Zawiadomienie PO ma związek z wtorkową publikacją "Gazety Wyborczej", która udostępniła stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 r. m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem, która dotyczy planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Posłowie PO we wtorek wezwali prezesa PiS do ujawnienia całego majątku, zapowiedzieli, że w związku z publikacją "GW", złożą do prokuratury doniesienie.

- Tak jak wczoraj zapowiadaliśmy dziś składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana posła Jarosława Kaczyńskiego w związku z nagraniami, które zostały opublikowane przez "Gazetę Wyborczą" - podkreślił na konferencji prasowej w środę poseł PO Marcin Kierwiński. Według niego, udostępnione nagrania są "szokujące" i prezentują reguły, które do tej pory "znaliśmy z Europy Wschodniej".

- Można powiedzieć, że to są takie nagrania wzorem Janukowycza z Ukrainy za starych lat. Prezes dużej partii politycznej, poseł na Sejm RP prowadzi w imieniu spółki deweloperskiej prowadzi rozmowy biznesowe - powiedział poseł PO.

Zdaniem PO zostało popełnionych kilka przestępstw, m.in. płatnej protekcji, powoływanie się na wpływy oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, czyli posła, a także kwestia podżegania do przestępstwa sądowego.

Kierwiński wyraził nadzieję, że prokuratura bardzo szybko zajmie się tą sprawą. Dodał, że Platforma liczy, że pierwszym przesłuchanym świadkiem będzie prezes PiS. - Bo to on ma pełną wiedzę o swojej działalności jako nieformalnego pełnomocnika spółki Srebrna - podkreślił.

Zdaniem Krzysztofa Brejzy (PO) Jarosław Kaczyński okazał się deweloperem. - Cały proces inwestycyjny zaczął się w 2017 roku, autorem całej inwestycji jest biznesmen deweloper Jarosław Kaczyński - podkreślił poseł PO. Jego zdaniem prezes PiS w oświadczeniu majątkowym za 2017 rok oświadczył nieprawdę, bo - jak mówił - "wpisał, że nie dotyczy go sprawa prowadzenia działalności gospodarczej. Stwierdził, że nie prowadzi działalności gospodarczej i takie oświadczenie Jarosław Kaczyński złożył pod rygorem odpowiedzialności karnej".

- W państwie prawa, gdzie wszyscy wobec prawa są równi, gdzie nie ma świętych krów tak jak to sam Jarosław Kaczyński wielokrotnie powiedział, organy ścigania zwłaszcza w takiej sytuacji gdzie, mowa jest o tak jednoznacznym materiale dowodowym, gdzie jest oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego za rok 2017, w takiej sytuacji organy ścigania powinny natychmiast zareagować - mówił Brejza.

Według Cezarego Tomczyka (PO) to, co wynika z ujawnionych przez "GW" nagrań, "to fakt powstania w Polsce +układu Kaczyńskiego+, który rodził się przez ostatnie 3 lata". - A jak widzimy narodził się dużo wcześniej poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju spółkach. Układ Kaczyńskiego, który w ciągu ostatnich trzech lat rozrastał się jak pajęczyna, rozrastał się na spółki skarbu państwa, rozrastał się również na banki, rozrastał się na urzędy państwowe właśnie po to, żeby w jednym ręku skupić całą władzę - podkreślił poseł PO.

Tomczyk zwrócił też uwagę na element oszustwa sądowego, którego - w ocenie polityków PO - dopuścił się Jarosław Kaczyński. - Te dialogi, które prowadzą pan Tomaszewski, Kaczyński, tak naprawdę ich celem jest oszukanie sądów - podkreślił Tomczyk.

W jego ocenie podczas nagranej rozmowy "dochodzi do próby ustawienia sprawy przed sądem". - Kto jest w tym miejscu oszukanym? Sąd powszechny. Czyli dochodzi do próby ustawienia całej sprawy przed sądem tak, żeby można wyprowadzić kasę i dokonać malwersacji w zgodzie - teoretycznie - z prawem, ale oszustwo sądowe jest penalizowane - zaznaczył Tomczyk.

- Ta sprawa jest bardzo poważna. Zawiadomienie do prokuratury, które składamy dotyczy pięciu paragrafów, dotyczy spraw, o których już mówiliśmy. Im bardziej zagłębiamy się w te rozmowy tym bardziej widać jaką merytoryczną bombą są te dialogi - mówił poseł PO.

W nagranej rozmowie Birgfellner m.in. przekonuje Jarosława Kaczyńskiego, że "nie jest oszustem" i przedstawia dokumenty potwierdzające wykonane przez niego prace. Prezes PiS potwierdza, że plan inwestycji został wstrzymany. - Wszystko wiem, przecież ja nie chcę nikogo oszukiwać. Ja wiem, że to wszystko było robione dla nas. Ja bym chciał zapłacić, tylko muszą być do tego podstawy w papierach. Gdyby do tych wszystkich opracowań, które tu są, były dołączone rachunki. Ile to kosztowało, znaczy, jaka firma za to bierze - mówił Kaczyński cytowany przez "Wyborczą".

Prezes PiS proponuje też Austriakowi, aby wystąpił o zapłatę do sądu. - Według mnie to najprostsza droga, żeby tę sprawę załatwić. Ja wtedy będę mógł być może jakoś w tej sytuacji przekonać zarząd do tego, żeby poszli na ugodę (...). Jeżeli chodzi o mnie, to spokojnie mogę zeznać przed sądem, że tak, to było robione dla spółki Srebrna - mówi prezes PiS.

Kaczyński odnosi się też w rozmowie do działań władz stolicy, które nie chcą wydać odpowiednich dokumentów umożliwiających budowę wieżowców. - Tamci nielegalnie nam to uniemożliwiają. I w związku z tym nie mamy innego wyjścia, jak to załatwić, ponieważ jesteśmy uczciwi i chcemy załatwić sprawy finansowe - podkreśla prezes PiS, nakłaniając Austriaka do złożenia pozwu przeciw Srebrnej. Kaczyński informuje też, że sam rozważa wystąpienie z pozwem przeciw stołecznemu ratuszowi i politykom PO, którzy "odgrażali się, że nigdy nie pozwolą" na budowę.