We wniosku, który trafił już do marszałka Sejmu zarzuca się posłance, że 26 sierpnia 2018 r. w Toruniu umieściła plakat z napisem "Baby Shoes Remember Stop Pedofilii" na bramie wejściowej do Bazyliki Katedralnej św. Jana Chrzciciela. Komendant Główny Policji w swoim piśmie zaznacza, że Joanna Scheuring-Wielgus zrobiła to bez zgody zarządzającego tym miejscem - opisuje sprawę portal Onet.pl.

Wniosek został wysłany do marszałka Sejmu 6 grudnia 2018 r.

Akcja Baby Shoes Remember narodziła się w Irlandii. W Polsce odbyła się 26 sierpnia w ponad 20 miastach. Na ogrodzeniach kościołów zawisły setki par dziecięcego obuwia. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem pedofilii w Kościele i upamiętnienie ofiar.

Organizatorem polskiego wydarzenia były Fundacja "Nie Lękajcie Się" i Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego.