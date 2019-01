Nasze społeczeństwo jest podzielone i niestety w wielu wypadkach ten podział jest ostry, prowadzi do wydarzeń, które nie powinny mieć miejsca, czasem nawet do sytuacji zupełnie nadzwyczajnych - mówił Kaczyński.

Jeżeli zapytać - abstrahując już od podziałów politycznych - o oczekiwania odnoszące się do przyszłości, to one są w istocie dość podobne; może właśnie dlatego niektórym tak bardzo zależy, żeby w Polsce powstawały emocjonalne podziały, żeby to emocjonalne napięcie było tak ostre, bo ogromna większość Polaków chce szybkiego postępu ekonomicznego - dodał prezes PiS.

"Dokonujemy przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego"

29 lat temu partia, która poprzedziła PiS, której PiS jest kontynuatorem, ogłosiła program przyspieszenia. Wtedy to było przyspieszenie polityczne. Dziś, chociaż nie posługujemy się już tym hasłem, można powiedzieć, że bez słów dokonujemy przyspieszenia - przyspieszenia gospodarczego, socjalnego, społecznego. Dokonujemy go z wielkimi sukcesami gospodarczymi w sferze społecznej, socjalnej - powiedział lider Praw i Sprawiedliwości.

Jak dodał, ministrowie, którzy będą zabierać głos podczas konferencji, przedstawią "naprawdę imponujące dane". - Będą opowiadać o tym, co dzisiaj dzieje się w Polsce - wskazał.

A dzieje się bardzo, bardzo dużo dobrego i sensem tego naszego dzisiejszego - mam nadzieje, że to będzie cały cykl, będzie to pewna regularna praktyka - spotkania jest to, by zachęcić państwa, jednocześnie w jakiejś mierze skonsolidować nasz korpus samorządowym, ku temu, by to przyspieszenie odbywało się na poziomie regionalny, na poziomie gmin, powiatów, żeby działała tu synergia, żebyśmy wszyscy razem szli do przodu - mówił lider PiS.