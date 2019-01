Kosiniak-Kamysz początek akcji #ZnakPokoju ogłosił na Twitterze. Zgodnie z jej zasadami wskazał trzy osoby, którym chce przekazać znak pokoju - premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenta stolicy Rafała Trzaskowkiego i redaktora Roberta Mazurka.

Kolejny etap to uścisk dłoni z wytypowanymi i opublikowanie wspólnego zdjęcia opatrzonego hasztagiem #ZnakPokoju. Następnie każda ze wskazanych osób powinna wytypować kolejne trzy. "Panowie, jak będzie? Nikt za nas tego nie zrobi" - zachęca lider ludowców wskazanych przez siebie polityków i dziennikarza.

W nagraniu dołączonym do wpisu o akcji prezes PSL zwraca się do internautów, zapraszając ich do udziału. - W ostatnich dniach wiele mówi się o walce z hejtem, z językiem nienawiści. Myślę, że nic się nie zmieni, jeśli nie zaczniemy od siebie. Chciałbym Tobie zaproponować prostą akcję - mówi Kosiniak-Kamysz.

- Podajcie dalej znak pokoju. Zmiana zaczyna się od ciebie, ode mnie. Nikt tego za nas nie zrobi. Liczę na was - apeluje lider ludowców.