliwość wyboru reprezentanta Polonii do Senatu.

5.9.- Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zadeklarował, że będzie kontynuował program refundacji in vitro, który - jak ocenił - działa dobrze w Warszawie. Podkreślił jednocześnie, że nie będzie się zajmował sprawami ideologicznymi.

- Zarząd Inicjatywy Polska podjął decyzję o podpisaniu porozumienia wyborczego z Koalicją Obywatelską PO i Nowoczesnej ws. startu do sejmików wojewódzkich.

6.9.- Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od nowej ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która tym samym rozpoczęła swoje oficjalne urzędowanie.

- PO złożyła wniosek o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej; Platforma zarzuciła jej m.in. niszczenie systemu szkolnictwa oraz "wprowadzanie chaosu" do szkół.

- Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do opozycji i do organizatorów marszów niepodległości z minionych lat, by poszli razem w marszu niepodległości 11 listopada i aby nikt nie zbijał na nim kapitału politycznego. "Chodzi o to, by był to marsz wszystkich Polaków" - podkreślał szef rządu.

- Prezydent Andrzej Duda mianował gen. dyw. Tomasza Piotrowskiego na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.

7.9.- Prezydent Andrzej Duda powołał Błażeja Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, odwołując wcześniej z tej funkcji Krzysztofa Łapińskiego, który był jego rzecznikiem.

8.9.- We Wrocławiu odbyła się pierwsza konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Mamy program dla Dolnego Śląska, chcemy brać udział w uczciwym sporze na programy, na wiarygodność i skuteczność, dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy słowa także w samorządzie - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Program PiS ma na celu przybliżyć Polskę do standardów życia na Zachodzie - przekonywał w sobotę we Wrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Potrzebna jest współpraca. Nie wojna, tylko współpraca" - podkreślił.

- W Warszawie odbyła się pierwsza wspólna konwencja wyborcza PO i Nowoczesnej, która zainaugurowała kampanię Koalicji Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi. Hasła wyborcze Koalicji to: "Polska ma przyszłość" oraz "Wszystko w twoich rękach".

Propozycje programowe KO do wyborów samorządowych to: przyjazna szkoła, darmowy bilet dla dzieci, Polska bez smogu, pomoc seniorom, rozwój infrastruktury i "zakończenie dwuwładzy w województwach", czyli wzmocnienie władzy marszałków kosztem wojewodów.

9.9.- W Warszawie odbyła się krajowa konwencja wyborcza PSL, podczas której zaprezentowane zostały m.in. "Trzy filary samorządu". Jesteśmy gotowi do startu w wyborach samorządowych; Polska potrzebuje prawdziwych i dobrych gospodarzy, którzy podejmują sami decyzje, a nie dostają te decyzje w teczce z Warszawy - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział powołanie nowej dywizji wojsk operacyjnych w Siedlcach. Na dowódcę został wyznaczony gen. bryg. Jarosław Gromadziński.

- Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS w Opolu przedstawił propozycje tzw. piątki Morawieckiego dla Opolszczyzny; znalazły się w nich m.in. nowe drogi: obwodnica Opola, węzeł Prószkowa, co najmniej trzy nowe mosty, linie kolejowe, uregulowanie Odry, a także skrócenie kolejek do lekarzy.

10.9.- Przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold przesłuchany został Tomasz Arabski, który w latach 2007 - 2013 pełnił funkcję szefa kancelarii premiera Donalda Tuska. Arabski mówił m.in., że premier Donald Tusk problemem Amber Gold interesował się tak samo, jak wszystkimi innymi problemami. Podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, że układu gdańskich polityków Platformy z Amber Gold nie było.

11.09.- Do Sądu Najwyższego wpłynęły postanowienia prezydenta w sprawie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN przez 5 sędziów. Zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego otrzymali sędziowie: Marian Kocon (Izba Cywilna), Anna Kozłowska (Izba Cywilna), Rafał Malarski (Izba Karna), Zbigniew Myszka (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz Bogumiła Ustjanicz.

- Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa kolejne pytania prejudycjalne ws. niezależności władzy sądowniczej. SN wniósł też o zastosowanie trybu przyspieszonego. W pierwszym pytaniu Sąd Najwyższy pyta TSUE, czy prawo unijne należy interpretować w ten sposób, że Izba Dyscyplinarna SN - w której mają orzekać wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, która z uwagi na ustrojowy model jej ukształtowania oraz sposób działania nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej - jest sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa europejskiego. Z kolei w drugim pytaniu prejudycjalnym SN pyta, czy w przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, prawo unijne należy interpretować tak, że niewłaściwa izba SN, do której wniesiono środek zaskarżenia w sprawie unijnej, powinna pominąć przepisy krajowej ustawy wyłączające jej właściwość w tej sprawie.

12.9.- Do Sądu Najwyższego wpłynęły pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o siedmiu sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Znaleźli się wśród nich: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego, Marię Szulc, Annę Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera. Wobec wszystkich tych siedmiu sędziów Krajowa Rada Sądownictwa sformułowała wcześniej negatywne opinie.

13.9.- Sześciu sędziów Sądu Najwyższego wstrzymało się od orzekania, po tym, jak do SN wpłynęły pisma prezydenta Andrzeja Dudy skierowane do siedmiu sędziów i zawiadamiające ich o przejściu w stan spoczynku z dniem 12 września. Chodzi o siedmiu sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia i wobec których prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Sędziowie oświadczyli jednocześnie, że usunięcie ich z urzędu sędziego oraz odesłanie w stan spoczynku, następuje wbrew prawu i jak dodali, nadal uważają się za sędziów SN w służbie czynnej.

15.9.- Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas wojewódzkiej konwencji samorządowej PiS w Zielonej Górze m.in. odnawianie dworców kolejowych, przywracanie połączeń kolejowych i PKS oraz inwestycje w bezpieczeństwo powodziowe i budowę dróg.

- Posłowie PiS podczas wyjazdowego posiedzenia klubu w Strachocinie mówili m.in. o realizacji tzw. piątki Morawieckiego dla Podkarpacia, czyli najważniejszych inwestycjach w regionie. W przyjętym stanowisku podkreślili m.in. konieczność budowy drogi Via Carpatia i zbiornika Kąty-Myscowa.

- Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał zespół doradczy, który ma się zajmować postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów i asesorów sądowych; zespół nie zajmuje się pojedynczymi przypadkami, ale optymalizacją systemu.

16.9.- Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie, który powstał powstał w 1999 r.

- W Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy. Spalskie święto plonów to tradycja sięgająca 20-lecia międzywojennego.

- Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji regionalnej PiS w Szczecinie zapowiedział rozbudowę terminala na ziemny gaz skroplony w Świnoujściu oraz pogłębienie toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

17.9.- PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i PSL podpisały "deklarację demograficzną"; znalazły się w niej m.in. takie zapisy, jak: utrzymanie świadczenia 500 Plus, ulgi podatkowe dla rodzin, a także przedszkole za złotówkę.

- Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) podjęła decyzję o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie. "ENCJ wyraziła zaniepokojenie, że w wyniku ostatnich reform w Polsce KRS nie spełnia już tego wymogu. W efekcie w czerwcu 2018 r. doszło do wizyty (przedstawicieli ENCJ) w Polsce w celu zbadania sprawy. Jednak obawy nadal pozostały, a Rada zaproponowała zawieszenie członkostwa KRS (w ENCJ). KRS uczestniczyła w posiedzeniu i wyraziła swoje stanowisko. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wniosek i podjęło uchwałę o zawieszeniu członkostwa KRS" - wyjaśniła ENCJ w oświadczeniu.

18.9.- Politycy PO złożyli w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew w trybie wyborczym przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chodzi o jego słowa dotyczące inwestycji w czasach rządów PO-PSL. PO domagała się w pozwie sprostowania od szefa rządu. Morawiecki zarzucił koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. "Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie" - mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

- Sztab Koalicji Obywatelskiej PO i Nowoczesnej zarejestrował kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy.

- W Białym Domu rozmowy par prezydenckich Polski Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy oraz Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Melanii Trump. Prezydenci podpisali polsko-amerykańską deklarację dotyczącą współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji. Podczas konferencji prasowej Duda wyraził nadzieję, że Donald Trump podejmie decyzję o skierowaniu kolejnych jednostek wojsk do Polsk. Z kolei Trump ocenił, że stałe bazy amerykańskie byłyby "przydatne" dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski i USA.

19.9.- Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prof. Małgorzatą Gersdorf. Rozmowa dotyczyła m.in. reformy sądownictwa.

- Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy kolejne pytania prejudycjalne w sprawie m.in. niezależności sędziów SN. Sąd Najwyższy wniósł też o zastosowanie trybu przyspieszonego.

- Sąd Okręgowy w Warszawie - po rozpoznaniu pozwu PO złożonym przeciwko premierowi - uznał, że nie podlega on rozpoznaniu w trybie wyborczym. We wniosku PO chodziło o słowa, które premier wypowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina (woj. lubuskie). Zarzucił wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. "Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie" - mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

20.9.- PO złożyła zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie ws. ich pozwu w trybie wyborczym przeciw premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

- Prezydent Andrzej Duda powołał 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert.

21.9.- Sędzia SN Małgorzata Gersdorf poinformowała, że podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiła mu swoje warunki, wśród których znalazło się m.in. to, że sędziowie zwolnieni z uwagi na 65. rok życia będą powracać na swoje stanowiska, a ja pozostaję I Prezesem SN. Gersdorf dodała, że podczas spotkania z premierem podniosła również, iż "należy przywrócić konstytucyjny charakter KRS i procedowania w KRS". W odniesieniu do oświadczenia Gersdorf, szef rządu podkreślił, że "jak się z kimś umawia, to nie przekazuje informacji dalej".

- Krajowa Rada Sądownictwa nie przyjęła wniosku w sprawie wystąpienia KRS z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). Rada głosowała nad wnioskiem dotyczącym ewentualnego wystąpienia z ENCJ; wniosek taki złożył we wtorek sędzia Jarosław Dudzicz. Głosowanie poprzedziła blisko godzinna dyskusja KRS w tej sprawie. Głosowanie - na wniosek jednego z członków Rady - było tajne.

- Wcześniej ENCJ, podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie, zdecydowała o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka; w ocenie tej organizacji polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ, dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała, że będzie monitorować działania KRS.

- Premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS w Gdańsku przedstawił "piątkę dla Pomorza"; wśród propozycji wskazał m.in. na konieczność remontu i odbudowy 21 dworców na całym Pomorzu.

22.9.- W Warszawie odbyła się regionalna konwencja samorządowa PiS, w któreej wzięli udział m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. Kaczyński przekonywał, że jeśli stolica ma przeżyć przełom, nowy początek dobrych czasów, to jej prezydentem musi zostać Jaki. Szef rządu podkreślał, że Jaki jest "charakternym, pracowitym i zdolnym człowiekiem z wizją", który walczy o uczciwą Warszawę.

- Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski wezwał swoich kontrkandydatów do debaty przed pierwszą turą wyborów. Otwartość do rozmowy zadeklarowali wówczas m.in. Jan Śpiewak, Jacek Wojciechowicz, Andrzej Rozenek oraz rzecznik sztabu Partyka Jakiego Jacek Ozdoba.

23.9.- Podczas konwencji w Warszawie lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz przedstawił trzy filary, z którymi jego ugrupowanie szło do wyborów samorządowych. Znalazły się wśród nich: jawność, która przejawia się m.in. przez jawne rejestry umów; zrównoważone budżety, które zakładają zakaz zadłużania miast oraz narzędzia demokracji bezpośredniej, którymi są np. obligatoryjne coroczne referenda, bez wymaganych progów, gdzie obywatele mogliby się wypowiadać na temat budżetu.

24.9.- Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. KE występiła o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym. Chciała również, by TSUE wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą (tzw. środki tymczasowe), aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone.

- Warszawski sąd okręgowy oddalił złożony w trybie wyborczym wniosek Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej przeciw premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, w którym wnioskodawcy domagali się sprostowania przez premiera jego wypowiedzi z 15 września. PO zapowiedziała odwoływanie do Sądu Apelacyjnego w tej sprawie.

We wniosku przywołane zostały słowa, które szef rządu wypowiedział podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina (woj. lubuskie) 15 września. Morawiecki zarzucił wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów. "Żeby nie być gołosłownym powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie" - mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

- Szef PO Grzegorz Schetyna spotkał się w Berlinie z kanclerze Niemiec Angelą Merkel, z którą rozmawiał m.in. o budżecie unijnym, w tym o środkach europejskich dla polskich samorządów, o Nord Stream 2 oraz o wspólnej polityce Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczęli trzydniową wizytę w USA, w czasie której w środę prezydent uczestniczył w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

25.9.- Prezydent Andrzej Duda w Nowym Jorku wziął udział w przyjęciu wydanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ; prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a także z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

- PO złożyła zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie na postanowienie sądu okręgowego ws. wniosku w trybie wyborczym wobec premiera Mateusza Morawieckiego. Warszawski sąd okręgowy oddalił wniosek Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej wobec szefa rządu, w którym wnioskodawcy domagali się sprostowania przez premiera jego wypowiedzi z 15 września nt. budowy dróg i mostów. Sąd uznał, że nie doszło do kłamstwa wyborczego, a wypowiedź premiera miała charakter ocenny.

- Rząd przyjął uchwałę ws. programu "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)". W nowej uchwale zmieniono m.in liczbę pozyskanych samolotów. W pierwotnym kształcie program pozyskania samolotów dla VIP zakładał pozyskanie dwóch samolotów "małych" i dwóch "średnich" oraz ewentualnie jednego używanego samolotu "średniego". Jednak - jak uzasadniano - ze względu na konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia załóg lotniczych oraz uwzględnienia czynników eksploatacyjnych, zdecydowano o pozyskaniu dwóch samolotów "małych" i trzech samolotów "średnich".

26.9.- Naczelny Sąd Administracyjny podjął dwa postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz w Nowym Jorku wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Wśród tematów rozmów znalazł się m.in. konflikt w Syrii i sytuacja w Libii. Polski minister wraz z szefami MSZ państw V4 omówił z kolei priorytety słowackiej prezydencji.

- Prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, któremu przewodniczył prezydent USA Donald Trump. Posiedzenie było poświęcone nierozprzestrzenianiu broni atomowej oraz programowi atomowemu Iranu, zawieszonemu w związku z umową z 2015 r. Duda powiedział podczas swojego wystąienia, że żadne użycie broni chemicznej nie możne pozostać bez odpowiedzi a nasza bezczynność będzie zachęcać sprawców. Zadeklarował również, że Polska przedstawi projekt rezolucji ws. konwencji o zakazie broni chemicznej.

- Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił, że premier Mateusz Morawiecki ma sprostować swoją wypowiedź nt. braku inwestycji infrastrukturalnych za rządów PO i PSL. 15 września w Świebodzinie (woj. lubuskie) szef rządu zarzucił wówczas koalicji PO-PSL, że wbrew deklaracjom liderów tych partii, w czasie jej rządów, nie budowano dróg i mostów

27.9.- Sąd Okręgowy w Łodzi utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, który uznał prezydent Łodzi Hannę Zdanowską winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na 20 tys. zł grzywny.

- Wojska Obrony Terytorialnej po raz pierwszy - przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - obchodziły swoje święto, ustanowione w dzień pamięci Polskiego Państwa Podziemnego.

28.9.- W Warszawie konferencja komitetu Wojskowego NATO, w której uczestniczyli m.in. szefowie obrony państw członkowskich i strategiczni dowódcy Sojuszu Północnoatlantyckiego

- Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na konwencji PiS w Poznaniu "Piątkę dla Wielkopolski"; wśród propozycji znalazło się m.in. ukończenie drogi ekspresowej S11, budowa mostów, remonty dworców, pół miliarda złotych na szybki internet oraz rozwój gospodarczy - rolnictwa, meblarstwa, branży targowej.

PAŹDZIERNIK

1.10.- Sąd Okręgowy w Warszawie wymierzył Jarosławowi G. karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i trzy tys. zł grzywny; uznał go winnym kradzieży obrazu "Gęsiarka" z Kancelarii Prezydenta.

- Onet.pl opublikował artykuł zatytułowany "Afera taśmowa. Kelnerzy obciążają Morawieckiego", w którym dziennikarze powołali się na akta afery taśmowej, do których mieli dotrzeć. Według informacji Onetu kelnerzy skazani w wyniku afery taśmowej obciążyli w swoich zeznaniach obecnego premiera, w latach 2007- 2015 prezesa banku BZ WBK. Na jednej z taśm - jak podał portal - "Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tzw. słupy".

3.10.- Sąd Najwyższy wystosował cztery pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE; dotyczyły one m.in. "zasady nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek".

- Szef MSZ Jacek Czaputowicz spotkał się w Warszawie z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych i handlu Irlandii Simonem Coveneyem; ministrowie rozmawiali m.in. o Brexicie, sytuacji w Rosji i na Ukrainie, a także o relacjach transatlantyckich.

- Polska złożyła skargę do TSUE ws. dyrektywy o delegowaniu pracowników, zwracają w niej uwagę na protekcjonistyczny charakter dyrektywy.

5.10.- Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił wniosek prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Kacprowi Płażyńskiemu. Pełnomocnik prezydenta domagał się od polityka PiS sprostowania "nieprawdziwych informacji" o tym, że prezydent Gdańska nie chce zrealizować linii tramwajowej między Gdańskiem Północ a Gdańskiem Południe oraz tego, że linia ta nie zakłada doprowadzenia do dworca PKP we Wrzeszczu.

- Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Rezygnacja miała związek z jego wypowiedziami podczas spotkania wyborczego, gdzie padały m.in. seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do rady miasta.

7.10.- W Jasionce k. Rzeszowa odbyła się konwencja regionalna PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu podkreślał m.in. że obóz Zjednoczonej Prawicy stara się naprawiać Rzeczpospolitą w sposób "realny i widoczny", a w wyniku usprawnienia instytucji państwa, uszczelnienia systemu podatkowego, nie tylko VAT, ale też CIT i PIT, do samorządów wpływa dużo więcej pieniędzy. 8.10. - Komisja weryfikacyjna przedstawiła raport, według którego w wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła 21,5 miliarda złotych - to wartość zarówno zreprywatyzowanych nieruchomości, jak i odszkodowań.

- Minister sprawiedliwości - prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął akt oskarżenia w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej. Akt oskarżenia obejmuje 9 osób, w tym m.in. b. wicedyrektor BGN w stołecznym magistracie Jakub R.

9.10.- Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński musi sprostować dwie informacje dotyczące linii tramwajowej w Gdańsku oraz budowy przedszkoli, wypowiedziane pod adresem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Płażyński musiał sprostować informację, że "linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu" oraz że Adamowicz "buduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci". Jednocześnie Sąd Apelacyjny zakazał kandydatowi PiS rozpowszechniania tych nieprawdziwych informacji.

10.10.- Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapowiedział, że do Trybunału Konstytucyjnego przesłane zostanie stanowisko Sejmu, zgodnie z którym tzw. ustawa dezubekizacyjna jest w całości zgodna z konstytucją.

- Prezydent Andrzej Duda powołał 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego; 19 w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, 7 w Izbie Cywilnej i jednego sędziego w Izbie Karnej.

- Komitet Wyborczy Wyborców Hanny Zdanowskiej złożył doniesienie do prokuratury ws. "przekroczenia uprawnień" przez szefa KSRM Jacka Sasina. Jego zdaniem Sasin próbował zakłócić wolny wybór, jakiego mieszkańcy powinni dokonać 21 października. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów powiedział wcześniej, że nawet, jeśli skazana prawomocnym wyrokiem na karę grzywny Zdanowska wygra wybory, nie będzie mogła pełnić funkcji prezydenta miasta. Jak mówił, wykazują na to analizy prawne. Zapowiedział też, że jeśli obecna prezydent Łodzi zostanie wybrana na kolejną kadencję, wojewoda łódzki Zbigniew Rau będzie musiał zwrócić się do premiera o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi.

11.10.- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że jest gotowy projekt zmiany w konstytucji, zgodnie z którym liczba senatorów powiększy się o dwóch przedstawicieli Polonii.

12.10.- Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z głównym negocjatorem Komisji Europejskiej ds. Brexitu Michelem Barnierem. Celem spotkania było omówienie stanu negocjacji oraz dyskusja nt. przyszłych relacji UE-Wielka Brytania.

- Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem.

- Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenie na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu J. Piłsudskiego w Warszawie.

- W TVP odbyła się debata kandydatów na prezydenta Warszawy; kandydaci odpowiadali na pytania przygotowane przez redakcje TVP, TVN i Polsat. Politycy byli m.in. pytani, jak oceniają prezydenturę w stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, do kogo kierują swój program - dla warszawiaków "z krwi i kości" czy do przyjezdnych, czy w stolicy rządzonej przez nich znalazłoby się miejsce Marsz Równości i/lub marsz środowisk narodowych, o ich stosunek i pomysły dotyczące rozwiązania problemu smogu w stolicy, czego w Warszawie jest za dużo a czego za mało.

13.10.- Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Koalicja Obywatelska złoży wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji premiera. "Nie może być premierem ktoś, komu udowodniono kłamstwo" - uzasadniał szef Platformy. Poinformował, że to on będzie kandydatem na premiera.

- Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki poinformował, że złożył rezygnację z członkostwa w Solidarnej Polsce.

14.10.- PO zainaugurowała akcję "konwój wstydu", tym razem poświęconą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W całym kraju zaczęły się pojawiać mobilne billboardy z wizerunkiem szefa rządu.

- Szef MON Mariusz Błaszczak zainaugurował w Lublinie kampanię "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Jak mówił, rządowi zależy, aby Wojsko Polskie było liczniejsze i żeby młodzi ludzie wiązali z nim swoją przyszłość. Wskazał, że jej celem jest to, aby w 2019 r. do WP przystąpiło 10 tys. żołnierzy.

- Odbyła się konwencja regionalna PiS w Krakowie, na której wystąpili lider partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a swój program przedstawiła kandydatka na prezydenta tego miasta Małgorzata Wassermann.

- Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował w Rzozowie w gminie Skawina (woj. małopolskie) program Stop Smog i spotkał się z pierwszymi beneficjentami tego projektu. Szef rządu wyraził nadzieję, że dzięki programowi powietrze będzie lepsze, a Polacy - zdrowsi.

- W Warszawie odbyła się konwencja samorządowa ruchu Kukiz'15 oraz kandydata tego ugrupowania na prezydenta stolicy Marka Jakubiaka.

- Premier Morawiecki podpisał deklarację wsparcia rządu polskiego w wysokości blisko 1 mld zł z budżetu państwa na wieloletni program ratowania zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce i likwidacji wyrobisk niezabytkowych.

15.10.- PiS złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, potocznie nazwanego przestępstwem urzędniczym, przez Andrzeja Parafianowicza. Według partii "to główna twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami VAT-owskimi".

- Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Czech Andrejem Babiszem. Tematami rozmów polityków były m.in.: agenda unijna przed szczytem UE, w tym polityka migracyjna, Brexit i budżet.

- Szef BBN Paweł Soloch rozpoczął wizytę w Izraelu. Tematem rozmów Solocha m.in. z doradcą premiera Izraela ds. bezpieczeństwa narodowego Meirem Ben-Szabbatem były relacje dwustronne, transatlantyckie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

- PiS ruszyło z kampanią billboardową "Oni gardzą, my pomagamy"; hasło to miało obrazować różnicę między partią PiS a PO, której politycy - zdaniem PiS - są "mistrzami pogardy wobec Polaków".

16.10.- Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski zaprezentował komitet poparcia - znaleźli się w nim m.in. seniorzy, studenci, przedsiębiorcy oraz obcokrajowcy.

- Senator Jan Filip Libicki, który odszedł w czerwcu z PO, dołączył do klubu PSL-UED. Federacyjny klub PSL-Unia Europejskich Demokratów do tej pory nie miał swojego przedstawiciela w Senacie; w momencie, kiedy przystąpił do niego Libicki stał się klubem parlamentarnym.

17.10.- Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych.

18.10.- Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur wyznaczył zespoły oceniające kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego w postępowaniach nominacyjnych.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wykroczeń, która określa na poziomie 500 zł stały próg, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

- Stołeczni radni przyjęli uchwałę; jej główne założenie to zgoda na 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

19.10.- Trybunału Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. TSUE przychylił się w pełni do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Chciał m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów.

21.10.- O godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach samorządowych; głosowanie - w którym wybieraliśmy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - zakończyło się o godz. 21.

22.10.- Miejskie Komisje Wyborcze podały pierwsze wyniki głosowań w wyborach samorządowych; prezydentem Lublina został Krzysztof Żuk, prezydentem Koszalina Piotr Jedliński, prezydentem Ełku Tomasz Andrukiewicz, a prezydentem Bydgoszczy Rafał Bruski (PO).

23.10.- Miejskie Komisje Wyborcze podały kolejne wyniki głosowań w wyborach samorządowych; kandydatka Koalicji Obywatelskiej, ubiegająca się o reelekcję Hanna Zdanowska wygrała w pierwszej turze wybory na prezydenta Łodzi; delegatury Krajowego Biura Wyborczego podały wyniki wyborów w sejmikach wojewódzkich.

- Warszawski Sąd Okręgowy nakazał Komitetowi Wyborczemu PSL opublikowanie w jednym z dzienników sprostowania nieprawdziwych informacji, jakoby premier Mateusz Morawiecki podniósł wiek emerytalny rolników od 1 stycznia 2018 r., a jego rząd sprzedał cudzoziemcom 1000 ha ziemi.

24.10.- Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy.

- Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył w trybie wyborczym pozew przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Domagał się w nim sprostowania w mediach wypowiedzi premiera, który mówił podczas konwencji PiS, że władze miasta niewiele zrobiły w walce ze smogiem.

- Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w I turze wygrał wybory na prezydenta Warszawy, uzyskując 56,67 proc. głosów. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki otrzymał 28,53 głosów.

25.10- PKW podała zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; w wyborach wybrano 39524 radnych gmin, 6244 radnych powiatowych, 425 radnych dzielnic Warszawy i 552 radnych sejmików wojewódzkich. W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11.

26.10- Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowił, że Komitet Wyborczy PSL musi opublikować w jednym z dzienników sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakoby premier Mateusz Morawiecki podniósł wiek emerytalny rolników od 1 stycznia 2018 r., a jego rząd sprzedał cudzoziemcom 1000 ha ziemi.

- Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił wniosek prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego złożony w trybie wyborczym przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa domagał się szczegółowego sprostowania w mediach tradycyjnych i społecznościowych wypowiedzi premiera, który mówił podczas konwencji PiS, że władze miasta "nie zrobiły nic lub prawie nic", jeśli chodzi o politykę na rzecz czystego powietrza.

- Poseł Jakub Kulesza odszedł z Kukiz'15 do partii Wolność.

27.10- W Sanoku (woj. podkarpackie) odbyła się konwencja regionalna PiS. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że sprawa przejęcia zakładów Autosan przez PGE jest już zaawansowana. Jak wskazał, ma to służyć rozpoczęciu supernowoczesnej produkcji autobusów elektrycznych i pojazdów służących energetyce.

28.10.- W wieku 73 lat zmarł b. szef Krajowego Biura Wyborczego i b. sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Wojciech Czaplicki.

29.10.- Do Senatu wpłynął projekt zmiany Konstytucji, zwiększający liczbę senatorów ze 100 do 102; w skład Senatu ma wejść dwóch przedstawicieli Polonii. Przepisy mają obowiązywać od następnej kadencji Senatu.

- Wojewódzki sąd administracyjny oddalił w poniedziałek skargę m.st. Warszawy na decyzję wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery stwierdzającą nieważność uchwały Rady Warszawy o zmianie nazwy ulicy z al. Lecha Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską.

30.10.- Sąd Apelacyjny w Krakowie przychylił się do zażalenia prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego na wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego. Oznacza to, że premier Mateusz Morawiecki w ciągu 48 godzin musiał sprostować swoją wypowiedź nt. działań władz Krakowa ws. smogu.

LISTOPAD

2.11.- Poseł Marek Jakubiak podjął decyzję o odejściu z klubu Kukiz'15 i o pozostaniu posłem niezrzeszonym.

4.11.- II tura wyborów samorządowych. W Krakowie Jacek Majchrowski pokonał Małgorzatę Wassermann. W Kielcach Bogdan Wenta pokonał Wojciecha Lubawskiego. W gdańsku Paweł Adamowicz pokonał Kacpra Płażyńskiego.

5.11.- Przesłuchanie b. premiera Donalda Tuska przez komisję śledczą ds. Amber Gold. W sprawie Amber Gold zawiodły urzędy skarbowe, UOKiK, bardzo zawiedli niektórzy prokuratorzy; jednak sformułowanie, że w sprawie tej służby państwowe niczego nie robiły jest z gruntu nieprawdziwe - mówił przed komisją Tusk.

7.11.- Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji Marszu Niepodległości, który 11 listopada miał przejść ulicami Warszawy.

- Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - rzecznik prezydenta. Tego dnia ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw; weszła w życie 8 listopada.

8.11.- Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta Warszawy ws. zakazu organizacji Marszu Niepodległości.

- Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił zakaz organizacji Marszu Polski Niepodległej, który wydał we wtorek prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

9.11.- Jest porozumienie między rządem i Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości; 11 listopada odbędzie się wielki, wspólnotowy marsz .

- Ratusz złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który uchylił decyzję prezydent stolicy ws. zakazu Marszu Niepodległości.

10.11.- W Warszawie przy pl. Piłsudskiego odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego to nasze zwycięstwo, to dowód na to, że chcieć to móc, że można zwyciężyć i że będziemy zwyciężać nadal - mówił Jarosław Kaczyński. Od czasów marszałka Józefa Piłsudskiego nie było tak wielkiego przywódcy państwa polskiego jak Lech Kaczyński; dlatego ma pomnik w Warszawie - podkreślił prezydent Andrzej Duda

- Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i oddalił zażalenie prezydenta Wrocławia na decyzję SO o uchyleniu zakazu organizacji Marszu Polski Niepodległej.

11.11.- Uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę odzyskania niepodległości. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierz oświadczył, że to wielkie święto wolnej, niepodległej i suwerennej Polski.

"Chciałbym, żebyśmy zawsze umieli być tak razem. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów, bo w każdym - wierzę w to głęboko - jest miłość do ojczyzny, do niepodległej i suwerennej Polski" - mówił.

Prezydent podpisał też deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie jako "trwałego pomnika niepodległości, symbolu ciągłości państwowej oraz przywiązania obywateli do rodzimej kultury i dziedzictwa, które stanowią dobro wspólne całego narodu".

- Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Orderem Orła Białego 25 osób - "zasłużonych dla chwały, dobra i pożytku RP". Wśród uhonorowanych tym najwyższym polskim odznaczeniem znaleźli się m.in. Maria Skłodowska-Curie, Janusz Korczak, Władysław Reymont, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Stefan Banach.

- Po południu ulicami Warszawy przeszedł Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko”. Prezydent Andrzej Duda dziękował, że jego uczestnicy przyszli z biało-czerwonymi flagami. "Jest pod nimi miejsce dla każdego - to jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona" – podkreślił.

W marszu uczestniczyli też premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, szef MON Mariusz Błaszczak, minister SWiA Joachim Brudziński oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na jeden marsz złożyły się dwa zgromadzenia – jedno organizowane przez rząd. Drugie zorganizowało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

13.11.- Premier Mateusz Morawiecki wezwał szefa KNF Marka Chrzanowskiego do złożenia natychmiastowych wyjaśnień. Stało się to po artykule "Gazety Wyborczej", która napisała, że Leszek Czarnecki doniósł do prokuratury na szefa KNF Marka Chrzanowskiego, miał on oferować przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł. Chrzanowski złożył dymisję z pełnionej funkcji; premier dymisję przyjął.

17.11.- Nowe ugrupowanie założone przez b. polityków Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz Joannę Scheuring-Wielgus będzie nosiło nazwę - Teraz!

20.11- Szef klubu PO Sławomir Neumann zapowiedział złożenie projektu uchwały o powołaniu sejmowej komisji śledczej ds. afery KNF.

21.11.- Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą powrót na stanowiska sędziów SN, którzy przeszli w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia.

- Wojciech Kałuża, radny, który dostał się do sejmiku woj. śląskiego z listy KO, przystąpił do programowego porozumienia prawicy, czym umożliwił PiS samodzielne rządy w regionie.

23.11.- Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.

26.11.-Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko poinformował prezydenta Polski Andrzeja Dudę o ataku dokonanym przez Rosję na okręty ukraińskiej marynarki wojennej w Cieśninie Kerczeńskiej – podała w poniedziałek administracja szefa państwa ukraińskiego.

27.11.- CBA zatrzymało b. szefa KNF Marka Chrzanowskiego.

- Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Sofii; po rozmowie z prezydentem Rumunii Rumenem Radewem, Andrzej Duda powiedział, że jeżeli w sprawie konfliktu między Ukrainą a Rosją będą zgłaszane międzynarodowe inicjatywy dotyczące rozszerzenia sankcji wobec Rosji, Polska na pewno będzie się w nie włączała.

28.11.- Marek Chrzanowski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przewodniczącego KNF.

GRUDZIEŃ

1.12.- Szef MSZ Jacek Czaputowicz z wizytą w Kijowie. Rozmawialiśmy o dalszych możliwościach sankcji wobec Rosji, bowiem Ukraina oczekuje od społeczności międzynarodowej jeszcze bardziej zdecydowanych działań - powiedział szef MSZ po spotkaniu z premierem Ukrainy.

5.12.- Klub parlamentarny PO zmienił nazwę na Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Do klubu dołączyło osiem osób: siedmioro dotychczasowych posłów Nowoczesnej, w tym szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz, a także Piotr Misiło, który został wyrzucony z Nowoczesnej. Oznacza to, że klub Nowoczesnej w Sejmie przestał istnieć i stał się kołem.

6.12.- CBA zatrzymało b. przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka i sześcioro innych byłych urzędników KNF. Wśród zatrzymanych był też Wojciech Kwaśniak, pobity kilka lat wcześniej. Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie usłyszeli oni zarzuty działania na szkodę interesu publicznego w okresie od 22 października 2013 r. do 15 września 2014 r. poprzez dopuszczenie do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 mld zł oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 mln zł. Zatrzymanie Kwaśniaka, który w roku 2014 jako wiceszef KNF nadzorujacy kontrolę w SKOK Wołomin, padł ofiarą brutalnego ataku, wzbudziło oburzenie m.in. w środowiskach opozycyjnych.

- B. prezydent Lech Wałęsa ma przeprosić prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Prezes PiS wytoczył b. prezydentowi RP proces o ochronę dóbr osobistych. Sprawa dotyczy m.in. wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Wyrok nie jest prawomocny.

- Sejm wyraził zgodę na tymczasowe aresztowania posła PO Stanisława Gawłowskiego; wcześniej poseł złożył oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu.

7.12.- Odbył się pogrzeb b. prezydenta USA George'a H.W. Busha. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył prezydent Andrzej Duda oraz b. prezydent Lech Wałęsa, którzy wspólnie polecieli do USA; b. prezydent - w koszulce z napisem "Konstytucja".

- NSA podtrzymał uchylenia ponad 40 zarządzeń wojewody o zmianach nazw ulic w Warszawie. Zamiast aleją Lecha Kaczyńskiego warszawiacy znowu będą jeździć aleją Armii Ludowej.

8.12.- W wieku 61 lat zmarła Jolanta Szczypińska, posłanka pięciu kolejnych kadencji reprezentująca w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość. Z zawodu była pielęgniarką. W latach 80. zakładała "Solidarność" w służbie zdrowia w Słupsku. Działała w podziemiu. Posłanka została pochowana 17 grudnia na cmentarzu komunalnym w Słupsku, w rodzinnym grobie, przy rodzicach i bracie. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

12.12- Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Mateusza Morawieckiego. Premier zwrócił się do Sejmu z takim wnioskiem tego dnia rano. Występując w Sejmie premier zapowiedział, że nie będzie zapowiadanych podwyżek cen energii. "Proszę Wysoką Izbę o ocenę tego ostatniego roku, ostatnich trzech lat, ale też chciałbym wybiec w przyszłość te kolejne parę lat, bo mam nadzieję, że Polacy powierzą nam właśnie stery rządów za roku i będziemy mogli kontynuować nasze zmiany" - oświadczył.

14.12.- Sejm nie poparł wniosku PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Kandydatem na premiera był szef PO Grzegorz Schetyna. Odwołanie złego rządu to nasz obowiązek; PiS nakłada na Polaków jeden nowy ciężar fiskalny miesięcznie - mówił Schetyna przedstawiając wniosek. Rozliczymy was z każdej złotówki, każdego przestępstwa, z każdej niegodziwości, nie upiecze się wam - podkreślił szef PO.

15.12.- W Warszawie odbyła się Konwencja Zjednoczonej Prawicy. "Musimy wiedzieć, w jakim kierunku należy maszerować, by ten marsz był zgodny z tym wszystkim, czego oczekują Polacy, z tym wszystkim, co ma zaspokoić ich potrzeby, ich marzenia. Nasza partia musi się stać, w jakiejś w mierze już jest, ale musi się stać do końca partią marzeń Polaków" - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polacy muszą czuć się Europejczykami przede wszystkim pod względem standardu życia, płac, wynagrodzeń - i do tego dążymy - mówił premier Mateusz Morawiecki. "Jesteśmy bijącym sercem Europy. My dzisiaj inspirujemy Europę" - oświadczył.

17.12.- Prezydent, w ostatnim dniu terminu przewidzianego przez konstytucję - podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym dot. powrotu do pełnienia urzędu przez sędziów SN i NSA, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia.

18.12.- Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło we wtorek porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów; przed świętami wszyscy pracownicy sądów otrzymają 1000 zł brutto nagrody - poinformował PAP resort.

- MSZ poinformował, że Polacy z załogi statku "Pomerenia Sky", porwani pod koniec października u wybrzeży Nigerii zostali uwolnieni; wszyscy marynarze, w tym ośmiu Polaków, są w bezpiecznym miejscu i oczekują na powrót do rodzin.

- Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że sędziowie SN, którzy po wydaniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE podęli swoje funkcje, uznając, że stali się znów sędziami czynnym, złamali konstytucję. "Pewna grupa elity sędziowskiej uważa się za bezkarną i za taką, której polskie prawo nie obowiązuje, tylko dlatego, że im się nie podoba" - mówił prezydent w TK.

- Należy stanowczo stwierdzić, że działania I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf i prezesów SN umożliwiające podjęcie czynności przez sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat, są w pełni zgodne z prawem - oświadczył po tym wystąpieniu prezydenta rzecznik prasowy SN sędzia Michał Laskowski.

19.12.- Łódzki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej prowadzi postępowanie w sprawie masowego zamachu dokonanego w Strasburgu, w wyniku którego śmierć poniósł Bartosz Niedzielski - poinformowała rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Do zamachu terrorystycznego doszło pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego; zamachowiec otworzył ogień do ludzi. W czasie ataku ciężko ranny został m.in. 36-letni Polak Bart Pedro Orenta-Niedzielski. Przez kilka dni przebywał w szpitalu w śpiączce, zmarł 16 grudnia.

20.12.- Rada Warszawy przyjęła uchwałę przywracającą 98 proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Wnosił o to prezydent Rafał Trzaskowski, który wycofał się z obniżenia ulgi do maksimum 60 proc.

- W Londynie odbyły się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Theresy May i Mateusza Morawieckiego. Umowa w sprawie Brexitu umożliwia wynegocjowanie bezprecedensowych gospodarczych i politycznych z Wielką Brytanią po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej - podkreślił polski premier.

- W kopalni w Karwinie (Czechy) w wyniku zapalenia się metanu zginęło 13 górników. 12 górników ma obywatelstwo polskie, w tym jeden z nich od ponad 20 lat mieszka na terenie Republiki Czeskiej; 13 górnik jest obywatelem czeskim. Na głębokości ponad 800 metrów pracowało 23 górników; dziesięć osób zostało rannych, w tym trzy osoby hospitalizowano. W związku z tragedią prezydent Andrzej Duda ogłosił 23 grudnia dniem żałoby narodowej.

21.12.- Prezydium Sejmu, na wniosek rządu, zdecydowało o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Sejmu w dniu 28 grudnia. Sejm ma zająć się rządowym projektem zmian w ustawie o podatku akcyzowym, który przewiduje m.in. obniżenie stawki akcyzy za energię elektryczną z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę (MWh). Premier Mateusz Morawiecki przedstawił mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie.