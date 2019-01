Pogrzeb nie miał charakteru państwowego, pogrzeb jest przede wszystkim uroczystością rodzinną. Z oczywistych względów organizatorem pogrzebu było miasto Gdańsk. Taka też była wola bliskich pana prezydenta- mówiła w Radiu ZET Aleksandra Dulkiewicz, odpowiadając na pytanie, dlaczego prezydent i premier siedzieli w piątym rządzie w Bazylice Mariackiej podczas pogrzebu Pawła Adamowicza.

Tłumaczyła też, że te miejsca nie były zaskoczeniem dla polityków. My o tym zdecydowaliśmy, w uzgodnieniu oczywiście... To nie było zaskoczenie ani dla Kancelarii Premiera, ani dla Kancelarii Prezydenta, bo wiadomo, że takie uroczystości, nawet jeżeli jest tak mało czasu, się przygotowuje - powiedziała

Jej zdaniem, spór o rząd w bazylice to "małostkowość". No nie udawajmy, wszyscy wiemy, po jakiej stronie debaty publicznej był pan prezydent Adamowicz, a po jakiej byli pan prezydent Duda i pan premier, choć muszę powiedzieć z całą stanowczością, że współpraca z Kancelarią Premiera podczas tego całego tygodnia była wzorowa, natomiast z Kancelarią Prezydenta – trochę mniej wzorowa - powiedziała.

Dulkiewicz zabrała też głos w sprawie swej politycznej przyszłości. W niedzielę 3 marca odbędą się bowiem przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska; rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Mateusz Morawiecki. Zarządzenie jest wynikiem wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia po tym jak został zaatakowany podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po śmierci Pawła Adamowicza, pełniącą obowiązki prezydenta miasta została jego zastępczyni Aleksandra Dulkiewicz. W poniedziałek na Twitterze szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał: "Gdańszczanie w tych smutnych dniach znów pokazali, co znaczy solidarność i godność. A młodzi następcy Pawła zyskali powszechne uznanie i szacunek. Olu, prowadź nasze miasto. Tak wszyscy odczytujemy wolę Twojego Szefa. Dziękuję za te słowa panu przewodniczącemu Donaldowi Tuskowi, biorę je poważnie pod uwagę - powiedziała Dulkiewicz we wtorek w Radiu ZET. Jak dodała, nie podjęła jeszcze decyzji o starcie w wyborach.

Zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo mało czasu, ponieważ wybory pan premier już ogłosił. Potrzebuję jeszcze pewnie kilku godzin, kilku dni. Rozmawiam z różnymi ludźmi, bo to nie jest proste - powiedziała Dulkiewicz. Nie chciała wyjawić, czy swoją decyzję ogłosi podczas konferencji prasowej zaplanowanej na godz. 12 we wtorek. Dulkiewicz pytana, czy rozmawia z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej o wyborach powiedziała: Cały czas rozmawiamy, choć przede wszystkim są to jednak rozmowy przyjaciół, środowisk, różnych ludzi, którzy znali pana prezydenta. Jeszcze jednak rozmawiamy o tej stracie.

Poinformowała, że dotychczas nie otrzymała dokumentów potwierdzających, że nie jest już członkiem PO. Zgodnie ze statutem PO, kiedy zawiesza się członkostwo na własną prośbę - a tak było w moim przypadku - po trzech miesiącach podlega się skreśleniu z listy członków. Ale ja takiej informacji jeszcze nie dostałam - dodała. Dopytywana, czy planuje powrót do PO, odpowiedziała: Rozważamy różne scenariusze.

Mam w klapie znaczek +Wszystko dla Gdańska+, to jest stowarzyszenie, które utworzył pan prezydent jeszcze na długo przed wyborami; stowarzyszenie, które ma przede wszystkim pracować na rzecz obywatelskości; stowarzyszenie, które ma swych radnych i wystawiło listę do Rady Miasta. Ale z tego stowarzyszenia też kandydował pan prezydent, więc ta formacja jest mi najbliższa - powiedziała Dulkiewicz