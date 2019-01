Wszystkie zaplanowane na środę posiedzenia komisji sejmowych zostały odwołane. Obrady Sejmu zostały skrócone do dwóch dni, choć początkowo planowano, by Izba obradowała do piątku. W posiedzeniu uczestniczy premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie rządu.

Po rozpoczęciu posiedzenia Izby szef PO Grzegorz Schetyna wygłosił przemówienie o zmarłym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu. Jego pamięć zostanie uczczona minutą ciszy.

- Żegnamy dziś naszego kolegę, przyjaciela Pawła Adamowicza. Człowieka, którego znaliśmy od zawsze. Człowieka, którego poznałem w podziemiu antykomunistycznym, walczyliśmy razem z komuną, byliśmy razem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, potem zakładaliśmy razem w 1990 r. Kongres Liberalno-Demokratyczny, później w 2001 r. Platformę Obywatelską - mówił lider PO.

- To był wielki człowiek, wielkiego charakteru, był bardzo odważny, ale chciał też budować i zawsze to robił. Był człowiekiem odważnym, nie bał się walki, ale swoje życie poświęcił swojemu ukochanemu miastu, Gdańskowi - powiedział Schetyna.

Jak podkreślił, Gdańsk stał się inny dzięki Pawłowi Adamowiczowi. - On, jako pierwszy z nas, zaangażował się w samorząd, w lokalną władzę i zrobił to w wielki sposób i w wielkim stylu - powiedział szef PO.

- Pawle, chcę ci obiecać w imieniu przyjaciół z PO, nas wszystkich, że ta nienawiść, która odebrała ci życie, nie zniszczy tego wszystkiego co zbudowałeś, nie zniszczy miłości do wolnej Polski, nie zniszczy WOŚP - mówił Schetyna.

Następnie posłowie przeszli do trzeciego czytania projektu ustawy budżetowej. W połowie grudnia w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu budżetu, do którego zgłoszono poprawki; kluby PO-KO oraz Nowoczesna złożyły wnioski o odrzucenie projektu.

Klub PiS złożył 22 poprawki do projektu budżetu, które przewidują m.in. przesunięcia w ramach poszczególnych części budżetowych i uszczegóławiają niektóre pozycje. Jedna z poprawek o większych skutkach finansowych zakłada przesunięcie ok. 500 tys. zł z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród poprawek PO-KO znalazł się natomiast wniosek w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej.

Ministerstwo finansów przewiduje w projekcie, że przyszłoroczny deficyt będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.

Parlament ma 4 miesiące na przedłożenie budżetu prezydentowi, licząc od momentu przekazania projektu przez rząd. Jeśli tego nie zrobi, prezydent ma prawo go rozwiązać.

Posłowie rozpatrzą także projekt noweli ustawy o cudzoziemcach; zakłada on m.in. wprowadzenie rozwiązań, które wyeliminują tzw. turystykę pobytową i uniemożliwią sprowadzanie cudzoziemców, którzy wjeżdżają do kraju pod pretekstem studiów, ale ich nie kontynuują. Na wtorkowym posiedzeniu Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za przyjęciem projektu.

Sejm zajmie się rządowym projektem noweli Prawa telekomunikacyjnego; proponowane przepisy mają pomóc m.in. w uporządkowaniu pasm, co ma przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce. Projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

W harmonogramie obrad znalazła się też projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, który ma umożliwić premierowi przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

W czwartek Izba zajmie się projektem zmian w ustawie o grach hazardowych, który rozszerza cele, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, chodzi o wydatki na rozwój turystyki społecznej.

Posłowie będą też debatować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązania zastosowane w 2018 r. polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożenie - zamiast wniosku o przyznanie tych płatności - oświadczenia, w którym potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w poprzednim roku

Izba ma również pracować nad rządowym projektem noweli o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, który ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Proponowane zmiany wprowadzają nową kategorię zobowiązań w hierarchii zaspokajania wierzytelności.