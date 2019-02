- Jesteśmy jednym z głównych graczy na światowych rynkach żywności i kwestionowanie wizerunku polskiej żywności, podkreślanie patologii, która została wskazana przez działającego - jak sądzę - w dobrej wierze dziennikarza, może zaszkodzić temu wizerunkowi - mówił minister na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Ardanowski odniósł się do reportażu wyemitowanego przez TVN24 o nielegalnym uboju chorych krów, który odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w rzeźni w powiecie Ostrów Mazowiecka. W ubiegłym tygodniu Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o cofnięciu zgody na prowadzenie działalności rzeźni.

- Organizacje branżowe są zgodne, trzeba podjąć zdecydowane działania w celu naprawienia sytuacji i zero tolerancji dla patologii - podkreślił Ardanowski.

- Kary więzienia dla właścicieli zakładu, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, zakaz wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy brali udział w tego rodzaju procederze, wprowadzanie monitoringu w ubojni, ale również monitoring w samochodach transportujących zwierzęta, kontrole pośredników zajmujących się handlem zwierzętami, kontrola dobrostanu zwierząt - wyliczał Ardanowski przedsięwzięcia, które ma zamiar podjąć resort rolnictwa.

- Rolnik musi wiedzieć, gdzie może się zwrócić w przypadku, gdy np. krowa złamie nogę i też w przypadku innych problemów. Trzeba pomóc rolnikom w zakresie pokrycia niektórych kosztów związanych z uśmierceniem zwierzęcia, które nie rokuje na wyleczenia, ale również jak zagospodarować zwierzęta, które ulegną wypadkowi - mówił. - Rozważę możliwości wystąpienia o wzmocnienie finansowe w tej materii.

Dodał, że jest również problem ubezpieczeń bydła od upadków - ta sprawa również wymaga współpracy z rolnikami i wsparcia finansowego.

- Przygotowuję zmianę do ustawy weterynaryjnej, która ma w krótkim czasie doprowadzić do uszczelnienia tego systemu i udowodnić światu, że w pełni kontrolujemy sytuację w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności - powiedział. - Niezależnie od tego, że ten przypadek bardzo nadwyrężył naszą reputacje, nie możemy dopuścić do tego, by na zasadzie rozciągania odpowiedzialności ten przypadek w sposób istotny na długie lata rzutował na wizerunek polskiej żywności.

- Lekarze weterynarii stwierdzili, że to było mięso w pełni bezpieczne i zdrowe, to jak można mówić o chorym mięsie z chorych krów. Trzeba miarkować się w ocenach - mówił Ardanowski.

Podkreślał, że ujawniono proceder nielegalnego uboju bez obecności weterynarza, a nie uboju chorych zwierząt. - Twierdzenie, że na rynek europejski trafiło chore mięso z chorych krów lub mięso od zwierząt zdechłych, czyli padlina jest nadużyciem - mówił minister. Stwierdził, że "nikt tego nie zamiecie", jest prowadzone śledztwo.