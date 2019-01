Klub PiS złożył 22 poprawki do projektu budżetu, które przewidują m.in. przesunięcia w ramach poszczególnych części budżetowych i uszczegóławiają niektóre pozycje. Jedna z poprawek o większych skutkach finansowych zakłada przesunięcie ok. 500 tys. zł z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego do Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród poprawek PO-KO znalazł się natomiast wniosek w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej. Ministerstwo finansów przewiduje w projekcie, że przyszłoroczny deficyt będzie nie większy niż 28,5 mld zł; deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 1,7 proc. PKB.

Sejm zajmie się też projektem autorstwa PiS, wprowadzającym rekompensaty w wysokości 1 mld 260 mln zł w związku z ubytkiem opłat abonamentowych w latach 2018-19. Propozycja ta ma zapewnić lepsze finansowanie mediów publicznych w Polsce. Zaproponowany w projekcie ustawy mechanizm rekompensaty ma bazować na emisji skarbowych papierów wartościowych; jest jednak - jak zapewniają autorzy projektu - zbliżony w swojej istocie od mechanizmu zastosowanego dla rekompensaty za lata 2010-2017.

Posłowie rozpatrzą też projekt noweli ustawy o cudzoziemcach, który ma na celu wyeliminowanie tzw. turystyki pobytowej; zajmą się także rządowym projektem noweli Prawa telekomunikacyjnego, który ma przyspieszyć budowę sieci 5G w Polsce. Projekt przewiduje nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. W harmonogramie obrad znalazł się też projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów, który ma umożliwić premierowi przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Izba zajmie się też projektem zmian w ustawie o grach hazardowych, który rozszerza cele, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ponadto Sejm dokona wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu, w związku z objęciem mandatu posła przez członka TS Roberta Majkę. Kandydatem jest radca prawny Maciej Prostko.