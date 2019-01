W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę.

Prezydent Gdańska trafił do szpitala, gdzie był operowany. - Z najgłębszym żalem musimy poinformować państwa, że przegraliśmy walkę o życie pana prezydenta. Pan prezydent Adamowicz zmarł. Cześć jego pamięci. Nastąpiło to bardzo niedawno. Mimo wszelkich starań nie udało się go uratować - powiedział dr Stefaniak.

Wskazał także, że przyczyny śmierci będą wyjaśnianie przez prokuraturę.

- To poza naszą wiedzą oraz możliwościami interpretacyjnymi. Żona nie zdążyła się pożegnać z prezydentem Adamowiczem. Jeszcze nie było jej na miejscu - powiedział dr Stefaniak.

Po pięciogodzinnej operacji, jeszcze w poniedziałek w nocy, dr Stefaniak informował, że pacjent żyje, ale jest w bardzo ciężkim stanie. Podał wówczas, że "urazy były bardzo ciężkie - poważna rana serca, rana przepony, rany narządów wewnątrz jamy brzusznej".

Prezydent Adamowicz miał 53 lata.

- Nie udało się wygrać z tym wszystkim, co dotknęło prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zmarł niedawno - powiedział w poniedziałek po południu obecny w Gdańsku minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Wieczny odpoczynek racz mu dać panie.