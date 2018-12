Zbigniew Ziobro liczy, że po zmianach "ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa, wtedy, kiedy działa komornik".

- Komornik nie będzie już kojarzony z kimś z pogranicza świata przestępczego i działania organów państwa, a będzie kojarzony z organem bardzo potrzebnym, bardzo istotnym, koniecznym dla każdego systemu prawnego i jego sprawnego funkcjonowania - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Jak zaznaczył, po wejściu w życie ustaw komornik będzie wykonywał swoje zadania "w należyty sposób, chroniąc przede wszystkim interesy wierzycieli, ale nie będzie temu towarzyszyła cała skala nadużyć i nieprawidłowości".

W ocenie Ziobry wchodzące od nowego roku przepisy to dobra wiadomość dla Polaków. Przypomniał, że media wielokrotnie informowały o nieprawidłowościach w pracy komorników, np. zajęciu maszyn rolniczych z sąsiedniego gospodarstwa, czy ściągania długu z zasiłku pogrzebowego, albo bezwzględnego ścigania staruszków za dług 11 zł.

Nowe ustawy o komornikach i opłatach komorniczych - zdaniem Ziobry - w zasadniczy, fundamentalny sposób zmienią sposób działania i nadzór nad komornikiem. - Wprowadzają liczne rozwiązania powodujące, że osoba poddana windykacji będzie traktowana z należytym szacunkiem i podmiotowo, choćby obowiązek nagrywania (czynności egzekucyjnych - PAP) - dodał minister.

Wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki podkreślił, że za sprawą wprowadzonych przepisów komornik nie będzie już mógł koncentrować się na zysku, "ale przede wszystkim musi widzieć inne wartości, takie jak dobro interesu publicznego, wymiaru sprawiedliwości, jak dobro państwa".

Wśród kluczowych zmian wymienił też profesjonalizację zawodu komornika poprzez wprowadzenie wymogu posiadania wyższego wykształcenia oraz zwiększenie humanitaryzmu egzekucji - m.in. poprzez wprowadzenie katalogu przedmiotów podstawowego użytku, które jej nie podlegają.

Zmiany te spowodują - według Jakiego - że "system egzekucji w Polsce będzie lepszy jakościowo". - Będzie myślał o dłużniku, o wierzycielu, ale najważniejsze - o sprawiedliwości - zaznaczył wiceminister.

Ustawa o komornikach, która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r., ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy o komornikach sądowych i egzekucji pochodzące z 1997 r. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisy wprowadzają - według autorów - "przejrzyste reguły działalności komorniczej, ale przede wszystkim jej celem jest przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego, a nie swego rodzaju przedsiębiorcę nastawionego na zysk".

W nowej ustawie o komornikach w sposób istotny zwiększone zostały uprawnienia nadzorcze i kontrolne ministra sprawiedliwości nad komornikami. "W wypadku rażącego lub uporczywego naruszenia prawa przez komornika wprowadzono także możliwość odwołania komornika z urzędu przez ministra sprawiedliwości, co stanowi rozwinięcie dotychczas przysługujących ministrowi uprawnień do odwołania komornika z urzędu" - podkreślono w uzasadnieniu. Jak zaznaczono chodzi o "pełniejsze i efektywniejsze sprawowanie przez niego nadzoru zwierzchniego nad komornikami". Minister na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego będzie mógł także zawiesić komornika w czynnościach.

Zgodnie z ustawą, czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają być obowiązkowo nagrywane; zarejestrowany obraz i dźwięk stanie się częścią dokumentacji sprawy. "Ta zmiana ma charakter przełomowy i służy zarówno kontroli poprawności czynności, jak i bezstronności oraz etycznych standardów pracy komorników" - zaznaczono.

Jak wskazało MS, przy egzekucji komornik każdorazowo będzie zobowiązany do wręczenia dłużnikowi klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł skierować ją do właściwego sądu, jeśli doszło do nieprawidłowości. Ustawa zakłada też, że przymusowe otwarcie przez komornika mieszkania dłużnika lub przeszukanie takiego mieszkania musi nastąpić w asyście policji.

Nowe przepisy przewidują, że komornik ma działać osobiście, a czynności, które zleca asesorom, mogą mieć jedynie funkcję szkoleniową, jako przygotowanie do zawodu. Komornik ma ponosić też całą odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za prawidłowe działanie asesorów. Ustawa podnosi granicę minimalnego wieku osoby powoływanej na to stanowisko – z 26 na 28 lat. Jednocześnie obniżona zostaje górna granica wieku komornika – z 70 do 65 lat. Przepisy wprowadzają też wymóg posiadania wyższego wykształcenie prawniczego przez komorników.

Ustawa nadaje też nowy kształt aplikacji komorniczej, podczas której większy nacisk będzie położony "na kwestie etyki i rzetelności wykonywania zawodu komornika". Wprowadzone mają też zostać precyzyjne oświadczenia majątkowe komorników, według wzoru określonego przez MS.

Druga z ustaw - o kosztach komorniczych również wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. Przepisy upraszczają m.in. katalog opłat egzekucyjnych. "Szacuje się, że średnia opłata komornicza wynosi obecnie około 12,5 proc. wyegzekwowanej kwoty, a w niektórych kancelariach sięga 15 proc. Po wejściu w życie tej ustawy średnia opłata spadnie do 10 proc., a w niektórych przypadkach do 3 proc., jeżeli spłata długu nastąpi w ciągu miesiąca od powiadomienia o wszczęciu egzekucji" - poinformowano.