Prezydent Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu w poniedziałek po południu. Trafił tam w niedzielę wieczorem po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Wczoraj wraz z milionami Polaków byliśmy świadkami dramatu, który wydarzył się w Gdańsku. Podczas święta miłości, mającego łączyć nas wszystkich w jedną wspólnotę dokonano zamachu na Prezydenta Pawła Adamowicza. Zginął wspaniały człowiek, wielki obywatel Rzeczypospolitej, mąż, ojciec dwóch córek" - napisał lider PO w oświadczeniu przekazanym PAP. Jak dodał, "ten akt nienawiści wywołał w nas wielki ból i smutek". "Myślami jesteśmy z Jego najbliższymi" - podkreślił Schetyna.

Jego zdaniem "to co się stało to sytuacja bez precedensu, wymagająca od nas odwagi, odpowiedzialności i rozsądku". "Apelujemy do wszystkich o uszanowanie woli rodziny i wstrzymanie się od jakichkolwiek działań politycznych. Uważamy, że w najbliższych dniach jako Naród potrzebujemy powagi, wyciszenia i czasu na refleksję" - napisał szef Platformy Obywatelskiej.

Prezydent Andrzej Duda: Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból

"Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego. Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić" – napisał Andrzej Duda.

Marszałek Sejmu, Marek Kuchciński: Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński złożył wyrazu żalu i współczucia rodzinie, bliskim i pracownikom prezydenta Adamowicza. "Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Wyrazy głębokiego żalu i współczucia kieruję do rodziny, bliskich i pracowników" – napisał na Twitterze Kuchciński".

Premier Morawiecki: To wielkie zło, które budzi potępienie

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią, to wielkie zło, które budzi potępienie, wielki smutek i żal; najgłębsze wyrazy współczucia dla pogrążonej w rozpaczy rodziny - napisał na Twitterze premier

Wicemarszałek Sejmu: Jesteśmy wstrząśnięci śmiercią pana prezydenta Gdańska

"Jesteśmy wstrząśnięci tą zbrodnią, jesteśmy wstrząśnięci śmiercią pana prezydenta Gdańska. Jadę na spotkanie z prezydentem, na którym zastanowimy się jak reagować na tą bezprzykładną zbrodnię" - oświadczył w poniedziałek szef klubu PiS, Ryszard Terlecki.

Minister finansów: Łączymy się w żalu

Bliskim Pana Prezydenta serdeczne wyrazy współczucia. Łączymy się w żalu - napisała w poniedziałek na Twitterze Teresa Czerwińska.

Minister pracy: Niespodziewana strata

Brak słów w obliczu takiej tragedii. Niespodziewana strata. Łączmy się w modlitwie - napisała w poniedziałek na Twitterze minister rodziny Elżbieta Rafalska po informacji o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Jarosław Wałesa: Śmierć Pawła jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Śmierć Pawła jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Ciągle trudno nam się z tym pogodzić. Łączę się w bólu z Rodziną i bliskimi, przekazując najszczersze wyrazy współczucia" - napisał Jarosław Wałęsa.

Szef MSWiA: "Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie..."

"Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie..." – napisał na Twitterze szef MSWiA.

Minister infrastruktury: Nie może być przyzwolenia na nienawiść i przemoc

"Morderstwo Prezydenta Pawła Adamowicza dogłębnie porusza. Nie może być przyzwolenia na nienawiść i przemoc. Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom Prezydenta Pawła Adamowicza składam wyrazy współczucia i otuchy. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!" - napisał w poniedziałek na Twitterze minister Adamczyk.

Minister sprawiedliwości: Panie Boże, miej Go w swojej opiece

"Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza; wyrazy głębokiego współczucia przekazuję Jego Rodzinie i Bliskim, Panie Boże, miej Go w swojej opiece" - napisał w poniedziałek na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Ryszard Petru: Ogromny ból i niedowierzanie.

"Ogromny ból i niedowierzanie. Odszedł od nas Prezydent Adamowicz. Najszczersze wyrazy kondolencji dla rodziny i bliskich Prezydenta" - napisał Petru. "W naszej pamięci pozostanie pogodnym, silnym człowiekiem, świetnym Prezydentem Gdańska o wielkim sercu" - dodał polityk.

Beata Szydło: Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie

"Zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie. Wyrazy głębokiego współczucia dla Jego Rodziny" - napisała Beata Szydło.

Bogdan Borusewicz: Odszedł człowiek, przed którym było jeszcze całe życie

Wczoraj miałem nadzieję, że jest szansa, że przeżyje. Jednak te rany były tak rozległe, szczególnie rany serca. W całym kraju, ale szczególnie tutaj dla nas w Gdańsku, jest to trudna chwila. Odszedł człowiek, przed którym było jeszcze całe życie - powiedział PAP Bogdan Borusewicz. Jego zdaniem podzielonemu społeczeństwu może się teraz udać osiągnąć porozumienie. Ale ci, którzy odpowiadają za kampanię nienawiści niech jednak zamilkną i nie robią prowokacyjnych kroków - zaapelował.

Rafał Trzaskowski: Jest tylko smutek i zaduma

"Nie ma słów. Jest tylko ogromny smutek i zaduma. Nasze myśli z rodziną, najbliższymi i przyjaciółmi Pana Prezydenta Adamowicza" - napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski