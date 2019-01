Informację o uchyleniu immunitetu portal Wp.pl uzyskał ze źródeł zbliżonych do Prokuratury Krajowej. - Niesiołowski miał załatwiać trzem przedsiębiorcom intratne kontrakty w instytucjach państwowych. W zamian miał otrzymywać m.in. korzyści majątkowe w postaci usług seksualnych opłacanych przez biznesmenów. Agenci CBA dysponują materiałami operacyjnymi, na których występuje poseł Stefan Niesiołowski - mówi WP jeden ze śledczych, znających kulisy sprawy.

- Takich usług seksualnych, z których skorzystał Niesiołowski miało być 29. Proceder odbywał się w mieszkaniu w Łodzi, należącym do biznesmenów. Do spotkań z kobietami dochodziło od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. - dodaje śledczy.

Wcześniej CBA podało informację o zatrzymaniu trzech biznesmenów. - Uwikłanych w korupcyjny proceder, zatrzymali w Łódzkiem funkcjonariusze CBA z Łodzi - poinformował w czwartek Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

To Bogdan W., Wojciech K. i Krzysztof K. Również Radio ZET ze źródeł zbliżonych do sprawy ustaliło, że wśród zatrzymanych jest łódzki poseł PSL-UED Stefan Niesiołowski.

W rozmowie z portalem WP.pl polityk zapewnia, że nie ma żadnego związku ze sprawą.

- Nie przyjmowałem żadnych łapówek, nie załatwiałem żadnych kontraktów - stanowczo zaprzecza Stefan Niesiołowski. - Chodzi o przykrycie medialnie sprawy taśm Kaczyńskiego. Nie mam żadnego związku z tą sprawą.

Śledztwo prowadzone przez CBA wykryło, że zatrzymani mieli wręczać korzyści posłowi na Sejm RP. W zamian otrzymywali ponoć intratne kontrakty w spółkach skarbu państwa, a to nie jedyne profity jakie osiągnęli.

Na ich rzecz zapadały także korzystne decyzje podejmowane w samorządzie łódzkim i innych instytucjach publicznych.

Do zatrzymań doszło w Łodzi i Konstantynowie Łódzkim. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania przedsiębiorców, zabezpieczyli materiały, które będą dowodem w sprawie. Zatrzymani trafią do siedziby prokuratury krajowej w Łodzi, gdzie maja usłyszeć zarzuty.

W najbliższym czasie planowane są kolejne czynności procesowe. Sprawa ma charakter wielowątkowy i jest rozwojowa.