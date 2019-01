Z udziałem około 950 działaczy i sympatyków w Krakowie odbyła się I konwencji krajowa Porozumienia. Gośćmi konwencji byli politycy PiS, m.in. wicepremier Beata Szydło, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pełnomocnik premiera ds. rządowego programu "Czyste powietrze" Piotr Woźny i Małgorzata Wassermann. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiadał swój udział w wydarzeniu, ale z powodu niedyspozycji nie przyjechał do Krakowa.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, otwierając konwencję, mówił, że 2019 r. będzie prawdopodobnie najważniejszym w polskiej polityce od lat. Przypomniał, że w maju odbędą się wybory, w których będziemy współdecydować o losach UE i które wpłyną na kampanię do Sejmu i Senatu.

- Wiemy doskonale, że te wybory mogą się rozstrzygnąć w ostatniej chwili, w ostatnim tygodniu, jednym, dwoma punktami procentowymi – powiedział.

Prezes Porozumienia Jarosław Gowin mówił, że ostatnie trzy lata rządów Zjednoczonej Prawicy były "dobre dla Polski", z rekordowym w UE tempem wzrostu gospodarczego, rekordowo niskim bezrobociem i rekordowo niskim deficytem budżetowym, przy jednoczesnym wysokim poczuciu zadowolenia Polaków z życia.

Gowin wskazał, że reformy nie byłyby możliwe, gdyby nie rząd Zjednoczonej Prawicy – PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski. Zaznaczył, że "wielkim atutem" obozu rządzącego jest jego jedność. - Zarazem ta jedność jest warunkiem dalszych zwycięstw – powiedział lider Porozumienia.

Mówił, że obóz rządzący nie triumfuje. - Wiemy, że popełniamy błędy, że musimy wystrzegać się arogancji i chciwości, że potrzebujemy świeżych impulsów, w niektórych obszarach mądrych korekt, że potrzebujemy nowej wizji programowej – powiedział wicepremier.

Gowin podkreślił, że będzie to wspólna wizja programowa Zjednoczonej Prawicy, która – jak zapowiedział – zostanie przedstawiona "za kilka tygodni".

- Łączymy przywiązanie do wolności w sferze gospodarczej i równocześnie konserwatywne spojrzenie na sprawy społeczne i na sferę wartości. Ten splot wolności, tradycji, wiary, patriotyzmu, to jest coś czego najbardziej potrzebuje dziś Polska, czego najbardziej potrzebuje zjednoczona Europa – mówił Gowin.

Dodał, że dla Porozumienia i Zjednoczonej Prawicy wolność oznacza: znoszenie barier nadmiernej biurokracji, ułatwienia w działalności gospodarczej, przestrzeń dla innowacji, szerszą autonomię uczelni i instytutów naukowych i wreszcie uwolnienie polskich przedsiębiorców, którzy "tworzą energię małych, średnich i dużych miast". - Pora uwolnić energię miast – zaznaczył.

- Mamy wizję Polski zaangażowanej w partnerski dialog wewnątrz UE. Dialog oparty o zasadę gry zespołowej – powiedział Gowin. - Umiemy budować sojusze, umiemy porozumiewać się z tymi, którzy decydują o kształcie UE – podkreślił. Dodał, że "można być podmiotowym w Europie" i "taka jest koncepcja PiS, Porozumienia i całej Zjednoczonej Prawicy".

- Skoro Brytyjczycy za chwilę opuszczą UE, to chcę jasno zadeklarować, że to Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy weźmie na siebie rolę strażnika wolności gospodarczej w zjednoczonej Europie – powiedział Gowin.

Prezes Porozumienia zaapelował o porozumienie dla Polski, które "uwolni energię Polaków, energię miast, energię Polski, energię Europy". Podkreślił, że wszystkie inspiracje programowe prezentowane podczas konwencji: "Energia plus", "Porozumienie dla Europy" i propozycje dla miast, to dopiero początek tego, co Porozumienie będzie przedstawiało w kolejnych miesiącach i początek dalszych prac nad porozumieniem dla Polski.

- Do tych prac wszystkich państwa tu na tej sali, ale też poza tą salą, serdecznie zapraszam – niezależnie od różnic programowych, niezależnie od sympatii politycznych, niezależnie od tego, jak oceniacie dotychczasową działalność Porozumienia – powiedział Jarosław Gowin.

Wicepremier Beata Szydło dziękowała Porozumieniu za cztery lata współpracy. Podkreśliła, że był to czas trudnych reform, ale udało się pokazać Polakom, że Zjednoczona Prawica jest konsekwentna, skuteczna i dotrzymuje słowa, a deklarację polityczne są "w naszym przypadku również faktami, które mają odzwierciedlenie w codziennym życiu".

- Położyliśmy solidny fundament pod przyszłość Polski, ale to jest dopiero pierwszy krok. Naszym największym wspólnym sukcesem Zjednoczonej Prawicy było w tym czasie to, że potrafiliśmy być razem, zbudować wspólnotę celów i obóz polityczny, który pokazał Polsce i Polakom, że to oni są dla nas najważniejsi – powiedziała Szydło. - Musimy zrobić wszystko, żeby w roku 2019 uzyskać od naszych rodaków prolongatę rządów dla Zjednoczonej Prawicy. To jest nasz obowiązek – podkreśliła.

Podczas konwencji wiceprezes Porozumienia, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zaprezentowała program "Energia plus". Jego najważniejszym celem jest doprowadzenie do obniżenia cen energii. Ma w tym pomóc upowszechnienie nowoczesnych technologii, takich jak instalacje fotowoltaiczne czy mikroelektrownie wodne. Program bazuje na modelu "prosumenckim", czyli takim, w którym korzystający z energii sami ją wytwarzają.

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan mówił, że UE znajduje się obecnie w poważnym, wielowymiarowym kryzysie instytucjonalnym i tożsamościowym, a Polska chce współdziałać na rzecz rozwiązania problemów UE. - Byliśmy, jesteśmy i chcemy pozostać w centrum Europy. Dziś stanowczo mówimy: Unia Europejska to nie jest jakaś wydumana alternatywa strategii metateoretycznych, UE to my – powiedział.

Zdaniem Bielana "Europa czeka na polskie pomysły i propozycje". - Uważamy, że w dobrze pojętym interesie UE i jej państw członkowskich leży przeciwdziałanie powstawaniu tzw. różnych prędkości zarówno tych nieformalnych, jak i prawnie instytucjonalnie przypieczętowanych. Opowiadamy się za jednością UE przeciw podziałom. Bieżące i partykularne różnice polityczne nie mogą uzasadniać i usprawiedliwiać żadnych podziałów. Te oznaczają bowiem wprost osłabienie wspólnej Europy – stwierdził.

Prezydent Chełma, 27-letni Jakub Banaszek, najmłodszy prezydent polskiego miasta, przedstawił propozycje Porozumienia dla małych i średnich miast. - Podstawowym filarem naszego programu jest deglomeracja, ale trzeba ją przeprowadzić mądrze – powiedział. Dodał, że Porozumienie ma listę 122 miast, które tracą funkcję społeczno-gospodarczą i szeroką listę instytucji, które mogłyby z powodzeniem zostać do nich przeniesione. Zapowiedział debatę na ten temat i powstanie zespołu złożonego z samorządowców i analityków, którzy zajmie się tym merytorycznie.

Przed konwencją samochód, którym podróżował wicepremier Gowin, otarł się o inne auto. Jak informował rzecznik SOP ppłk Bogusław Piórkowski, było to niegroźne zdarzenie podczas manewru zawracania, z winy funkcjonariusza SOP, który został ukarany mandatem przez policję. - To doświadczony kierowca, z siedmioletnim stażem. Posiadał on wszystkie niezbędne uprawniania i szkolenia – zapewnił PAP ppłk Piórkowski.

Z konwencji wyprowadzony przez ochroniarzy został fotoreporter "Gazety Wyborczej". - Sam przyznał, że nie dostosował się do poleceń ochrony i z powodów bezpieczeństwa został wyproszony, a następnie po deklaracji współpracy powtórnie wpuszczony na konwencję – powiedział PAP rzecznik Porozumienia Jarosława Gowina Kamil Bortniczuk. Po konferencji prasowej fotoreportera przeprosiła za zajście wicepremier Jadwiga Emilewicz.