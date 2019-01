Przygotowaliśmy jako stowarzyszenie wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o delegalizację partii politycznych: Platforma Obywatelska i Nowoczesna - oświadczył w środę na konferencji prasowej w Sejmie rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch. Według niego PO i Nowoczesna to partie polityczne, które non stop naruszają przepisy istniejącej w Polsce konstytucji. Swoimi działaniami, ale też wystąpieniami, które licznie przeprowadzają, jak chociażby wystąpienie pana Grzegorza Schetyny, nawołują do nienawiści i nieakceptowania poglądów, które są żywe w polskim społeczeństwie i polskim narodzie - podkreślił Marzoch.

Lider PO Grzegorz Schetyna podczas sobotniej konwencji "Kobieta, Polska, Europa" mówił: Będziemy domagać się bezwzględnego ścigania każdego przypadku stosowania gróźb i mowy nienawiści. Do skutku będziemy żądać delegalizacji Młodzieży Wszechpolskiej i wszystkich organizacji nawołujących do agresji.

Zdaniem Marzocha posłowie PO i Nowoczesnej jawnie nawołują do tego, żeby po prostu eliminować z życia publicznego i nie dopuszczać do głosu dużej części obywateli jaką są działacze narodowi i poglądy, które oni głoszą. Dodał, że partie te wielokrotnie nie przestrzegały prawa. Dobrze wiemy ile afer za czasów rządów PO w Polsce miało miejsce, dobrze znamy aferę m.in Amber Gold, dobrze znamy wtargnięcia do redakcji niektórych gazet, aferę taśmową - wyliczał Marzoch.

My jako Młodzież Wszechpolska jesteśmy stowarzyszeniem legalnie działającym w Polsce. Jesteśmy stowarzyszeniem, które w żaden sposób nie łamie konstytucji, które w żaden sposób nie łamie żadnej z obowiązujących ustaw. Nawoływanie do delegalizacji naszego stowarzyszenia, a także innych stowarzyszeń jest po prostu próbą ograniczenia wolności obywatelskich i swobód obywatelskich" - ocenił rzecznik MW. "PO i Nowoczesna swoimi wnioskami o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej pokazuje tylko swoją hipokryzję i to, że chce zamknąć usta swoim przeciwnikom politycznym, którzy są po prostu dla nich niewygodni" - dodał Marzoch.

Obecny na konferencji prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki powiedział, że ci, którzy tak chętnie krzyczą +konstytucja+ i tak powołują się na prawa obywatelskie powinni zacząć po prostu ich przestrzegać. Dążenie do eliminowania niechętnych sobie głosów w przestrzeni publicznej nie mieści się w obecnym ładzie konstytucyjnym Polski, dlatego te wnioski powinny być przez prokuratora generalnego rozpatrzone i powinny się odpowiednie organy nad nimi po prostu pochylić - mówił Winnicki.