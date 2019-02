- Pomóżcie nam kształtować jeszcze lepiej – religijnie i patriotycznie – wasze dzieci i młodzież. Chodzi o możliwość przekazania 1 proc. z podatku dochodowego na Fundację Nasza Przyszłość. Wszyscy płacą podatki – emeryt, rencista i pracujący. W sprawozdaniu podatkowym wpiszcie numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość – przekonuje ojciec Tadeusz Rydzyk.

W toruńskich mediach pojawiają się informacje zachęcające do przekazywania podatkowego odpisu na fundację Nasza Przyszłość. Na stronie internetowej Radia Maryja tekst dotyczący 1 proc. jest mocno wyeksponowany.

WP.pl udało się odbyć ciekawe rozmowy w biurach parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości:

- Czy można u Państwa rozliczyć PIT za ubiegły rok?

- Oczywiście. Prowadzimy zapisy do naszego pracownika, który się tym zajmuje. Zapraszamy zwłaszcza emerytów, którzy nie zawsze radzą sobie z PIT-ami.

- A co z przekazaniem 1 proc. podatku?

- Wpisujemy fundację Nasza Przyszłość. Nikt się na to nie skarży.

"Podobnie brzmiące rozmowy odbyliśmy z kilkoma pracownikami biur polityków PiS, m.in. z biurem prof. Mirosława Piotrowskiego, europosła PiS" - podkreśla portal.

Wirtualna Polska przypomina, że w zeszłym roku Kancelaria Sejmu nie chciała się odnieść do zaangażowania pracowników biur poselskich na rzecz ojca Tadeusza Rydzyka. "Pracodawcą dla pracowników biura poselskiego jest poseł. Kancelaria Sejmu nie sprawuje tego typu nadzoru w odniesieniu do biur poselskich" – napisało biuro prasowe.

Jednak, jak pokazują inne dane, walka o pozyskanie środków z 1 proc. ma bardzo wymierny efekt. "Dwa lata temu z tego tytułu na konto fundacji Nasza Przyszłość wpłynęło 5 mln zł. Dla porównania WOŚP Jerzego Owsiaka uzyskał w ten sposób 7 mln zł" - cytuje Wp.pl.