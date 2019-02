- Fundusz sprawiedliwości ma w swoim statucie jeden cel, a mianowicie pomagać szeroko rozumianym osobom pokrzywdzonym i przywracać ich do normalnego funkcjonowania i ten cel będzie w sposób znakomity i szlachetny realizowany rękoma tak wspaniałych osób jak pani Ewa (Błaszczyk) i całego zespołu medycznego i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w projekt budzik, przywracając i budząc do życia ofiary wypadków i różnych zdarzeń losowych - mówił szef MS.

Klinika "Budzik" dla dorosłych ma powstać obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Klinika ma działać w oparciu o trójstronną umowę, zawartą między Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, mazowieckim szpitalem Bródnowskim i Fundacją Ewy Błaszczyk "Akogo?". Przewidywany przez inicjatorów termin otwarcia kliniki to połowa 2022 r. Szacowany koszt budowy i wyposażenia - to ok. 40 mln zł.

"Budzik" dla dorosłych ma stanąć w sąsiedztwie szpitala, na działce, która jest własnością samorządu. Powierzchnia planowanej kliniki to ok. 3 tys. metrów kwadratowych. W trzypiętrowym budynku ma znaleźć się ok. 15 łóżek. Bryła ma nawiązywać do gmachu, gdzie mieści się "Budzik" dla dzieci. Prace projektowe już ruszyły.