Prezydent zaprosił na godz. 16 w poniedziałek do Pałacu Prezydenckiego szefów partii politycznych, by omówić inicjatywę zorganizowania we wtorek w Gdańsku wspólnego marszu przeciwko przemocy i nienawiści. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z atakiem nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W poniedziałek po południu Paweł Adamowicz zmarł w szpitalu.

W spotkaniu nie wezmą udziału przedstawiciele Platformy Obywatelskiej. - Postanowiliśmy, ze względu na prośbę rodziny Pawła Adamowicza o nieupolitycznianie niedzielnej tragedii, że nie będziemy uczestniczyć w spotkaniu u prezydenta. Zwracamy się do prezydenta, by on także uszanował wolę bliskich Pawła Adamowicza i przełożył swoją inicjatywę na czas po zakończeniu żałoby - powiedział PAP polityk z władz PO.

W zamieszczonym na Twitterze liście do prezydenta Dudy także lider SLD podziękował za zaproszenie na spotkanie. Oświadczył jednocześnie, że podjął decyzję, iż nie weźmie w nim udziału.

Po wczorajszym, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, niestety śmiertelnym zamachu na życie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dokonanym podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uznaję, że to nie jest właściwy moment na działania o charakterze PR-owo politycznym, a pańskie zaproszenie tak odbieram - wyjaśnił Czarzasty.

Zdaniem polityka obecny czas to "czas wspierania bliskich prezydenta Adamowicza, czas refleksji, indywidualnego przeżywania żałoby, a dla wierzących czas modlitwy". - Nie jest to czas organizowania marszy pod pańskim patronatem, które z natury będą polityczne. Nie uważam też za fortunne zbierania w tak delikatnej, poważnej sytuacji przywódców politycznych - dodał.

Lider Sojuszu zarzucił zarazem prezydentowi, że nie zbierał przywódców politycznych "wtedy, kiedy w przestrzeni publicznej pojawił się agresywny język nienawiści, kiedy społeczeństwo było coraz bardziej dzielone, kiedy Telewizja Publiczna prowadziła nagonkę na ludzi i wydarzenia niemające akceptacji władzy z Prawa i Sprawiedliwości".

Musiał Pan sobie, panie prezydencie, zdawać sprawę z tego, do czego prowadzi eskalacja agresji w przestrzeni publicznej, ponieważ w naszej historii były już takie przykłady: zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza, a także śmierć Barbary Blidy. Każda władza ma obowiązek wzięcia odpowiedzialności za takie przypadki. Ma również instrumenty, żeby im przeciwdziałać. Zwoływanie marszy i spotkań politycznych w tych sprawach nie rozwiąże żadnego z problemów - podkreślił Czarzasty w liście do Andrzeja Dudy.

Podobną decyzję podjął lider partii Teraz! Ryszard Petru. "Ze względu na prośbę rodziny Pawła Adamowicza o nieupolitycznianie niedzielnej tragedii, także nie wezmę udziału w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Poinformowałem Ministra Szczerskiego o swojej nieobecności" - napisał na Twitterze.

Wcześniej Petru zapowiedział, że będzie obecny na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim, ostatecznie jednak odwołał swój udział w tym spotkaniu. "Teraz jest czas żałoby i zadumy, a nie spotkań politycznych. O 18:00 spotkajmy się wszyscy na warszawskim Placu Defilad i godnie upamiętnijmy Prezydenta Adamowicza" - napisał polityk.