Fakturę wystawiła firma Nuneaton 14 czerwca 2018 z terminem płatności 21 czerwca. Opiewa ona na sumę 1,58 mln złotych. To jedna z 4 faktur, które Gerald Birgfellner wystawił Srebrnej - wszystkie, jak informuje "Gazeta Wyborcza", ma prokuratura. Jak przypomina gazeta, dokument wystawiono jeszcze przed kluczowym spotkaniem biznesmena z Jarosławem Kaczyńskim, podczas którego Austriak usłyszał, że nie dostanie ani grosza i że może pójść do sądu.

"Wyborcza" przytacza też słowa premiera, który mówił, że PiS zachowuje się uczciwie, a Birgfellner prowadzi dziwną grę. Człowieku, chcesz odzyskać jakieś swoje środki za wykonane usługi, to idź do sądu, sąd określi, jakiej wysokości one powinny być. W przeciwnym razie trudno tego dociec, bo nie chcesz przedstawić faktur. Przecież każdy z nas, jak płaci za remont łazienki, budowę płotu, to chce paragon fiskalny albo fakturę. No i tego domagały się osoby, które po stronie fundacji czy spółki Srebrna dyskutowały ten temat. Tymczasem po drugiej stronie nie było faktury- mówił szef rządu.