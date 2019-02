Donald Tusk tak skomentował na Twitterze ostatnie wydarzenia, które dotknęły dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek: "Kłamstwo organizowane przez władzę za publiczne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy".

"Wszyscy powinni solidarnie, w ramach prawa, przeciw temu kłamstwu protestować" - podkreślił.

Do sprawy odniósł się też Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej. Napisał na Twitterze: "Pan @jbrudzinski mówi dziś o reakcji państwa. I słusznie, ale pytam co zrobiliście, kiedy radna PiS, a potem jej zwolennicy krzyczeli do @pomaska: Na łyso! Na łyso” i „zdrajca”? Podpowiem. Nic nie zrobiliście. Żadnego przesłuchania. 3 umorzenia przez Prokuraturę.Gdzie Pan był wtedy?".

Pojawiły się też głosy, że sama sytuacja nie jest tak biało - czarna, jak wynikało z pierwotnych relacji. A w sprawę mógł być zaangażowany jeden z pracowników stacji TVP Info, który był w tłumie i, dyplomatycznie mówiąc, nie próbował tonować emocji.

Na ten wątek wskazują inni dziennikarze, m.in. Bartosz Węglarczyk, który na Twitterze napisał: "Prowokatorem zachęcającym tłum w sobotę do atakowania pracowniczki TVP okazał się być jej kolega z pracy w "ostoi prawdy, wolności i pluralizmu". Jestem pewny, że policja ustali szybko, dlaczego ów pan był częścią dziczy".