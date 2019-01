Według wcześniejszych deklaracji przedstawicieli Kancelarii udział Dudy w pogrzebie zmarłego prezydenta Gdańska miał być uzależniony od woli rodziny Adamowicza. "Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Pozostaje w związku z tym w stałym kontakcie z premierem oraz Urzędem Miasta Gdańska" - poinformowano w środę wieczorem na stronie internetowej prezydenta. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę w południe mszą w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w której pochowany ma zostać prezydent Adamowicz.

Wcześniej potwierdzono obecność na pogrzebie m.in. przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Piotra Glińskiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Jak zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk, na podstawie uzgodnień z rodziną zmarłego prezydenta uroczystości będą organizowane przez władze Gdańska z elementami państwowymi.

W niedzielę wieczorem Adamowicz został zaatakowany nożem w centrum miasta przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania, tj. od 1990 roku; w latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta, które w środę skierowane zostało do kontrasygnaty premiera Morawieckiego, od godziny 17. w piątek, kiedy to nastąpi wyprowadzenie trumny z Europejskiego Centrum Solidarności do Bazyliki Mariackiej, do godziny 19. w sobotę, obowiązywać będzie żałoba narodowa w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska.

Od czwartku od godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności przez 24 godziny będzie wystawiona trumna prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stamtąd w piątek o godz. 17 wyruszy pochód, który odprowadzi z ECS trumnę prezydenta Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. W Bazylice w sobotę prezydent Adamowicz zostanie pochowany.