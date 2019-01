Politycy odnieśli się w ten sposób do środowego wystąpienia Dudy, w którym stwierdził on, że nie wie, "na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych", a głosy naukowców w tej sprawie są "bardzo różne". Prezydent wskazywał także, że do zmian klimatu dochodziło także przed pojawieniem się człowieka na ziemi.

- W jakim procencie dzisiaj człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych? W jakimś procencie na pewno, bo emitujemy, tu nie ma żadnych wątpliwości. Czy powinniśmy to ograniczać? Ja uważam, że tak. Ale przede wszystkim powinniśmy przygotowywać się do zmian klimatu, niezależnie od tego, w jaki sposób one następują. (...) Bo faktem są powodzie, większe niż dawniej, bo faktem są susze, większe niż dawniej, faktem jest, że lata są cieplejsze, a zimy są również cieplejsze, a więc że klimat z jakichś przyczyn się ociepla - mówił Duda.

Przed przekazaniem książek, wśród których znalazły się m.in. "Prawda nadal niewygodna" byłego wiceprezydenta USA i laureata pokojowej nagrody Nobla Ala Gore'a oraz dedykowany dzieciom album "Zwierzęta, które zniknęły", Zimmermann podkreśliła, że działanie ekosystemów i to, jak wpływa na nie działalność człowieka, to "przedmiot zainteresowania nauki od wielu już lat".

- Pan prezydent wcześniej chwalił się wręcz tym, że bardzo chętnie się uczy, bardzo chętnie czyta, wykorzystując do tego każdą wolną chwilę, zarówno w domu, jak i w podróżach. Dlatego przygotowaliśmy jako Partia Razem taki pakiet książek dla prezydenta Dudy, dzięki którym będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę właśnie w dziedzinie wpływu człowieka na klimat i tego, jak w ogóle funkcjonowanie człowieka wpływa na świat, w którym żyjemy - wyjaśniła członkini zarządu Razem dziennikarzom zebranym przed biurem podawczym Kancelarii Prezydenta.

Zimmermann wyraziła przy tym nadzieję, że dzięki temu zmieni się podejście prezydenta Dudy "do kwestii wpływu człowieka na klimat, do kwestii gospodarki energetycznej w Polsce i przede wszystkim do dalszego rozwoju energetyki w Polsce", w tym do otwierania nowych bloków węglowych. Według polityków Partii Razem tego rodzaju inwestycje są rozwiązaniem krótkotrwałym, które "tylko pogorszy sytuację naszego środowiska".