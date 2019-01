- Dla mnie jest dzisiaj za wcześnie, aby o tym myśleć, mówić. Pochowajmy godnie pana prezydenta, pożegnajmy go godnie, choć nie ukrywam, że wiele osób obcych podchodzi do mnie na ulicach i mówi: "Pani prezydent, prosimy kontynuować dzieło pana prezydenta" - powiedziała w RMF FM Dulkiewicz.

Jej zdaniem pan prezydent Adamowicz "zostawił dla nas wszystkich testament, dla gdańszczanek, gdańszczan, ale chyba dzisiaj sami widzimy, że jest to coś, co wykracza poza granice Gdańska, Pomorza". - Chyba w całej Polsce widzimy, co mamy do zrobienia - powiedziała.

Wspominając prezydenta Gdańska, podkreśliła też, że Paweł Adamowicz był dla niej jako gdańszczanki osobą bardzo ważną.

- Był nie tylko moim szefem, ale - chyba nie będzie nadużyciem - jeśli powiem, że był na pewno dla mnie mentorem, ale też przyjacielem. Paweł Adamowicz to człowiek z krwi i kości, o wielkim sercu, chyba największym dla Gdańska, ale przede wszystkim dla drugiego człowieka - powiedziała.

Tygodnik "Polityka" napisał, że to, że premier z PiS chce, by to pani została komisarzem trzeba interpretować pozytywnie jako gest niekonfrontacyjny, zmierzający do wyciszenia emocji. - Podziękowałam za to, panu wojewodzie, który był pierwszym inicjatorem mojej kandydatury i panu ministrowi Dworczykowi. Uważam, że jest to ludzki gest pokazujący wyciągniętą rękę i odbieram go pozytywnie - skomentowała ten fakt Dulkiewicz.

- Czuję i chyba wszyscy to widzimy, pewne granice nienawiści, przemocy, agresji w języku publicznym, przyzwolenia na niechęć do drugiego człowieka zostały przekroczone. I szkoda, że w tak tragiczny sposób, ale bardzo bym chciała, by śmierć Pawła Adamowicza nie była śmiercią na marne. Musimy się zmienić wszyscy - powiedziała.

W środę komisarz wyborczy w Gdańsku podpisał postanowienie o wygaśnięciu mandatu Adamowicza. Decyzja o mianowaniu p.o. prezydenta miasta oraz wyznaczenia daty przedterminowych wyborów należy do premiera Mateusza Morawieckiego.

We wtorek wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że przyjęła propozycję przekazaną przez rządzących w sprawie objęcia funkcji komisarza w Gdańsku.

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem podczas finału WOŚP. Samorządowiec trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania tj. od 1990 roku; w latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Pogrzeb zamordowanego prezydenta odbędzie się w sobotę.