Minister obrony uczestniczył podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w spotkaniach dwustronnych, w tym z p.o. sekretarzem obrony USA Patrickiem Shanahanem.

- Koncentrujemy uwagę na zrealizowaniu dobrego projektu, na zrealizowaniu wspólnego sukcesu, bo to będzie sukces Polski, to będzie zapewnienie bezpieczeństwa flanki wschodniej – powiedział Mariusz Błaszczak dziennikarzom. Dodał, że to stanowisko podziela minister obrony Estonii Juri Luik, z którym Błaszczak także rozmawiał w Monachium.

Szef MON, który uczestniczył z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie w rozmowie na temat baz USA z wiceprezydentem USA Mikiem Pence’em, przypomniał, że Pentagon ma do marca przedstawić Kongresowi ocenę zasadności zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce.

- Dzisiaj po rozmowie z Patrickiem Shanahanem dowiedziałem się, że to są daty orientacyjne. Jeżeli trzeba będzie więcej czasu na przygotowanie dobrego projektu, to ten czas zostanie znaleziony – zaznaczył.