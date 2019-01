Ostatniego dnia starego roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Poza zmianą samego tytułu dokumentu, z "przemocy w rodzinie" na "o przeciwdziałaniu przemocy domowej", największe kontrowersje budzą dwie zawarte w nim propozycje.

Po pierwsze - definicji ofiary przemocy. "Jeśli ustawa wejdzie w życie, przemocą nie będzie już jednorazowe, a jedynie "powtarzające się" pobicie" - informuje Gazeta.pl.

"Zmiana definicji przemocy polegałaby na tym, że osoba, która doznałaby nawet dotkliwego, ale jednorazowego pobicia, nie byłaby już uważana za osobę doznającą przemocy domowej" - pisze dziennik.

Kontrowersyjna jest również kwestia tzw. "Niebieskiej Karty". Dziś nie jest potrzebna zgoda ofiary do jej założenia. "Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie" - głosi aktualny przepis.

Zgodnie z ministerialną zmianą brzmiałby następująco: "Wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" może nastąpić bez zgody osoby doznającej przemocy domowej pod warunkiem, że grupa diagnostyczno-pomocowa w trakcie realizacji tej procedury uzyska pisemną zgodę tej osoby. W razie nieuzyskania zgody następuje zakończenie procedury "Niebieskiej Karty".

Oznacza to koniec automatycznego wprowadzania tej procedury opracowanej wspólnie przez Komendę Główną Policji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. "Niebieska Karta" była dotąd wypełniana podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej i, jeśli ofiara decydowała się wystąpić na drogę sądową, stanowiła ważny dowód przeciwko jej oprawcy. Co więcej dom, w którym mieszkały osoby objęte "Niebieską Kartą", był objęty specjalnym nadzorem policji, która przynajmniej raz w miesiącu monitorowała sytuację w danej rodzinie.

Ważnym rozwiązaniem było również to, że z przekazanych policji informacji ofiara nie mogła się wycofać. To, z kolei, rozwiązanie chroniło kobiety, które zastraszane gotowe były wycofać zeznania.

Prace MRPiPS nad ustawą trwały od lipca 2017 r. Projekt został teraz skierowany w trzy miejsca: do uzgodnień, do konsultacji publicznych (m.in. w Radzie Dialogu Społecznego, Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Centrum Praw Kobiet czy Amnesty International), a także do zaopiniowania (m.in. Konfederacji „Lewiatan”, Związkowi Pracodawców Business Centre Club czy Pracodawcom Rzeczpospolitej Polskiej).