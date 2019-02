Robert Biedroń o swoim programie dla Krakowa mówił w czwartek na briefingu prasowym. Na wieczór zaplanował w tym mieście konwencję, na której zostaną przedstawieni koordynatorzy i koordynatorki partii w okręgach Małopolski. Biedroń zapowiedział, że w Krakowie spotka się także z ludźmi kultury, aby rozmawiać o potrzebnych zmianach w tej dziedzinie. Do Krakowa polityk przyjechał ze swoim partnerem Krzysztofem Śmiszkiem.

Mówiąc o programie Wiosny dla Krakowa i Małopolski Biedroń uwagę zwrócił na problem smogu. - Kraków, nasza perła w koronie, słynie w Europie nie tylko z zabytków, historii, ale także ze smogu. Musimy to zmienić – oświadczył.

Jak zapowiedział, Polacy sukcesywnie będą odchodzić od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, a do 2035 r. przestaną korzystać z węgla. Szef Wiosny zwrócił uwagę na problemy zdrowotne krakowian. Jak wyliczał, 12 proc. dzieci z krakowskich szkół ma objawy astmy oskrzelowej, aż 165 dni w roku mieszkańcy i mieszkanki Krakowa oddychają smogiem.

Dodał, że ok. 45 tys. osób rocznie umiera w Polsce z powodu smogu. - To tak jakby średniej wielkości miasto odchodziło z mapy Polski, tylko dlatego, że politycy nie mieli odwagi zrobić tego, co trzeba zrobić – odejść od węgla, korzystać z wody, powietrza, słońca. Mamy to tutaj, nie musimy sprowadzać z Rosji czy innego kraju – powiedział.

Drugi problem w Krakowie to, zdaniem Biedronia, brak rozdziału państwa od Kościoła. Polska – podkreślił – jest państwem świeckim, a w Krakowie wiele dóbr publicznych zostało oddanych "w sposób niesprawiedliwy" na rzecz Kościoła.

W ocenie szefa Wiosny, w mieście wiele dóbr publicznych zostało oddanych "w sposób niesprawiedliwy" na rzecz Kościoła. - Kościół jest jednym z największych właścicieli gruntów, nieruchomości w Krakowie i budzi to ogromne kontrowersje z tego względu, że umówiliśmy się na państwo świeckie, nie katolickie. Na to, że w państwie świeckim będziemy wspierali budowę żłobków i przedszkoli, a nie budowę pomników i kościołów – mówił Biedroń.

Jak dodał, w ramach Komisji Majątkowej Kościół w Krakowie przejął aż 38 nieruchomości, 325 ha gruntów, od gminy otrzymał 5 mln zł odszkodowań. - Wartość majątku Kościoła w Krakowie szacowana jest na prawie 3 mld zł. Kościół jest nieproporcjonalnie bogatszy do innych instytucji funkcjonujących w państwie – ocenił Biedroń.

Jego zdaniem "brakuje pieniędzy na bardziej ekologiczne piece, a lekką ręką oddajemy kolejne pieniądze Rydzykowi". - To jest niesprawiedliwe państwo, które inaczej traktuje Nowaka, Kowalskiego, a inaczej polityka, księdza. Musimy to zmienić – podkreślił.

Koordynatorką Wiosny w Krakowie została Lilija Twardosz, doktor nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Twardosz zapowiedziała, że będzie walczyć o to, aby w mieście było więcej zieleni, a także o sprawy społeczne – m.in. o tanie bilety MPK.

Biedroń oświadczył także, że Wiosna weszła w koalicję z Polkami i Polakami; zdementował tym samym informacje o tym, że ugrupowanie szuka koalicji z Partią Razem czy PO.